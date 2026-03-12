- Дата публикации
-
- Категория
- Дом
- Количество просмотров
- 87
- Время на прочтение
- 1 мин
Сладкий, тропический и эффектный помидор 2026 года: какой сорт будет самым популярным и почему
Помидорная мода переменчива, но интересна. Каждый год у томатолюбов появляется новое увлечение, которое, казалось, останется с ними навсегда, но сезон проходит, и в следующем все начинают искать нового фаворита.
Все садоводы мечтают об идеальном помидоре, который должен быть сладким, давать крепкую рассаду, выносливым к климатическим неурядицам и устойчивым к болезням.
Какой сорт томатов был назван «помидором 2026-го», рассказывает Martha Stewart.
Нынешний выбор — «Сарт Ролуаз». Это относительно новый сорт, который был создан в 2012 году селекционером Роланом Буланже в Сарт-Юсташ, Бельгия.
Насыщенный желтый плод имеет синее плечо (участок вокруг плодоножки) и полосы, которые сравнивают с витражом. Его вкусовой профиль яркий, сладкий, почти с тропическими нотками, включая ананас.
Один из его родителей — сладкий желтый помидор черри (известный как Baby Blue) с синими плечами, богатыми антоцианами, а другой — White Wonder, кремово-желтый стейк с уникальными тропическими вкусами.
Многие хорошие садоводы в мире, увлекающиеся помидорами, восторженно одобрили его. Размер этого стейка может быть действительно довольно большим, если растение действительно счастливое.
Плод весит в среднем от 300-400 г, а некоторые достигают 600 г в идеальных условиях. Из-за своего размера этот помидор требует крепкой опоры, клетки или шпалеры, чтобы выдержать тяжелую нагрузку плодов и высокие лозы.
Напоминаем, в прошлом году фаворитом был ребристый помидор Costoluto fiorentino. Он известен своими крупными, мясистыми плодами, которые могут достигать внушительных размеров и имеют специфическую форму.