Сложно, но возможно: как вырастить черешневое дерево из косточки

Вырастить черешневое дерево из косточки не просто, но, если знать технологию, то это в принципе возможно.

Специалисты из Gardening Know How знают, как из черешневой косточки вырастить собственное черешневое дерево, и готовы поделиться этой информацией.

Просто посадив косточку в ямку вы не получите вожделенное дерево с крупными и вкусными плодами. Если вы посадите черешню из косточки, скорее всего, вырастет дерево, из которого она была привита, — то есть ветвь восхитительного сорта может вырасти и начать плодоносить мелкими, редкими и кислыми плодами. Но зато это дерево можно будет использовать в качестве выносливого подвоя. Полученное дерево будет очень здоровым и, если его привить, выживаемость прививки будет очень высокой.

Выбор семян черешни для посадки

Съешьте несколько черешен. Используйте ягоды с дерева, растущего в вашем районе, лучше не используйте плоды из супермаркета. Косточки из магазинной черешни не всегда надежны. Сохраните косточки только что съеденных черешен и положите их в миску с теплой водой. Дайте им пропитаться минут пять или около того, а затем слегка очистите их от прилипшей мякоти. Разложите чистые косточки на бумажном полотенце в теплом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, и дайте им высохнуть в течение трех-пяти дней, затем переложите сухие косточки в пластиковый пакет или стеклянную банку с этикеткой и плотно закрывающейся крышкой.

Закаливание семян черешни

Семена черешни готовы к посадке не сразу. Им необходимо пройти холодный период, который называется стратификация (закаливание). Для этого смешайте их в контейнере с влажным торфяным мхом или песком и поставьте в холодильник примерно на 10 недель. Не подвергайте их воздействию фруктов, выделяющих этиленовый газ, таких как яблоки и бананы держите подальше от них. Разные сорта черешни могут требовать разного периода стратификации.

Черешня должна пройти через период холода или стратификации, который обычно происходит естественным образом зимой, до прорастания весной. Охлаждение семян искусственно имитирует этот процесс.

Проращивание семян черешни

После завершения стратификации подготовьте небольшие контейнеры для посадки. Заполните их почвой для горшков и сделайте несколько ямок на каждый контейнер. Поместите на солнечное место и держите почву влажной, но не мокрой. Семена прорастут и появятся всходы.

Прореживание рассады

Когда сеянцы черешни достигнут 5 см в высоту, проредите их, удаляя самые слабые растения и оставляя самые крепкие ростки в горшке.

Пересадка ростков черешни

То, что вы будете делать дальше с саженцем черешни, зависит от вашего региона. Большинство сортов черешни морозостойки. Подождите, пока минует опасность заморозков и ваши саженцы черешни вырастут до 20–31 см в высоту. Затем посадите их на открытом воздухе и замульчируйте. Если вы сажаете несколько деревьев, разместите их на расстоянии не менее 6 м друг от друга.

Если вы не хотите выращивать черешневое дерево на открытом воздухе, вы можете выращивать черешневые деревья в горшках — лучше всего подходят карликовые сорта. Просто пересадите рассаду в большую емкость и поставьте ее на солнечное место.

Ваше черешневое дерево начнет плодоносить через 3-4 года.

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