Пришло время прекратить играть с безопасными цветами. Издание Real Simple рассказало о самых смелых цветовых решениях и красках, которые могут превратить пространство в настоящий шедевр. Даже если в начале все кажется риском, результат способен превзойти ожидания.

Риск может заключаться в выборе нестандартного цвета для мебели, полной покраски стен или даже потолка в темный оттенок. Иногда именно такие решения делают пространство уникальным и «живым».

Ярко-красные полки

Можно выбрать яркий темно-красный для небольшой гардеробной. Результат окажется чрезвычайно эффектным. Красный добавляет нужную «пунктуацию» пространства и не перегружает его.

Известковое покрытие на стенах

Цвет известковой побелки в комнате может полностью изменить атмосферу. Работа с известью всегда рискованная, все зависит от кисти, слоев и смешивания цветов. Легкие цвета, например белый или голубой, требуют терпения и точности, но результат напоминает «облачную текстуру», невероятно эффектную на стенах.

Черная ванна

Если покрасить ванную комнату без окон черным цветом может получиться очень атмосферно, ведь это сочетание смелости и элегантности.

Грязно-желто-зеленый для кухонных шкафов

Это достаточно сложный оттенок для кухни. Сначала вы можете сомневаться, но вместе с фартуком, кварцевыми столешницами и деревянным островом пространство «запоет новым настроением». Важно учитывать всю композицию комнаты, а не только отдельно цвет.

Насыщенный зеленый в кабинете

Если вы рискнете полностью покрасить домашний кабинет в темно-зеленый, то будете шокированы трансформацией, как пространство станет теплым, богатым и живым.

Темное погружение

Если решите покрасить стены и потолок в темный оттенок, это всегда может стать риском, ведь легко переступить грань между драматичностью и перегрузкой. Но если быть осторожными, конечный результат способен вас ошеломить, комната может получить индивидуальность и эмоциональное присутствие.

Краска — инструмент, который позволяет выразить индивидуальность и сделать пространство эмоциональным. Как показывает практика, смелые решения часто приносят наибольшее удовольствие, даже если в начале кажутся рискованными.