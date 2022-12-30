Смертельно опасны: комнатные растения, которые следует держать подальше от кошек и собак

Любители комнатных растений и владельцы домашних животных должны всегда проверять, не токсично ли комнатное растение, прежде чем покупать его и приносить в дом.

Комнатные растения украшают дополняют дом, радуют глаз, приятно пахнут и даже могут помочь уменьшить влажность в доме. Однако некоторые разновидности цветов могут быть опасны для ваших домашних любимцев.

Эксперты по растениям рассказали Еxpress.co.uk, какие комнатные растения могут вызывать у животных раздражение, расстройство желудка, а какие могут представлять и более серьезную опасность, вплоть до смертельной.

Тюльпаны

Фото: www.credits

Эти цветы перед с началом весны продают в вазонах, они очень красивы, но могут быть токсичными для кошек и собак.

По словам экспертов, цветок содержит гликозиды, которые есть во всех цветах семейства лилейных, что также делает токсичными все лилии.

Самой токсичной частью растения является луковица, и после употребления в пищу она может вызвать такие симптомы, как рвота и гиперсаливация.

Спатифиллум

Фото: Credits

Лилии мира (спатифиллум) — великолепные комнатные растения с белыми цветами и блестящими зелеными листьями. Хотя они приносят много пользы в доме, владельцам собак и кошек луче от этого растения отказаться.

Его токсичность может варьироваться от легкой до умеренной, и домашние животные могут страдать от раздражения ротовой полости, если решат его погрызть.

Алоэ вера

Фото: Credits

Алоэ вера - одно из самых популярных комнатных растений - может быть вредным для кошек и собак и вызывать тремор и рвоту, если его съесть.

Растения алоэ вера содержат антрахиноновые гликозиды, которые метаболизируются кишечными бактериями с образованием соединений, увеличивающих количество слизи в толстой кишке.

Сансевиерия

Фото: Credits

Многие суккулентные комнатные растения вредны, если их едят домашние животные, в том числе змеиное растение (сансевиерия), которое является частью семейства каучуковых деревьев.

Замиокулькас

Фото: Credits

Еще одно растение, о котором должны помнить владельцы домашних животных, — это растение замиокулькас. Известный своими широкими темно-зелеными листьями, он хорошо переносит пренебрежение и является отличным комнатным растением для начинающих.

Тем не менее это растение токсично от легкой до умеренной степени при проглатывании домашними животными. Токсины в растении могут вызывать такие симптомы, как боли в животе и рвота.

Пуансеттия

Фото: Credits

Есть также различные праздничные растения, которые могут быть токсичными для кошек и собак. Пуансеттия уже давно ассоциируется с Рождеством из-за их цвета и цветения в середине зимы. Пуансеттия принадлежит к семейству молочайных, которое имеет репутацию очень ядовитого растения.

К счастью, пуансеттия имеет более низкий уровень токсичности и вызывает только легкие симптомы при попадании внутрь. Тем не менее они все еще могут вызывать тошноту и рвоту, если их съесть.

Это означает, что лучше всего держать их на более высокой поверхности в доме, где они вообще не могут быть доступны никаким домашним животным.

Читайте также: