Смертельные сквозняки: как найти скрытые точки холода, которые незаметно убивают ваши комнатные растения

Скрытые холодные пятна проскальзывают сквозь крошечные щели вокруг окон, дверей и вентиляционных отверстий в зимние месяцы. Эти сквозняки больше всего поражают тропические комнатные растения - большинство из них возникли во влажных, постоянно теплых тропических лесах без резких перепадов температур или сухих ветров. Листья быстро реагируют почерневшими краями, внезапным увяданием или массовым опадением от многократного воздействия.

Тропические комнатные растения лучше всего растут при равномерной температуре и влажности. Повреждения могут проявляться постепенно или за одну ночь — коричневые кончики ползут внутрь, новые побеги скручиваются, стебли размягчаются возле почвы, или общий рост просто останавливается от холода.

GardeningKnowHow рассказывает, как предотвратить превращение небольших заморозков в большое отмирание.

Выявление признаков повреждения в течение

Листья четко и быстро сигнализирует о проблемах. Края сначала становятся хрустящими и коричневыми, впоследствии отмирания распространяясь внутрь, поскольку холод слой за слоем убивает клетки. Пораженная ткань истончается и становится почти прозрачной, прежде чем полностью почернеть, на ощупь ломкой и сухой при трении. Пятна часто начинаются с одного края, что соответствует направлению потока холодного воздуха. Запах почвы остается свежим, но листья страдают.

Вот как это выглядит у некоторых растений:

У деликатных сортов, таких как алоказии, целые листья желтеют между прожилками.

Фикусы могут сильно сбрасывать листья за ночь, разбрасывая зелень по полу после одного сурового вечера.

Лилии мира вяло обвисают, кончики становятся темными без ожогов от света.

Калатеи плотно скручиваются, молитвенные растения преждевременно сворачиваются.

Листья папоротника имеют тяжелые коричневые пятнышки.

Орхидеи сбрасывают буреющие почки в середине развития.

Монстеры пускают расщепленные или застывшие листья.

Кончики пальм коричневеют полосами. Узоры всегда направлены в направлении сквозняка — проверьте, какая сторона больше всего пострадала. Повторное воздействие со временем также ослабляет корни. После перемещения рост медленно восстанавливается.

Распространенные зоны опасности сквозняка

Окна лидируют по коварным пронизывающим температурам, особенно более старые версии с изношенными уплотнителями.

Холодный воздух скапливается прямо на высоте подоконника, где расположено много горшков.

Рамы сжимаются при низких температурах, открывая более широкие щели вокруг движущихся частей. Двухслойные окна легче всего расшатываются.

Створчатые окна иногда имеют щели на петлях.

Двери постоянно пропускают большие потоки наружного воздуха. Балконные двери или двери в пристройки так же впускают в дом холодный воздух.

Системы отопления создают путаницу: приточные вентиляционные отверстия выталкивают горячий воздух вперед, но возвращают холод из соседних щелей.

Радиаторы из плинтусов у окон создают петли, переносящие холод по помещениям.

Неиспользуемые камины сильно всасывают воздух через открытые заслонки или неплотные дымоходы.

Чердачные лестницы спускаются вниз из неотапливаемых помещений сверху.

Ступеньки подвала поднимают холодную влагу.

Наружные стеновые розетки постоянно пропускают холод через отверстия для проводки.

Даже плохо изолированные полы излучают холодный воздух.

Встроенные светильники выпускают воздух с чердаков.

Раздвижные двери часто неплотно закрываются.

Отверстия для домашних животных быстро заполняются холодным воздухом.

Простые способы выявления скрытых сквозняков

Возьмите тонкие ароматические палочки. Зажгите одну и держите ее близко к рамам или двери — дым резко закручивается или струится в сторону именно там, где проскальзывает холодный воздух. Следы четкие, особенно хорошо видны в ветреный день. Повторяйте вокруг всех подозрительных мест медленно. Сочетайте с закрытием штор, чтобы изолировать комнаты.

Смочите тыльную сторону ладони и осторожно протрите края — прохладный тростник острее ударяется о влажную кожу, мгновенно обозначая крошечные отверстия.

Ультралегкие квадратики ткани трепещут в слишком едва заметных потоках. Пуховые перья на веревке качаются.

Ватные шарики могут катиться по подоконнику на ветру.

Тестируйте несколько дней, поскольку ветер меняет направление. Пометьте каждое открытие съемной лентой. Сочетайте методы для подтверждения — запах и прикосновение рук попадают в большинство мест. Проверяйте также ночью, когда в доме становится прохладнее. Вечерние тесты хорошо улавливают снижение температуры.

Блокировка сквозняков без серьезных работ

Временные уплотнители, прокладки и герметики справляются со многими проблемами без постоянных изменений.

Подумайте о тяжелых шторах с термоподкладкой на проблемные окна, толстая ткань, эффективно блокирует ветер.

Можно воспользоваться термоусадочной пленкой, которая покрывает целые стекла и почти невидима для глаза.

Пенопластовые прокладки быстро преодолеют теплопотери за крышками розеток.

Свернутые толстые полотенца, задвинутые под дверь, предлагают временное решение.

Слои пузырьковой пленки прикрепленные к окнам эффективные усиления изоляции.

Магнитные крышки вентиляционных отверстий перенаправляют поток воздуха от растений.

Добавьте дверные щетки для большей теплоизоляции.

Когда можно просто переместить растение

Фиксированные уплотнители не работают в некоторых сложных местах. Перенесите чувствительные тропические растения глубже в жилые помещения с толстыми стенами и постоянным отоплением. Верхние полки защищают от холодного пола. Избегайте комнат, выходящих на север, если возможно. Перемещение кажется простым, но помогает существенно.

Соберите несколько горшков рядом на подставках или столах — общая масса стабилизирует температуру и естественным образом повышает влажность. Центральные южные комнаты дольше сохраняют тепло ежедневно. Мобильные контейнеры для растений перекатываются и помогают делать

простые корректировки, когда условия меняются. Поднимите контейнеры на деревянных подставках с холодных поверхностей. Тщательно исследуйте новые места в течение первой недели — неожиданные порывы радиатора или потолочные вентиляторы также перемешивают воздух. Регулярно поворачивайте растения для сбалансированного освещения после размещения. Группировка создает мини-экосистемы, которые лучше противостоят колебаниям, чем в одиночку. Добавьте лотки для увлажнения снизу для дополнительной помощи в сухом нагретом воздухе. Новые побеги могут появиться относительно быстро.