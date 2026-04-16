Снова в тренде: эксперты назвали старинный садовый элемент, который в последнее время набирает популярность

Как и тенденции в домашнем дизайне, садовая мода развиваются со временем. И, как и многие современные тенденции в домашнем дизайне, современные садовые тренды черпают вдохновение из прошлого.

Новейшим примером, по мнению экспертов, с которыми пообщались Good Housekeeping, является возвращение садовых беседок. Этот волшебный элемент дизайна снова появляется в открытых пространствах, придавая современным дворам атмосферу сказки.

Садовые беседки — это деревянные конструкции, которые обычно размещаются у входа в сад. Они добавляют немного сказочной причуды саду и создают уютный фокус, особенно когда все в полном цвету. Но кроме эстетической привлекательности, они также служат практической цели для плетистых или лиановых растений, предоставляя глицинии или определенным розовым кустам прочную основу для роста. Это позволяет им процветать и выращивать еще более впечатляющие цветы.

Специалисты по садоводству, чтобы объяснили, почему эти конструкции снова в тренде и как вы можете включить их в свой сад. Они поделились полезными советами относительно видов растений, которые хорошо сочетаются с садовой беседкой, о чем стоит помнить, прежде чем начать строительство собственной, и как убедиться, что она соответствует архитектурному стилю вашего дома.

Что такое садовая беседка

Если вы никогда раньше не слышали о садовой беседке, представьте себе ее как конструкционный вход, сделанный из двух или четырех столбов и планковой крыши.

Их часто используют их как входы в сады, создавая небольшие беседки или шпалеры, которые служат символическими воротами. Они также обеспечивают хорошее каркасное покрытие для плетистых роз, лиан и других растений, а также идеально подходят для подвешивания светильников, чтобы добавить нотку шарма и атмосферы.

Объяснение тренда

Беседки всегда были распространенным элементом сада, но есть несколько основных причин, почему они снова приобретают популярность. Во-первых, интеграция внутренней и внешней жизни является более очевидной, чем когда-либо.

Существует большой спрос на открытое пространство, на пространство для проживания и развлечений на свежем воздухе в виде обедов на свежем воздухе, крытых кабин и уличных кухонь. Люди хотят быть на свежем воздухе. Благодаря продуманному дизайну эти пространства могут быть функциональными, защищенными и хорошо связанными с домом.

Владельцы домов не только стремятся к объединенному пространству на свежем воздухе, но и хотят, чтобы оно соответствовало атмосфере их стиля интерьера. Сегодня, с ростом популярности «уютных» дизайнерских тенденций садовые беседки прекрасно подходят.

Удачные образы покрыты красивыми лианами и розами, дополняющие естественную атмосферу сада, одновременно предлагая комфортную, защищенную зону. Вы даже можете установить несколько лампочек для дополнительного шарма. Уютные и натуралистичные коттеджные сады сейчас в тренде, и очарование садовых беседок связано с этой тенденцией.

Советы по установке садовой беседки

Если вы хотите ознакомиться с этой тенденцией винтажного сада, учтите эти советы профессионалов, прежде чем выбрать свой дизайн.

