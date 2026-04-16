Снова в тренде: эксперты назвали старинный садовый элемент, который в последнее время набирает популярность
Этот элемент обеспечивает прекрасную основу для плетистых роз, лиан и других растений.
Как и тенденции в домашнем дизайне, садовая мода развиваются со временем. И, как и многие современные тенденции в домашнем дизайне, современные садовые тренды черпают вдохновение из прошлого.
Новейшим примером, по мнению экспертов, с которыми пообщались Good Housekeeping, является возвращение садовых беседок. Этот волшебный элемент дизайна снова появляется в открытых пространствах, придавая современным дворам атмосферу сказки.
Садовые беседки — это деревянные конструкции, которые обычно размещаются у входа в сад. Они добавляют немного сказочной причуды саду и создают уютный фокус, особенно когда все в полном цвету. Но кроме эстетической привлекательности, они также служат практической цели для плетистых или лиановых растений, предоставляя глицинии или определенным розовым кустам прочную основу для роста. Это позволяет им процветать и выращивать еще более впечатляющие цветы.
Специалисты по садоводству, чтобы объяснили, почему эти конструкции снова в тренде и как вы можете включить их в свой сад. Они поделились полезными советами относительно видов растений, которые хорошо сочетаются с садовой беседкой, о чем стоит помнить, прежде чем начать строительство собственной, и как убедиться, что она соответствует архитектурному стилю вашего дома.
Что такое садовая беседка
Если вы никогда раньше не слышали о садовой беседке, представьте себе ее как конструкционный вход, сделанный из двух или четырех столбов и планковой крыши.
Их часто используют их как входы в сады, создавая небольшие беседки или шпалеры, которые служат символическими воротами. Они также обеспечивают хорошее каркасное покрытие для плетистых роз, лиан и других растений, а также идеально подходят для подвешивания светильников, чтобы добавить нотку шарма и атмосферы.
Объяснение тренда
Беседки всегда были распространенным элементом сада, но есть несколько основных причин, почему они снова приобретают популярность. Во-первых, интеграция внутренней и внешней жизни является более очевидной, чем когда-либо.
Существует большой спрос на открытое пространство, на пространство для проживания и развлечений на свежем воздухе в виде обедов на свежем воздухе, крытых кабин и уличных кухонь. Люди хотят быть на свежем воздухе. Благодаря продуманному дизайну эти пространства могут быть функциональными, защищенными и хорошо связанными с домом.
Владельцы домов не только стремятся к объединенному пространству на свежем воздухе, но и хотят, чтобы оно соответствовало атмосфере их стиля интерьера. Сегодня, с ростом популярности «уютных» дизайнерских тенденций садовые беседки прекрасно подходят.
Удачные образы покрыты красивыми лианами и розами, дополняющие естественную атмосферу сада, одновременно предлагая комфортную, защищенную зону. Вы даже можете установить несколько лампочек для дополнительного шарма. Уютные и натуралистичные коттеджные сады сейчас в тренде, и очарование садовых беседок связано с этой тенденцией.
Советы по установке садовой беседки
Если вы хотите ознакомиться с этой тенденцией винтажного сада, учтите эти советы профессионалов, прежде чем выбрать свой дизайн.
Подумайте, что выращивать. Различные растения имеют разные привычки лазания — некоторые используют усики для захвата, другие обвивают опоры, а некоторые, возможно, нуждаются в подвязывании или формировании. Понимание того, как выбранное вами растение крепится, напрямую повлияет на структуру беседки.
Выберите правильную конструкцию. После того, как вы решите, что хотите посадить, оцените, какая конструкция подойдет лучше всего. Тяжелым или деревянистым лианам, таким как глициния, нужен гораздо более прочный каркас, чем легким вьющимся растениям, таким как клематис. Расстояние между планками, высота беседки и использованные материалы должны быть адаптированы к характеру роста, веса и долгосрочных потребностей растения. В конце концов, растение и беседка работают вместе — каждое из них формирует успех и визуальное воздействие другого.
Примите архитектурный стиль вашего дома. Дизайн должен отражать экологию сада и дополнять архитектуру дома. Выберите цвета и материалы для вашей беседки, которые соответствуют внешнему виду вашего дома, для целостного вида.