Собачья деменция: симптомы, лечение, профилактика и особенности ухода

Владельцы пожилых животных могут заметить некоторые новые и удивительные проявления в поведении своих любимцев. Например, дезориентация в пространстве, когда собака долго ищет что-то или кого-то - своего опекуна или миску - или забывает, почему она подошла к миске с водой и растерянно стоит рядом. Или пес теряется в знакомых местах, меньше играет, больше спит, может избегать контакта с владельцем или наоборот, становиться более привязанным к нему.

На первый взгляд это нормальные возрастные изменения. Ну что поделаешь, старость. Но ветеринарные врачи отмечают: собачья деменция (синдром когнитивной дисфункции собак) не является проявлением типичного процесса старения организма, а является патологическим состоянием, похожим на болезнь Альцгеймера у людей. К сожалению, этот синдром не лечится, однако благодаря верно подобранным медикаментам, соответствующему рациону, физической и умственной нагрузке можно существенно улучшить качество жизни животных и их опекунов.

Гоша и его пес Лорд

Гоша – владелец 15-летнего американского кокер-спаниеля Лорда. "С какого-то момента Лорд начал удивительно реагировать на зеркала. Всматривался в них с тревогой и надолго замирал, не спал из-за этого. Однажды на улице атаковал свое отражение в стеклянной стене, ранив морду. Наконец пришлось дома закрывать зеркала картоном, чтобы он успокоился.

Такое странное поведение было первым физическим симптомом деменции, который Гоша заметил. Но на тот момент он еще не знал, что это за синдром и связывал странное поведение со старостью собаки, ухудшением остроты его слуха.

"Иногда Лорд вдруг понимал, что не знает, где я, и начинал бегать по дому в поисках. Часто в этот момент он смотрел только вниз, не догадываясь поднять голову, чтобы заметить меня, и пробегал мимо.

Это тоже казалось логическим следствием нехватки слуховой информации. Также Лорд стал все чаще ходить по кругу. На прогулке его иногда без причины сносило влево, в ту же сторону, куда он ходил по кругу. Однажды вечером он вообще не мог встать на лапы, чем очень меня испугал".

Пес Лорд

Поведенческий ветеринарный врач Ксения Олейникова отмечает: "В настоящее время есть результаты исследований, которые указывают на то, что некоторые физические симптомы могут совпадать с началом синдрома когнитивной дисфункции у собак. Это, например, ухудшение зрения, которое может произойти по нескольким другим причинам у стареющих собак, но коррелирует со СКДС, шатка походка, падение и, возможно, опускание головы вниз".

Следующим симптомом стало то, что Лорд стал мочиться дома. "Лорд просыпался сразу после меня, и у меня было несколько минут, чтобы успеть его вывести, иначе утро начиналось с уборки. Он будто потерял свое туалетное воспитание, фактически забыл его. Я и представить не мог, что так бывает, ведь о собачьей когнитивной дисфункции почти ничего не знал".

Пес Лорд

К сожалению, и сейчас среди ветеринарных врачей встречается низкая информированность о собачьей деменции. Это связано с тем, что исследовать этот вопрос начали сравнительно недавно, а симптомы часто интерпретируют как проявление других заболеваний или просто списывают на старость. Аналогичная проблема существует также и у кошек, но из-за того, что синдром малоисследован, врачи редко устанавливают его наличие.

Гоша говорит, что Лорд был ветеринарной "загадкой" — анализы в норме, диагноза не было, а состояние только ухудшалось. "Помню характерную ситуацию – попытку Лорда запрыгнуть на бордюр на бульваре: он активно начал привычное движение, стал передними лапами на бордюр, а потом растерялся, будто забыл, что делать дальше, и замер. С тех пор он больше не пытался никуда прыгать или залезать. Появились трудности с лестницей, я стал часто его носить.

По словам поведенческого ветеринарного врача Ксении Олейниковой, от 22,5% до 68% пожилых собак имеют по крайней мере один признак синдрома когнитивной дисфункции, хотя это не означает, что у всех этих собак обязательно есть этот синдром, поскольку подобные признаки могут быть связаны с другими проблемами, например, хроническим болевым синдромом. "Синдром КДС, к большому сожалению, является более распространенным, чем принято считать, поскольку опекуны собак часто приписывают изменения в поведении нормальному процессу старения и/или считают, что они не поддаются лечению, и поэтому не обсуждают свои проблемы с ветеринаром."

Если ваше животное ведет себя нетипично, не откладывайте визит в ветеринарный врач, желательно именно к поведенческому ветеринару. Ранняя диагностика позволяет замедлить развитие синдрома и подарить животному время качественной жизни и общения с вами.

Гоша вспоминает: "Только весной 2024 года, когда симптомов стало много, а я стал больше читать об этой болезни, стало ясно, что это когнитивная дисфункция. Сколько времени было упущено. Очень сожалею об этом, потому что чем раньше начинают лечение, тем дольше и лучше можно сохранить ментальные функции, а значит, эмоциональную связь и качество жизни животного".

Ниже вы найдете памятку для владельцев животных с перечнем характерных симптомов, о которых нужно рассказать вашему ветеринарному врачу:

Собака ходит туда-сюда.

Ходит по кругу.

Теряется в знакомых местах.

Всматривается в пространство или стены.

Имеет нарушение сна: бродит или скулит ночью, мало спит или, наоборот, очень много спит в течение дня и бодрствует ночью.

Входит в углы или узкие места и остается там.

Выглядит растерянной или дезориентированной.

Становится у двери со стороны петель, чтобы выйти.

Не отходит в сторону, когда кто-то открывает дверь.

Забывает повседневные рутины или выполняет их лишь отчасти.

Лает без очевидной причины или в течение длительного времени.

Перестает лаять, хотя раньше была очень громкой.

Забывает команды и обученные ранее действия.

Имеет трудности с движением, например, тяжело пятится (без физических причин).

Легко пугается.

Меньше интересуется игрушками или совсем перестает играть.

Выполнение повторяющихся действий.

Имеет проблемы с едой или питьем (не находит миску, не попадает мордой, не удерживает еду во рту).

Теряет аппетит.

Не реагирует на свое имя.

Имеет трудности, чтобы полностью залезть в кровать/другие поверхности.

Дрожит без очевидной причины.

Падает с разных объектов.

Застревает под мебелью или за ней.

Появляются проявления нечистоплотного поведения (собака справляет потребности дома, ходит в туалет чаще, чем раньше, или делает все дома даже когда его регулярно выгуливают).

Испытывает трудности с изучением чего-то нового.

Меньше ищет внимания, становится замкнутой или, наоборот, навязчиво пытается контактировать с людьми.

Пугается людей, которых раньше знала.

Имеет трудности с подъемом или спуском по лестнице.

Становится более испуганной или тревожной в целом.

Как понять, что изменения в поведении собаки связаны именно с когнитивной дисфункцией, а не с другими заболеваниями

Ксения объясняет, что синдром КДС - это диагноз-исключение, и окончательный вывод делают на основе информации от владельца и исключения других состояний и заболеваний, которые могут вызывать схожие клинические признаки.

Обязательна диагностика физических проблем, которые могут вызывать изменения поведения или ухудшать состояние собаки с уже диагностированным синдромом КДС.

Например, дезориентация может быть связана с потерей зрения, слуха или обоняния, остеоартритом или опухолью мозга. Изменения социального поведения могут быть вызваны болью, эндокринными нарушениями или неврологическими патологиями. Нечистоплотность может быть следствием хронической боли, эндокринных заболеваний, проблем с почками, печенью и т.д.

То есть необходимо провести комплексное обследование животного, сделать различные исследования (МРТ, КТ, УЗИ) чтобы опровергнуть подозрение на патологии, как воспалительные процессы в организме, опухоли, особенно головного мозга, различные эндокринные заболевания и т.д.

Существуют скрининговые опросники, такие как шкала оценки когнитивной дисфункции собак (CCDR), которую владелец может заполнить самостоятельно или шкала ARCAD – это оценка возрастных когнитивных и аффективных расстройств, обычно проводимая ветеринарными врачами.

К сожалению, КДС невозможно вылечить, однако ранняя диагностика и назначение поддерживающей терапии может помочь замедлить прогрессирование процесса и улучшить качество жизни как собаки, так и опекуна. Варианты поддержки включают медикаменты, нутрицевтику, диету, обогащение окружающей среды и модификацию поведения.

На сегодняшний день доступны несколько медицинских препаратов, назначаемых собакам с синдромом КД, также существуют специальные готовые рационы, которые содержат антиоксиданты и другие вспомогательные компоненты, предотвращающие прогрессирование болезни.

Собак пожилого возраста следует регулярно обследовать на наличие признаков КДС, а записи результатов опросника должны быть частью их регулярных ветеринарных чекапов, чтобы можно было выявить наличие синдрома на ранних стадиях или проследить динамику в состоянии животного, уже имеющего подтвержденную деменцию.

Для собак с признаками синдрома КДС, хорошо реагирующих на назначенное лечение, может быть достаточно ветеринарных осмотров каждые 3-6 месяцев. Но для животных, у которых признаки прогрессируют или не стабилизировались, нужно делать их чаще.

Уход за собакой с когнитивной дисфункцией

Безопасность дома

Нужно создать безопасную среду для старой собаки: уберите опасные предметы, узкие проходы, скользкие поверхности. Используйте коврики, детские ворота для разделения безопасного пространства, ограничьте доступ к лестнице.

Еда и вода

Разместите миски в легкодоступных местах, но не в проходах. Используйте стойки, которые не упадут и не разобьются. Также миски лучше поставить на поверхности, которыми они не будут скользить. Иногда рекомендуется установить миски на повышении для удобства собаки во время еды.

Туалет

Наблюдайте за частотой выгула. При необходимости организуйте более частый выгул или используйте подгузники. Никогда не наказывайте собаку за "промахи" и поход в туалет дома.

Социальное взаимодействие

Желательно минимизировать или полностью исключить контакты собаки с синдромом КДС с другими животными, если это вызывает у животного стресс, дискомфорт или проявления агрессивного поведения.

Двери и травмы

Будьте осторожны с открывающейся внутрь дверью, чтобы не травмировать дезориентированное животное.

Помощь при ограниченной мобильности

Для маленьких собак используйте переноски, а для больших – специальную амуницию. Если собака не привыкла к прикосновениям при надевании амуниции, необходимо постепенно приучать ее к этому процессу.

Обогащение среды

Поддерживайте активность мозга через игры, команды и поисковые упражнения. Игрушки с едой помогут при условии хорошего аппетита, но проследите, чтобы использование этих игрушек не усложняло процесс приема пищи собакой.

Профилактика

Лучшие результаты дает сочетание заботы о физическом и ментальном здоровье животного на протяжении жизни, а также специальной диеты, обогащении среды и систематическом обучении собаки новому.

Забота о собаке с когнитивной дисфункцией – это вызов, но ваша забота и внимание могут значительно улучшить качество его жизни. Помните, что любовь и терпение помогут сохранить связь с вашим питомцем даже в сложные времена. Старайтесь о собаке и о себе – ведь только вместе вы сможете пройти этот путь.



Материал подготовила Татьяна Мороз – журналистка проекта " Сообщество pet-friendly"

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