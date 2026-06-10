Собственный цветник для букетов / © Associated Press

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Мы привыкли воспринимать цветы в саду как нечто, чем любуются издалека. Срезать их часто кажется почти преступлением, ведь жалко нарушать идеальную клумбу. Однако современные садоводы все чаще придерживаются противоположного мнения. Они убеждены, что цветы созданы не только для того, чтобы украшать сад, но и чтобы наполнять красотой дом, об этом рассказало издание The New Yourk Times.

Именно эту идею популяризирует британская садовница и автор книг Сара Рейвен, которая более 30 лет выращивает растения для домашних букетов. Ее подход сочетает романтику загородного сада и практические знания о том, как сделать так, чтобы одно растение радовало цветением снова и снова. И самое приятное, что для такого цветника не нужны гектары земли. Достаточно нескольких квадратных метров, контейнеров на террасе, даже большого балкона.

Какие цветы стоит выращивать для букетов

Не все растения одинаково хорошо переносят срезку. Одни дарят лишь одну волну цветения, тогда как другие после среза быстро выпускают новые бутоны. Именно поэтому особенно ценятся так называемые растения «срезал и снова получил цветы». К самым щедрым относятся космея, циннии, георгины, декоративный шалфей, душистый горошек, календула, амарант и скабиоза.

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Секрет заключается в том, что регулярная срезка стимулирует растение образовывать новые цветоносы. Фактически красивый букет становится не завершением сезона, а наоборот, толчком к новому цветению.

Важность правильного среза

В мире профессиональных флористов существует правило, что цветы начинают терять свежесть еще до того, как попадают в вазу.

Один из важнейших моментов — способ срезания стебля. Косой срез увеличивает площадь поглощения воды и помогает растению дольше оставаться свежим. Кроме того, срезать стоит именно над листовым узлом, где уже формируются новые почки.

Лучшее время для сбора цветов — раннее утро или поздний вечер, когда растения максимально насыщены влагой. После срезки им полезно несколько часов отдохнуть в прохладной воде перед составлением букета.

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Красота без флористических курсов

Хорошая новость заключается в том, что идеальный букет не обязательно должен выглядеть как композиция из дорогого флористического салона.

Один из самых актуальных трендов последних лет — маленькие букеты в отдельных вазочках. Несколько цветков в стеклянных бутылочках на подоконнике или обеденном столе часто выглядят более современно и непринужденно, чем сложные композиции.

Такой подход называют «живыми акцентами» — природными деталями, которые добавляют дому уюта без лишнего декорирования.

Формула беспроигрышного букета

Если же хочется создать что-то более выразительное, садоводы советуют использовать простой принцип трех ролей.

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Первый цветок становится главной героиней композиции — самым эффектным и заметным. Второй поддерживает его цветом или формой, но не перетягивает внимание на себя. Третий добавляет неожиданный акцент и делает букет живым и динамичным.

Именно этот контраст создает ощущение естественности, будто цветы сами оказались рядом друг с другом.

Овощи в букете

Современная флористика давно вышла за пределы традиционных роз и пионов. В композициях все чаще используют укроп, розмарин, декоративную капусту, веточки томатов черри, фасоль или даже листья салатов с бордовым оттенком.

Такие элементы добавляют текстуры, делают букет более объемным и одновременно подчеркивают связь с природой. Именно поэтому тренд на «съедобные букеты» активно поддерживают дизайнеры интерьеров и сторонники экологического образа жизни.

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Во время, когда мы все больше ценим осознанность и простые радости, собственный цветник для букетов становится не просто садоводческим хобби, а частью стиля жизни. Срезать несколько цветов для дома — это не расточительство, а умение наслаждаться моментом. Тем более что многие растения отвечают на такую заботу новыми бутонами и еще более обильным цветением.

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