Сода или вода: как правильно мыть фрукты: как правильно мыть фрукты / © Credits

Достаточно ли простой проточной воды, действительно ли пищевая сода — «экологическое спасение», как утверждают соцсети. Издание Мartha Stewart дало ответ на этот вопрос и он оказался гораздо интереснее, чем просто «да» или «нет».

Пищевая сода часто позиционируется как натуральный способ очистить фрукты от всего лишнего, от загрязнений до пестицидов. И в этом есть доля правды. Она действительно помогает размягчать и «отпускать» грязь или некоторые остатки пестицидов.

Но здесь важно понимать нюанс, сода не является антибактериальным средством и не дезинфицирует продукты. Она работает как очень мягкий «детергент». Поэтому если кто-то говорит, что сода убивает бактерии — это миф.

Замачивание в соде

Замачивание яблок в содовом растворе может уменьшить уровень двух конкретных пестицидов. Но делать «ванну с содой» для всех фруктов — не лучшая идея. Есть риск, о котором мало кто знает — термический шок.

Если вода значительно теплее или холоднее фрукта, бактерии из воды могут быть втянуты внутрь через микроскопические поры на кожуре. Это означает, что долгое замачивание может быть даже опасным.

Поэтому лучше короткое погружение и быстрое ополаскивание, а вот долгое замачивание — нет.

Как правильно использовать соду

Если вы все же хотите помыть фрукты с содой, делайте это правильно:

Приготовьте слабый раствор. 1 ч. л соды на 1 л или даже на 3-4 л воды. Это не должен быть густой моющий коктейль. Окуните фрукт в раствор и осторожно потрите. Всего несколько секунд, 5-10 вполне достаточно. Тщательно промойте под холодной проточной водой. Это ключевой шаг, именно вода смывает все, что сода «подняла» с поверхности.

Заменяет ли сода простое мытье водой

Сода может пениться и образовывать мелкие пузырьки, которые вместе с движением рук помогают удалять физические загрязнения. Но холодная проточная вода сама по себе достаточно эффективный, доказательный и безопасный метод.

Мытье под проточной водой — это золотой стандарт. Сода — лишь дополнительный инструмент, который можно применять, но не как основной способ.

Советы

Яблоки и груши. Прекрасно подходят для содового ополаскивания, ведь у них гладкая кожура и низкие риски.

Виноград. Лучше класть гроздь в дуршлаг и двигать в содовом растворе, а затем тщательно промыть.

Бананы. Их можно просто сполоснуть водой, кожуру мы не едим.

Дыни и арбузы. Обязательно мыть. При нарезании бактерии с поверхности попадают внутрь. Можно использовать соду, но без замачивания, только быстрая чистка щеткой и вода.

Ягоды (клубника, голубика, малина), самые деликатные. Содовый раствор может навредить структуре, ягода начинает водянеть и быстрее портиться. Здесь правило простое, быстро промыть под прохладной водой и все.

Магазинные «средства для мытья фруктов»

Они не дезинфицируют, как и сода.

Большинство из них — это маркетинг.

Они не сильно превосходят простую воду.

Сода — хороший дополнительный инструмент для очистки некоторых фруктов, особенно с гладкой кожурой. Но она не убивает бактерии и не должна заменять основной метод. Если сомневаетесь, просто мойте под прохладной проточной водой и слегка потрите руками или щеткой. Это самый простой, безопасный и научно подтвержденный способ.