Девушка стоит у окна / © Credits

Реклама

Когда речь заходит о сохранении тепла в доме, важно, чтобы принятые решения не нарушали облик вашего интерьера. Ведь ваш дом дарит вам уют и чувство удовольствия от удобно и уютно организованного пространства.

House&Garden расспросил дизайнеров интерьеров о декоративных приёмах, которые помогут сохранить тепло внутри и не пропустить холодный воздух с улицы.

Реклама

Шторы

Подобно тому, как многослойная одежда помогает нам согреться зимой, дом можно утеплить с помощью слоев текстиля. Эксперты советуют обязательно использовать подкладку или двойной ряд штор, если вы планируете утеплить окна шторами. Лучшим вариантом является термоподкладка (или термоподкладка, соединенная с основной тканью); она также улучшает акустику. Если шторы имеют «напуск» — то есть лишняя ткань ложится на пол, — это также поможет перекрыть доступ холодному воздуху, что особенно актуально для домов со старыми окнами.

Реклама

Кровать расположена в нише, которую можно отгородить клетчатыми шторами — тоже неплохой вариант; в закрытом состоянии они надежно защищают от сквозняков. Это создает ощущение, будто комната обволакивает вас, словно кокон.

Некоторые ткани особенно эффективны в качестве дополнительного барьера. Чтобы уменьшить потери тепла, используйте плотные шторы. Они действуют как одеяло для всей комнаты.

Архитектурные решения

Помещения открытой планировки (open-plan) часто кажутся наполненными светом и роскошно просторными — особенно летом. Однако с наступлением холодов поддерживать в них комфортную температуру и уют становится непросто. Поэтому стоит предусмотреть возможность разделения пространства на более мелкие зоны, в которых легче удерживать тепло. Внутренние стеклянные двери, например, могут стать удачным решением. Интересным решением могут стать раздвижные двери, скрывающиеся в стене: в теплое время года их можно полностью убрать, открывая пространство комнаты.

Стеклянные перегородки в металлических рамах, простирающиеся от пола до потолка, помогают уменьшить количество холодного воздуха, попадающего в дом, а также создают отдельную зону.

Реклама

Радиаторы

Вопрос о том, где разместить отопительные приборы, часто становится настоящей дилеммой. Если вы устанавливаете радиаторы, важно прежде всего продумать, как обеспечить их максимальную эффективность, а уже потом — как гармонично вписать их в интерьер. Поскольку большинство радиаторов работают по принципу конвекции, для их работы необходима свободная циркуляция воздуха. Если вы планируете как-то замаскировать радиаторы, убедитесь, что вокруг них остается достаточно места для вентиляции.

Радиатор можно искусно скрыть под сиденьем у окна. Использование столярных изделий, изготовленных на заказ, или дизайнерских отопительных приборов позволяет интегрировать мебель в систему отопления.

Благодаря творческому подходу отопительный прибор превращается в эстетически привлекательный элемент интерьера.

Новости партнеров

Новости партнеров