Сокровища секонд-хенда: 8 стильных винтажных вещей, которые стоит покупать без колебаний / © Credits

Реклама

Недаром самые ярые «трэш-хантеры» и перекупщики не проходят мимо определенных находок, ведь знают, что они быстро исчезнут с полок и еще быстрее вырастут в цене, об этом рассказало издание Martha Stewart.

В Украине культура секонгенда последние годы переживает настоящий бум. Молодежь ценит экологичность, а стилисты советуют миксовать винтаж с масс-маркетом для создания уникального образа. А еще, это прекрасная возможность приобрести вещи мировых брендов в гораздо дешевле.

Оригинальные картины и арт-объекты

Вместо шаблонных постеров из магазинов стоит присмотреться к полотнам, написанным маслом или акрилом. Эксперты советуют обращать внимание на подписи, дату создания и фактуру мазков — это признак уникальности. Оригинальное произведение может не только украсить интерьер, но и стать выгодной инвестицией.

Реклама

Винтажные сумки

Сумки, особенно из 80-90-х годов, сегодня переживают вторую жизнь. Видео с ними набирают миллионы просмотров в TikTok, а многие бренды возвращают себе статус культовых. Качественная кожа и классический дизайн делают такие вещи «вне времени». В Европе винтажные модели стоят в два-три раза дороже, чем в секонд-хендах.

Лимитированные кроссовки

Настоящая находка для ценителей. Иногда в секонд-хендах попадаются коллекционные модели от Gucci, Nike или Adidas, которые на рынке перепродают в десятки раз дороже. Даже подержанная пара в хорошем состоянии может стать «золотом» вашей коллекции.

Сезонный декор премиум-класса

Праздничные украшения — еще одна категория, которую любят коллекционеры. Елочные игрушки 50-60-х годов, меркуриевое стекло или ретро-подсвечники снова становятся модными. Такие вещи создают особую атмосферу и добавляют вашему дому «вінтажного» шарма.

Дизайнерская одежда и аксессуары

Сумки Kate Spade, шарфы Ralph Lauren или платья Tory Burch — вполне реальные трофеи для внимательных покупателей секонд-хенда. Эти бренды относятся к доступной роскоши, но даже в секонд-хенде они выглядят дорого и актуально. К тому же в Украине такие вещи можно найти за символические суммы.

Реклама

Скандинавская мебель и декор

Минимализм в стиле Scandi никогда не выходит из моды. Стулья Hans Wegner, лампы Greta Grossman или посуда из Нидерландов и Финляндии пользуются спросом у дизайнеров по всему миру. Даже небольшая вещь в таком стиле придаст вашему дому элегантности и «европейского шарма».

Ностальгия по нулевым

Мода на конец 90-х и начало 2000-х снова на пике популярности. Джинсы с низкой посадкой, блестящие топы, сумки-багеты — все это возвращается в тренды. Если вы найдете оригинальные вещи из того времени, можете быть уверены, это будет выгодная покупка и стильное дополнение к гардеробу.

Роскошная верхняя одежда

Пальто Burberry, кашемировые куртки или классические тренчи — еще одна категория, которая всегда в цене. Они нечасто попадаются, но если повезет, вы сделаете инвестицию в качественную одежду, которая прослужит годами.

Зачем искать винтаж

Экономия : брендовая вещь может стоить в 10 раз дешевле.

Качество : винтажные вещи часто из натуральных материалов и служат дольше.

Уникальность : вы точно не встретите «двойника» на улице.

Экологичность: повторное использование вещей уменьшает потребление ресурсов.

Секонд-хенды — это не «старые вещи из прошлого», а возможность добавить в свой стиль индивидуальность, а в дом — атмосферу. Поэтому в следующий раз, когда зайдете в такой магазин, откройте шире глаза, возможно, именно там вас ждет настоящее сокровище.