Соль Эпсома или магний сульфат — это природный минерал, который содержит магний, серу и кислород. Вы, возможно, используете ее для ванны, чтобы расслабить мышцы, но те же элементы прекрасно питают растения, если у них есть дефицит магния, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Магний — центр молекулы хлорофилла, поэтому он критически важен для насыщенного зеленого цвета листьев и общего здоровья растения. При правильном применении соль Эпсома помогает растениям:

лучше поглощать питательные вещества

контролировать грибковые болезни

увеличить размер цветов

сделать кусты более пышными

улучшить плодоношение

Растения, которые могут получить пользу от этой соли — это томаты, розы, перец, цитрусовые, некоторые комнатные растения и даже газоны, однако только при условии дефицита магния.

Как понять, что вашим томатам нужен магний

Дефицит магния заметен когда вы видите ярко-зеленые жилки листьев на фоне желтых, красных или коричневых участков, замедленный рост и меньше плодов.

Чтобы точно определить потребность, можно сделать тест почвы на уровень магния или провести анализ листьев (фолиарный анализ).

Правильное применение соли Эпсома

Для полива почвы растворите 1 ст. л соли на 3,8 л и поливайте у основания куста. Фолиарное опрыскивание — 1 ст. л на 3,8 л распыляйте на листья. Повторяйте раз в месяц во время сезона роста и следите за реакцией растений. Главное — не переусердствуйте, ведь избыток магния может блокировать поглощение кальция и калия, приостановить рост и даже загрязнить грунтовые воды.

Когда соль Эпсома не поможет

Желтые листья: причина может быть в дефиците азота, чрезмерном поливе или вредителях.

Мало плодов: часто проблема не в магнии, а в плохом опылении или неправильной обрезке.

Что делать вместо этого:

Стимулируйте опыление, например, мягко встряхните куст или используйте кисточку для переноса пыльцы;

Посадите цветы, которые привлекают пчел и шмелей (ноготки, лаванда);

Правильно обрезайте кусты; удаляйте лишние побеги, но оставляйте листья для фотосинтеза;

Используйте специальные удобрения для томатов, которые содержат все необходимые элементы без перегрузки отдельных компонентов.

Соль Эпсома — не волшебная пыльца, которая автоматически делает томаты больше и краснее. Она помогает только тогда, когда растениям действительно не хватает магния. Тестируйте почву, наблюдайте за растениями и используйте это средство с умом.