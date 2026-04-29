совместный сон с собакой или котом / © Credits

Реклама

Домашние животные давно перестали быть лишь «функциональными» помощниками. Сегодня собаки, кошки и другие любимцы — полноценные члены семьи. Они живут рядом, влияют на наше эмоциональное состояние, уменьшают чувство одиночества и даже способствуют более активному образу жизни.

Издание RTÉ рассказало, что из примерно 90 миллионов семей с животными, 45% собак и 60% котов имеют доступ к кровати хозяина, а 18% собак и 30% котов регулярно спят под одеялом вместе с человеком.

Однако сон — не просто близость, это сложный физиологический процесс и совместная кровать может как помогать, так и мешать.

Реклама

Влияние животных на сон

Одним из главных факторов прерывания сна является движение. Домашние питомцы могут менять позы, дергаться или вставать ночью, а это снижает качество сна человека, это особенно заметно, если кровать небольшая. В то же время просторное спальное место может частично решить эту проблему.

Интересно, что некоторые владельцы наоборот отмечают позитив, такой как ощущение безопасности, тепла и спокойствия. Исследования показывают, что более 80% собак предпочитают находиться рядом с человеком ночью, что свидетельствует о взаимном комфорте.

Риски для здоровья

Домашние животные могут приносить в дом:

блох

клещей

клещевых и кожных паразитов

Эти организмы иногда вызывают раздражение или могут переносить заболевания, в частности инфекции. Также существуют внутренние паразиты, например Toxocara canis, которые могут передаваться человеку через контакт с шерстью или загрязнения.

Реклама

Отдельное внимание специалисты уделяют бактериям и вирусам, включая потенциально устойчивые к антибиотикам формы, такие как MRSA. В редких случаях возможно даже взаимное заражение между людьми и животными, например, COVID.

Аллергии и травмы

Тесный контакт в постели может усиливать аллергические реакции из-за шерсти и перхоти, увеличивать риск царапин или мелких травм, накапливать пыль и микрочастицы там где вы спите.

Это особенно актуально для людей с повышенной чувствительностью или респираторными проблемами.

Поведение животных

Интересный аспект именно поведенческий. В некоторых случаях совместный сон может уменьшать тревожность животного или наоборот формировать зависимость и проблемы с самостоятельностью, например, ночное нытье или царапание дверей.

Реклама

Баланс и последовательное воспитание играют ключевую роль.

Гигиена

Если вы делите кровать с питомцем, стоит придерживаться простых правил:

стирать постель минимум раз в неделю, а лучше каждые 3-4 дня

регулярно мыть лапы животного после прогулок

проводить груминг и гигиенические процедуры

использовать ветеринарные средства против паразитов

Это помогает уменьшить риски заражения и поддерживать чистоту спального пространства.

Стоит ли спать с собакой или котом, на этот вопрос нет универсального ответа. Для кого-то это источник комфорта, тепла и эмоциональной поддержки, для других — причина нарушенного сна или аллергий. Научные данные показывают, что совместный сон не является однозначно вредным, но требует осознанного подхода. Гигиена, здоровье и индивидуальные потребности человека и животного — ключевые факторы в этом решении.

Реклама

Новости партнеров