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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
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37
Время на прочтение
4 мин

Совет от специалиста: что нужно сделать прямо сейчас, чтобы в следующем году в вашем саду не появилась тля

С наступлением осенних холодов тля, как и другие садовые вредители, становится менее активной, однако не стоит обманываться.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
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Тля на растении

Тля на растении / © Credits

Тля может зимовать в виде яиц на растениях или в почве; в мягком климате взрослые особи способны пережить зиму, а иногда они попадают в помещение вместе с нежными растениями, которые вы заносите домой на холодный период.

Чтобы предотвратить появление тли весной, воспользуйтесь советами эксперта-энтомолога Грейс Крамбли, которая поделилась ими с The Spruce.

Лучший способ предотвратить повторное появление тли

Как объясняет Грейс Крамбли, большинство видов тли зимуют в стадии яиц на растениях. Это означает, что весеннее нашествие вредителей, скорее всего, является следствием того, что яйца перезимовали с прошлого года.

Чтобы не допустить массового появления тли в вашем саду, она советует мыть растения и тщательно ухаживать за ними в течение всей осени и зимы.

Это может быть как простое ополаскивание водой, чтобы смыть яйца и взрослых насекомых, так и более тщательная обработка — например, протирание растений раствором масла нима или кастильского мыла. Мойте растения тщательно, но осторожно: важно удалить вредителей, не повредив при этом само растение.

Что касается частоты процедур: пока ещё тепло и тля остаётся активной, мойте растения через день или, по крайней мере, три раза в неделю. Когда температура воздуха стабильно опустится ниже 10 °C или когда вы перенесете растения в помещение, Крамбли рекомендует проводить тщательную промывку раз в месяц.

Если тля появилась только на одной ветке, эксперт советует обрезать только пораженный участок, воздержавшись от более масштабной обрезки в конце сезона.

По словам Крамбли, надлежащая гигиена сада — даже в осенние и зимние месяцы — имеет решающее значение для сокращения количества мест, где могут перезимовать яйца или взрослые особи тли.

В прохладном климате большинство растений находятся в состоянии покоя, поэтому регулярный уход сводится в основном к удалению остатков урожая и очистке грядок от мусора. Там, где зимы мягкие, Крамбли также советует поливать растения и пропалывать сорняки — это помогает поддерживать здоровье сада.

Что касается посадки бархатцев для защиты от тли, то Крамбли относится к этому скептически.

Часто говорят, что бархатцы отпугивают вредителей, но на самом деле они не отпугивают тлю. Наоборот, тля очень любит их лакомиться, объясняет она.

Поскольку тля быстро размножается и легко переносится на другие растения, Крамбли советует сосредоточиться на ликвидации мест, где вредители могут перезимовать, а не на посадке бархатцев или других растений-компаньонов осенью.

5 других способов предотвратить зимовку вредителей

Если вам надоели садовые вредители и вы хотите гарантировать, что они не вернутся, попробуйте совместить промывку растений с одним или несколькими другими методами борьбы с вредителями — это помешает им успешно перезимовать.

Продолжайте принимать меры по борьбе с вредителями

Многие домовладельцы считают, что с наступлением осени угроза со стороны комаров, клещей и других вредителей исчезает, поэтому они преждевременно прекращают пользоваться услугами дезинсекции и пренебрегают мерами безопасности на участке. Из-за этого дворы и дома становятся уязвимыми.

Проверьте места, где вредители могут спрятаться в доме

По словам Крамбли, многие сезонные «гости», ищущие место для зимовки, могут проникнуть в ваш дом даже через самые маленькие щели и отверстия. Она советует загерметизировать зазоры вокруг дверей и окон, места прохождения труб, а также проверить чердаки и подвальные помещения.

Соблюдайте порядок на участке

Крамбли подчеркивает, насколько важно, чтобы во дворе было чисто. Обрезка растительности вокруг фундамента, поддержание короткой травы, а также удаление крупных зарослей плюща и сорняков лишают вредителей мест для зимовки.

Уберите опавшие листья и кучи древесины

Опавшие листья, кучи древесины и другой садовый мусор служат убежищем не только для вредителей, но и для полезных насекомых и других представителей фауны. Существует способ помочь «полезным обитателям» перезимовать, не создавая при этом условий для вредителей.

Перенесите эти кучи в ту часть участка, которая расположена подальше от вашего дома и других построек — например, сараев или домов соседей.

Избавьтесь от осеннего декора

Сезонные украшения, такие как тыквы, могут невольно привлечь нежелательных насекомых и мелких животных. Как только такой декор выполнит свою функцию, важно правильно его утилизировать (выбросить в мусор или отправить в компост).

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