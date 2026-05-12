Совместная посадка: садовод назвал три растения, которые будут процветать вместе

Совместная посадка, или сопутствующее выращивание, — это очень популярный метод выращивания овощей, хотя некоторые специалисты не уверены, что он работает, другие настаивают на его эффективности.

Известный садовод Джейми Уолтон относится ко второй категории. Недавно он поделился одной из своих любимых комбинаций, которую он сажает каждый сезон, — это салат, зеленый лук и бархатцы.

Салат — низкорослая культура, которая служит хорошим почвопокровным растением, сохраняя влагу в почве.

Затем он сажает зеленый лук в промежутки между салатом, поскольку он вырастает высоким и тонким и не конкурирует за место с салатом, что максимизирует производительность грядки.

Каждые несколько рядов он оставляет место для посадки бархатцев, поскольку, на его взгляд, они помогают отпугивать вредителей, таких как бесполезные нематоды, щитовки и даже тли, улучшая среду для роста других растений. Они даже могут служить ловушками, отпугивая слизней от салата, а также добавляют много цвета и красоты грядке.

