Современный холодильник: инновации на службе потребителя

При внешнем сходстве холодильники прошлого века и современные бытовые модели – это устройства с разным подходом к комфортной эксплуатации, дизайну и эргономике.

Говоря проще, несмотря на хороший ресурс и долговечность старых моделей, современные холодильники на практике оказываются более привлекательным выбором для потребителя. И вот почему.

Без льда и инея

Откровенно говоря, данная технология представлена не во всех современных холодильниках, но точно в большинстве моделей среднего и верхнего ценовых сегментов. Если вы готовы за что-то переплатить, то «no frost» считается той опцией, которая точно стоит своих денег.

Холодильники с данной или похожей опцией (точное название зависит от бренда производителя) не нужно размораживать, в морозильных камерах и на стенках у таких агрегатов не собирается лед и иней. Такой холодильник может бесперебойно работать годами, а уход за ним сведется к периодическому протиранию полочек сухой тряпочкой.

Новые компрессоры

Одна из «фишек» старых холодильников – это шумная работа и обилие звуков, которые те издают и днем, и ночью. Новые холодильники с инверторными компрессорами тоже не работают бесшумно, но они издают в разы меньше посторонних шумов.

Если сравнивать старые агрегаты с новыми, то условный «советский» холодильник шумит, как двигатель автомобиля, а новый – как спящий котенок.

Технологии охлаждения

Холодильники из 90-х – это модели с «холодной» стенкой, которая постепенно охлаждает содержимое, без циркуляции воздуха. Новые холодильники – это модели, оснащенные вентиляторами и дефлекторами на разных уровнях, которые обеспечивают более быстрое и равномерное охлаждение.

Кроме того, в более новых моделях холодильников кроме морозильной и основной камеры, как правило, есть отдел с около нулевой температурой и «правильной» влажностью. Это зона «свежести» с поддержанием оптимальных условий для овощей и фруктов.

Удобное расположение

Кроме «начинки» и полезных опций вроде производства льда, современнее холодильники могут похвастаться и улучшенной эргономичностью. На практике это означает, что при аналогичных габаритах двух моделей в современном холодильнике поместится больше продуктов, они будут расположены на полочках и в дверце более упорядочено, а доставать их будет комфортнее.

Кроме стандартных моделей в каталогах гипермаркетов можно найти и более вместительные модели холодильников. Например, широкие агрегаты с двумя дверцами, которые подойдут большим семьям или тем, кто любит запасаться продуктами впрок.