Средства для чистки, которые вредят сантехнике: советы профессионалов

Профессиональные сантехники советуют избегать определенных продуктов, которые якобы очищают стоки, но на самом деле разрушают трубы и сантехнику, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Химические средства для прочистки труб — первое, чего советуют избегать профессионалы. Они содержат кислоты, которые буквально едят ваши трубы или повреждают унитаз. Лучший вариант — вообще от них отказаться. Эти средства создают тепло и химические реакции, чтобы растворить засоры. Но со временем они разрушают металлические и пластиковые трубы, и делают их хрупкими.

Как следствие, протечки, ломкие трубы, поврежденные соединения и потенциально дорогой ремонт. А еще, такие средства опасны для сантехников из-за остаточных химических испарений и риска ожогов.

Безопасные альтернативы

К счастью, есть способы держать стоки чистыми, не разрушая трубы.

Натуральные домашние средства. Смешайте горячую воду, уксус и пищевую соду. Смесь зашипит и поможет растворить легкий засор. Это дешевый, экологичный и безопасный метод для раковин, ванн и душевых, где вода медленно стекает через мыло и жир.

Энзимные средства. Они расщепляют органические отложения, например, волосы, мыло, жир, пищевые остатки. Это как пробиотик для вашей сантехники — безопасный для всех материалов и для природы. Регулярное применение таких средств не только очищает трубы, но и предотвращает неприятные запахи.

Когда вызывать профессионала

Иногда даже регулярный уход не помогает при сильном засорении. Профессиональная чистка гарантирует полную очистку системы без повреждения труб. После этого рекомендуется регулярное использование энзимных средств для профилактики».

Средства, которых стоит избегать

Абразивные порошки: царапают фарфоровые поверхности и изнашивают защитное покрытие.

Концентрированные растворы отбеливателя: со временем разрушают материалы и вредят окружающей среде.

«Смываемые» салфетки: несмотря на название, они не разлагаются и часто вызывают засорение.

Всегда читайте этикетки и убедитесь, что продукт подходит для вашей сантехники.

Надежная сантехника начинается с правильного ухода. Избегайте агрессивных химических средств, используйте домашние или энзимные очистители и при сильных засорах обращайтесь к профессионалам. Ухоженная сантехника без запахов и засоров — это реально, если выбирать безопасные и эффективные средства.