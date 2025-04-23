Срезанные садовые цветы: 8 декоративных растений, которые сможет вырастить даже начинающий

Василек синий / © Associated Press

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Обычно садоводы особенно увлечены идеей выращивать собственные элегантные букеты и делать из них композиции.

И если вы ищете простые варианты посадки, у GardeningKnowHow есть несколько отличных идей, которые стоит попробовать.

Хотя процесс обучения выращиванию долговечных срезанных цветов может показаться непосвящённым несколько сложным, простота ухода за многими видами обеспечит успех.

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Выбор лучших срезанных цветов для начинающих

Лучшие срезанные цветы для начинающих должны состоять из здоровой смеси видов растений. Это будет включать в себя надежные садовые растения, испытанные однолетники и сочетание двухлетних и многолетних видов.

Независимо от того, хотите ли вы создать удивительный садовый бордюр или вырастить сад срезанных цветов в контейнерах, каждое растение, которое вы выберете, должно хорошо подходить вашему саду с точки зрения света, тепла и состава почвы. Знакомство с лучшими практиками посадки дополнительно поможет быстрому созданию новых растений и рассады, помогая саду для срезки обильно цвести.

Василек синий

Василек синий / © Associated Press

Одними из самых легких и беззаботных срезанных цветов для начинающих являются васильки синие. При выращивании василька лучше его сажать рано, высевать семена, как только можно будет обработать почву.

Те, кто живет в мягких условиях, могут сажать васильки ранней весной. Вы можете ожидать, что цветы увидите примерно через 10 недель после всходов. Холодостойкие растения не сильно страдают от снижения температур. Эти цветы, если их срезать регулярно, будут продолжать распускаться почками в течение лета.

Космея

Космея / © Associated Press

Космея — это одни из лучших сортов срезанных цветов для начинающих, которые ценят высокие стебли. Изысканные цветы представлены в оттенках фиолетового, розового, белого и оранжевого. Однако эти растения не устойчивы к холоду, поэтому, если вы выращиваете космеи впервые, подождите, пока пропадет вся вероятность заморозков, прежде чем сеять.

Хотя семена можно начать выращивать в помещении, теплая почва будет способствовать быстрому прорастанию семян на грядках.

Георгины

Георгины / © Associated Press

Георгины очень разнообразны по размеру, цвету и внешнему виду, одинаково ценятся среди начинающих и опытных цветоводов. Высаживайте клубни георгин на грядки, как только почва прогреется для массового цветения в течение летнего сезона.

Длинные стебли лишь усиливают привлекательность этих классических срезанных цветов, делая их высоко ценным дополнением к ландшафту, а также букетам и витринам. Живущим в прохладных регионах, возможно, придется поднимать и хранить клубни в помещении зимой.

Гладиолус

Гладиолус / © Associated Press

Гладиолусы более известны своими большими цветочными колосьями. Большие цветы разного цвета привлекают ряд полезных насекомых. Посадка многолетних луковиц весной позволит получить особо привлекательные летние грядки. Когда вы выращиваете гладиолусы, посевные посадки можно использовать для дальнейшего увеличения урожая срезанных соцветий.

В прохладных регионах часто выращивают растение как однолетнее, вынимая луковицы из почвы, чтобы хранить их в течение зимы.

Бархатцы

Бархатцы / © Associated Press

Возможно, вы знакомы с концепцией выращивания бархатцев в сопутствующих посадках. Однако эти богатые и жизнерадостные цветы также станут отличным дополнением к молодым садам. Крупные головки держатся высоко над крепкими стеблями, создавая яркие желтые и оранжевые цветы.

Бархатцы демонстрируют длительный срок службы в вазе, поэтому хорошо подходят для цветочного дизайна.

Скабиоза

Скабиоза / © Credits

Однолетняя скабиоза является отличным выбором семян для производителей, надеющихся получить раннее весеннее цветение. Большие семена можно высевать прямо в сад осенью или весной, как только можно будет обработать почву.

Благодаря своим элегантным высоким стеблям эти цветы создают потрясающие декоративные выставки, создавая незабываемую окраску раннего сезона. Садоводы могут ожидать, что их изысканные, но стойкие цветы будут продолжать цвести в течение лета, привлекая как опылителей, так и полезных насекомых в большом количестве.

Подсолнечники

Подсолнечники / © Associated Press

Подсолнечники являются одними из самых популярных вариантов растений для срезки — и очень простыми. Легко выращиваемые растения быстро прорастают, часто дают всходы в течение недели после посева. Нейтральные типы обычно считаются лучшими для срезки, поскольку большинство из них не содержат пыльцы и цветут поочередно.

Выращивание разнообразных сортов может обеспечить постоянный урожай цветов в течение всего лета.

Цинии

Цинии / © Associated Press

Ни один список лучших сортов срезанных цветов для начинающих не будет полным без упоминания о циниях. Как и другие нежные однолетники, семена можно выращивать в помещении или высевать непосредственно на подготовленные грядки. В теплую погоду во время выращивания цинии из семян они должны быстро прижиться, зацветая уже через восемь недель после посадки. Удаление цветов по мере их созревания поощряет больше цветов сохраняться до осени, размножаясь и увеличиваясь по мере срезки стеблей.

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