Срочно уберите их оттуда: вещи, которые нельзя хранить в ящиках под раковинами

Пространство для хранения под вашей ванной или кухонной раковиной может быть невероятно полезным для того, чтобы держать все: от сухих продуктов и чистящих средств до туалетных принадлежностей. Но не все предметы предназначены для хранения в этих местах, особенно если они восприимчивы к влаге.

Кухонные шкафы и туалетные столики в ванной могут показаться идеальным местом для хранения предметов домашнего обихода. Несмотря на это, эксперты по уборке Еxpress.co.uk предостерегают от хранения определенных продуктов в этих местах.

Предметы первой необходимости, такие как мешки для мусора и чистящие средства, останутся невредимыми под вашей кухонной раковиной, но этого нельзя сказать о кухонных приборах.

Давайте посмотрим, что не стоит хранить под раковиной и лучше переложить в другое место.

Электрика и инструменты

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Эксперт по гигиене объяснил, что мультиварки, скороварки и блендеры лучше хранить в другом месте, которое расположено не рядом с бытовой сантехникой. Любая протечка из раковины может стать фатальной для вашего миксера или кофемолки.

Даже если вы уверены, что ваша сантехника герметична, влажная среда может представлять опасность для электронных устройств.

Сырость со временем может вызвать ржавчину на жизненно важных компонентах, а инструменты, даже если они не работают, также уязвимы для влаги.

Бумажные изделия

Кухонные полотенца, бумажные пакеты и салфетки легко доступны, если хранить их под раковиной, хотя вы рискуете так же, как и с электроникой. Ваши красивые новогодние салфетки под воздействием влаги потеряют товарный вид до следующего праздника.

Если у вас есть кладовая, бельевой шкаф или полка вдалеке от раковины, лучше хранить бумажные изделия там.

Овощи

Хранение таких продуктов, как лук и картофель, под раковиной — это один из способов скрыть их от глаз. Но на самом деле это совсем не подходящее место для еды. Любые продукты следует хранить в сухом, темном и прохладном месте.

Если вы ищете варианты хранения продуктов, никогда не используйте пространство под кухонной раковиной. Продукты, хранящиеся под раковиной, могут быть загрязнены потенциально вредными химическими веществами, микробами и влагой из-за колебаний температуры.

Постельное белье

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При хранении белья под раковиной в темном закрытом помещении ванной может возникнуть неприятная проблема с грибком. Если у вас есть место, лучше хранить эти предметы аккуратно сложенными в шкафу подальше от всех источников влаги.

Декоративная косметика

Как и в случае с постельным бельем, хранить косметику под раковиной небезопасно. Сухое прохладное место вдали от влаги и тепла — лучший вариант.

Что можно хранить под раковинами

Как правило, неудобные и большие предметы хорошо помещаются под раковиной. Убедитесь, что эти предметы первой необходимости легко доступны, и храните их в мусорных ведрах или корзинах, желательно с герметичными крышками, чтобы защитить их от любых утечек и источников влаги.

Чистящие средства, такие как отбеливатель, часто хранятся под раковиной из-за легкости доступа, но эта легкость доступа может быть палкой о двух концах, если в доме есть домашние животные или дети. Если существует вероятность того, что вредные химические вещества могут быть легко открыты, вам следует подумать о том, чтобы убрать продукты из зоны досягаемости детей и животных либо же подумать о замке на дверце.

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