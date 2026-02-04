Синнабон / © Credits

Ваша бабушка замечательный пекарь? На то есть причина. Она не только печет с любовью для семьи и друзей, но и, вероятно, использует некоторые старые советы по выпечке , о которых многие, кажется, забыли, для своих фирменных печений и тортов.

GoodHousekeeping рассказывает о проверенных и настоящих советах, которые выдержали испытание временем.

Ванильный экстракт на глаз

В большинстве рецептов выпечки нужен ванильный экстракт, будь то чайная ложка или две. Вместо того, чтобы использовать точное измерение, подумайте о том, чтобы измерять ваниль сердцем.

Пекари очень беспокоятся о получении точных измерений, но вполне нормально измерять ваниль, как делала ваша бабушка — на глаз.

Постучите формой для торта перед выпеканием

Не забудьте слегка постучать формой для торта по столешнице перед выпеканием. Это помогает разорвать любые пузырьки воздуха, которые могут попасть в тесто, что может оставить отверстие внутри вашего торта.

Оберните форму полоской для торта

Попробуйте замачивать полоски для торта в воде и обертывать их вокруг формы для торта. Это делает выпекание более равномерным, изолируя края.

Обваляйте ягоды в муке

Для фруктовых тортов и маффинов нужно немного обвалять ягоды в муке, прежде чем добавлять их в тесто. Это предотвратит опускание ягод на дно, а также они будут меньше растекаться в тесте.

Дайте печенью полностью остыть

Хотя вы можете захотеть откусить свое вкусное печенье, как только оно выйдет из духовки, вам действительно стоит дать ему остыть. Если дать ему полностью остыть, это приведет к лучшей текстуре и более вкусному десерту, независимо от его вида. Вы можете дать блюдам остыть несколько часов, прежде чем нарезать или подавать.

Проведите тест зубочисткой для тортов и брауни

Вы не ошибетесь, проведя тест зубочисткой для тортов и брауни.

Идеально выпеченный торт должен иметь несколько влажных крошек, прилипших к зубочистке, а не мокрое тесто или полностью чистое дерево. Эти маленькие, влажные крошки указывают на правильную готовность, одновременно гарантируя, что торт не пересохнет от перепекания, и каждый может легко сделать это.

Не открывайте духовку слишком рано

Хотя вы можете стремиться как можно быстрее достать свою выпечку из духовки, слишком раннее открытие дверцы позволяет выходить теплу, что может привести к тому, что пирожные опустятся или к неравномерному выпеканию. Подождите, пока структура застынет, прежде чем проверять, особенно это касается пирожных и нежной выпечки.

Используйте холодную муку и масло для слоеного пирожного

Если вы планируете готовить круассаны или другую слоеную выпечку, лучше использовать холодную муку и масло. Пар, который образует масло, медленно тая в духовке, придаст вашему изделию слоев слоеного теста. Также обязательно протрите руки очень холодной водой, прежде чем брать тесто.

Храните печенье с ломтиками хлеба

Ваша бабушка не была сумасшедшей, когда хранила печенье рядом с хлебом, когда вы были ребенком. Свежий хлеб содержит больше влаги, чем печенье, поэтому размещение ломтика хлеба в вашей банке для печенья создает контролируемую среду влажности, которая сохраняет печенье мягким, но не мокрым или черствым. Этот метод особенно хорошо работает для мягкого печенья, такого как шоколадная крошка или овсяное печенье, и продлевает его свежесть на несколько дней.

Оставьте масло на ночь

Хотя удобнее растопить масло в микроволновой печи, лучше оставить его на ночь не в холодильнике. Это старый совет, потому что еще до появления микроволновых печей именно так размягчали масло! И это до сих пор главный способ получить идеально мягкое масло. Масло будет размягчаться естественным путем в течение более длительного периода времени, обеспечивая его равномерное размягчение, без расплавленных частей, и лучше всего будет работать в рецептах, которые требуют размягченного масла.

Набор муки ложкой

Слишком много муки — одна из самых распространенных причин, почему выпечка получается сухой или плотной. Муку никогда не следует набивать в мерный стакан. Вместо этого слегка насыпьте муку ложкой в стакан и разровняйте ее плоским краем.