Стерилизация домашнего любимца: когда делать процедуру и каких последствий ожидать

Стерилизация домашнего любимца – это проявление ответственного отношения владельца к животному. Проводя стерилизацию, он заботится о его здоровье и безопасности, ведь после процедуры минимизируются риски и животное имеет более стабильное поведение.

Компания Royal Canin совместно с Gradus Research Company провела исследование, по результатам которого выяснилось, что 60% украинских владельцев кошек имеют хотя бы одного кастрированного кота. Однако среди владельцев собак ситуация противоположная — только 32% имеют стерилизованных животных, большинство (68%) эту процедуру не проводили. Исследования показывают, что стерилизация помогает продлить продолжительность жизни животного. Университет Джорджии пришел к выводу, что в среднем нестерилизованные собаки живут 7,9 лет, когда стерилизованные — на 1,5 года дольше.

Однако многих добросовестных хозяев беспокоят последствия стерилизации: останется ли животное игривым или станет более спокойным, как повлияет операция на ежедневное поведение и не вызовет ли процедура вспышек агрессии? Эксперт по поведению животных, председатель Ассоциации взаимопонимания людей и животных Оксана Галан дает развернутый ответ на эти вопросы.

Стерилизация и возникновение агрессии

Едва ли не самым распространенным волнением хозяев животных по поводу стерилизации домашних любимцев является возникновение агрессии после процедуры. Общий ответ на него – нет, такая операция в целом не вызывает вспышки гнева у животного, но есть некоторые нюансы.

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Причин агрессивного поведения у животного может быть много, например, агрессия страха, когда животное охраняет свои ресурсы, территориальная агрессия и т.д. Стерилизация не повлияет на такое уже сложившееся поведение. Поэтому нужно учитывать характер самого животного, и, если оно проявляет агрессию, перед процедурой стерилизации проконсультироваться с экспертом по поведению животных. Он поможет определить вид агрессии и подскажет, будет ли стерилизация вообще воздействовать на агрессию в данном конкретном случае.

Чаще причины агрессии другие – недоверие к хозяину и семье, опыт животного, иногда – генетическая предрасположенность. Если животное по характеру нервное, стерилизация может сделать его поведение более стабильным. Но в конце концов все зависит от организма домашнего питомца, в котором гормоны производят не только половые органы.

"Очень важно различать случаи проявления агрессии и реактивности у животных. Реактивное поведение — это очень яркая эмоциональная реакция на раздражители окружающей среды. Некоторые животные настолько чувствительны, что могут часто и непредсказуемо проявлять реактивное поведение. И речь идет как о положительных, так и об отрицательных эмоциях, однако они несколько гиперболизированы. Такие домашние питомцы могут стать более активными после стерилизации, и к этому нужно быть готовым", — отмечает Оксана Галан

О последствиях стерилизации

Предугадать последствия стерилизации для характера животного почти невозможно. Ведь стерилизация влияет на животных не по видам (отдельно на кошек, собак и т.п.), а индивидуально. Единственный инструмент, позволяющий делать какие-либо прогнозы, — наличие детального анамнеза, как физиологического, так и поведенческого, поэтому перед проведением стерилизации мы рекомендуем проконсультироваться с ветеринарным врачом, а также с экспертом по поведению животных.

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"Всестороннюю подготовку к проведению стерилизации следует обязательно проводить для очень тревожных, нервных собак, в том числе и только что забранных из приюта или улицы. Тестостерон, производимый половыми железами, влияет на поведение животного, в том числе и на агрессивность и ощущение уверенности. Поэтому после процедуры такие животные могут потребовать большего внимания к коррекции поведения. С другой стороны, стерилизация крайне необходима таким животным, ведь если они оставят после себя потомство, то оно может быть никому не нужным. Щенки могут унаследовать нестабильную психику, что усложнит их дальнейшее существование", - добавляет Оксана Галан.

Альтернативы стерилизации

Если же говорить о довольно популярных гормональных таблетках, то их влияние на поведение животных также практически невозможно предсказать, — их эффект краткосрочный, они не заменяют процедуру стерилизации, лишь временно лишают животное симптомов охоты. Однако в долгосрочной перспективе такие таблетки могут причинять вред здоровью домашнего любимца. Ведь гормональные препараты увеличивают риск развития некоторых новообразований (например, опухолей молочной железы или яичников у самок, а также болезней предстательной железы у самцов). Воспаление и боль, которые могут появиться в результате таких болезней, могут подавлять животное, делать его более уязвимым и раздраженным. Поэтому при приеме таких препаратов очень важно регулярно водить животное к ветеринару и отслеживать состояние его здоровья.

Пищевые привычки и стерилизация

Пищевые привычки не меняются после стерилизации – на то они и привычки. Однако потребности могут изменяться. Необходимо внимательно следить за рационом домашнего любимца, его весом и активностью, поскольку после стерилизации аппетит животного может возрастать, однако потребности в энергии уменьшаются. Самостоятельная корректировка размера ежедневных порций может привести к изменениям в поведении животного — например, кот или кошка могут начать больше мяукать или по-другому привлекать внимание, поскольку их вес значительно меньше нашего и они ощущают изменение размера порции даже в несколько граммов. Поэтому лучшей альтернативой может быть переход, например, на менее калорийный корм с увеличенным содержанием клетчатки или подбор рациона, разработанного специально для стерилизованных животных.

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В общем, изменение пищевого поведения независимо от стерилизации — серьезный повод для проверки здоровья животного у ветеринарного врача. Например, если пес перестал есть определенные продукты, которые раньше потреблял, есть вероятность, что у него могут быть болезни желудочно-кишечного тракта или другие заболевания, влияющие на частичную потерю аппетита. То же касается и ситуации, если животное, наоборот, увеличило потребление пищи.

Стерилизация и рекомендуемый возраст

Ветеринарные врачи проводят стерилизацию животных в разном возрасте, однако наиболее распространена стерилизация, когда животное достигает половой зрелости. Конкретный возраст зависит от породы животного и лучше проконсультироваться с ветеринарным врачом.

В среднем половая зрелость наступает в следующем возрасте:

для кошек это возраст 6-7 месяцев;

котов — 6-12 месяцев;

собак малых пород – 6-8 месяцев;

средних — 6-12 месяцев;

у собак больших пород половая зрелость наступает несколько позже – в возрасте от 15 до 24 месяцев.

Аргументом в пользу стерилизации является профилактика ряда заболеваний. Согласно статистике, чем раньше была проведена операция, тем ниже риск возникновения рака молочной железы у собаки: если операция была проведена до первой течки, то вероятность появления заболевания – 0,5%, после второй – 8%, а после третьей – 26%.

Животные в возрасте 8-10 лет также могут быть стерилизованы. Однако они должны быть дополнительно обследованы – анализируются показатели крови и работы сердца. Врачи могут не рекомендовать проводить стерилизацию домашних любимцев, страдающих определенными заболеваниями почек, сердца, травмами черепа или болезнями свертывания крови. Однако важно консультироваться с врачом в каждом конкретном случае, ведь использование современных препаратов для анестезии и высокий уровень ветеринарных специалистов позволяет найти решение для каждого конкретного случая.

Характер животных, подвергшихся поздней стерилизации, также будет значительно меньше меняться. Например, самцы, привыкшие проявлять агрессию к соперникам во время периода охоты, уже сформировали привычку, и, скорее всего, они будут продолжать проявлять агрессию к другим самцам. Это можно исправить с помощью обучения и формирования новых привычек, но своевременная стерилизация может облегчить работу с этой поведенческой особенностью.

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Стерилизация – это безопасная и часто необходимая процедура для животных. Стерилизованные животные не убегают из дома в период охоты и не вступают в схватки с другими животными за возможность спаривания, соответственно, и реже травмируются и погибают насильственной смертью, а также с меньшей вероятностью могут заразиться болезнями, передающимися половым путем. Самки собак, которым провели операцию до первой течки, имеют гораздо меньшие риски возникновения рака молочной железы.

Напомним, ранее мы рассказывали правду и мифы о стерилизации домашних животных.

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