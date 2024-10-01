Стильная обстановка: 7 главных тенденций в интерьере на будущий год

Осень - лучшее время для ремонта или обновления обстановки в доме и квартире. Впереди у нас холодный сезон, когда на улицу мы будем выходить реже и больше времени проводить в своем жилище, поэтому важно, чтобы оно было уютным и радовало глаз.

Наверняка вы иногда задумываетесь о том, что стоит поменять или добавить в ваш интерьер, чтобы он выглядел модно и современно. Но, как узнать, какой цвет стен и рисунок обоев сейчас в моде, стоит ли менять лампы на менее яркие и какую мебель пора обновить?

Если у вас нет ответа на этот вопрос, вам стоит ознакомиться с выводами, которые сделала редакция Woman&Home отчета Pinterest Autumn Trends Report, который, как ожидают эксперты по дизайну интерьера, будет доминировать в 2025 году. Со всем, от обновленных тенденций освещения до свежих взглядов на некоторые тенденции цвета интерьера, вы обязательно найдете то, что захотите добавить в свой дом.

Вот 7 главных трендов.

Уютное освещение

Уютное освещение / Фото: Credits

Поскольку дни становятся короче, а температура начинает падать, мы видим, что все уютное становится востребованным. От веранд до уголков для чтения — люди создают в своих домах пространства, чтобы создать максимальный комфорт и уединение.

Неудивительно, что эксперты по интерьеру утверждают, что освещение — это фактор номер один при создании уютной атмосферы в доме.

Чтобы сделать уютнее свои идеи освещения, во-первых, помните о распространенных ошибках в освещении, которых следует избегать: несоответствие температур лампочек и плохо подобранные светильники — это недопустимо. Ключ к уютному освещению — включить в пространство как можно больше альтернативных источников света, чтобы можно было не включать верхний свет.

Чтобы добиться более мягкого, рассеянного освещения и уютной атмосферы, подумайте о том, чтобы купить настольные лампы и напольные лампы теплых оттенков, чтобы создать разные зоны для чтения и отдыха, и используйте диммер, чтобы смягчить верхний свет.

Эти интимные, хорошо освещенные пространства не только источают комфорт, но и являются ключом к созданию маленьких уголков в вашем доме, где вы можете по-настоящему расслабиться и поднять себе настроение.

Цветочные мотивы

Цвет в интерьере / Фото: Credits

Цветы больше не являются территорией весны и лета, и многие из нас начинают использовать эту тенденцию в своих домах круглый год. Одинаково приветствуются цветочные мотивы на обоях и тканях и цветы в горшках и вазах.

Вам необязательно превращать комнату в оранжерею, выбор правильно подобранных и удачно размещенных аксессуаров с цветами может придать вашей комнате идеальный подъем для воплощения этой идеи.

Эксперты ожидают, что в следующем году цветочные мотивы станут особенно заметны в спальнях, поскольку люди продолжают использовать элементы природы для создания успокаивающего убежища, в котором можно отдохнуть в конце дня. Помимо лучших комнатных растений для спальни цветочные ткани, принты и обои — отличный способ сделать это.

Цветочные узоры и зелень могут способствовать созданию мирной, сбалансированной обстановки.

Шалфей и синий

Кухня в цветах шалфея / Фото: Credits

Когда дело доходит до тенденций в области цветовой гаммы для интерьера, люди склоняются к мягким, успокаивающим палитрам, которые не обязательно остаются в пределах кремового и бежевого.

Подумайте о гостиных в оттенках шалфея и синего, темно-зеленых ванных комнатах и ​​мрачных фиолетовых спальнях — все цвета, которые помогают создать спокойную и расслабляющую обстановку.

Эксперты ожидают, что это станет одним из лучших цветовых сочетаний для гостиных. Выбирайте чехлы для подушек, покрывала, абажуры и даже фоторамки в приглушенных зеленых и синих тонах, и вы сможете воссоздать желанные спокойные оттенки в своем собственном доме.

Мягкий шалфейный зеленый — отличный пример цвета, который может работать как альтернатива бежевым, серым и даже серо-бежевым оттенкам, которые среди нейтральных цветов в течение некоторого времени. Шалфейный зеленый имеет ту же нейтральную привлекательность, что и эти цвета, но он более в тренде, что делает его отличным выбором.

Японский стиль

Японский стиль / Фото: Credits

Японский стиль может стать самой выраженной тенденцией в интерьере в 2025 году. Подобно скандинавскому стилю, декор в японском стиле отдает приоритет чистым линиям и минимализму, а также элементам природы.

Люди могут легко привести элементы японского стиля с помощью мебели или искусства.

Чтобы воплотить японский стиль в своем собственном доме, начните с мягкой мебели и аксессуаров. Используйте узорчатые подушки, вдохновленные лесными элементами, такими как грибы или листья деревьев, и придерживайтесь землистой, осенней цветовой палитры, чтобы избежать яркого, летнего ощущения.

Зеленый декор

Зеленый декор / Фото: Credits

Универсальный и известный своим успокаивающим эффектом, зеленый — явный фаворит, когда дело касается дизайна интерьера

Зеленый домашний декор — это не совсем новая тенденция, но, похоже, она по-прежнему актуальна. Зеленый и все его многочисленные вариации обладают способностью передавать спокойствие и умиротворение, что станет главным акцентом интерьера в 2025 году.

Возможно, вы захотите принять тренд лесной зелени или почувствовать себя более созвучным более мягким оттенкам шалфея и мяты. Красота зеленого домашнего декора заключается в том, что в нем так много места для вариаций. Хотите ли вы изменить цвет краски в коридоре или просто заменить подушки на диване, есть много способов присоединиться к этой тенденции.

Ванная в стиле дзен

Ванная в стиле дзен / Фото: Credits

В соответствии с гармоничным японским стилем идеи для ванной в стиле дзен станут еще одним ключевым акцентом в следующем году. Подумайте о спа-спокойствии, натуральных текстурах и успокаивающей зелени, которыми можно наслаждаться в комфорте собственной ванной комнаты.

Ванные комнаты в стиле дзен органично сочетают простоту, устойчивость и природу, позволяя вам подчеркнуть безмятежную красоту природных ландшафтов в интерьере вашей ванной комнаты. Используйте натуральные материалы, такие как бамбук, ротанг и дерево.

Минимализм и простота — важные элементы дизайна дзен. Включайте деревянный декор, чтобы добиться деревенского вида, отражающего различные природные ландшафты. Улучшите его с помощью простых аксессуаров, таких как растения, цветы и ротанговые предметы.

Спальня в фиолетовых тонах

Спальня в фиолетовых тонах / Фото: Credits

В ближайшем будущем спальни будут иметь мрачный фиолетовый оттенок — оттенок, который кажется роскошным и предлагает эскапизм. Будь то пододеяльник, тяжелые шторы или залитые цветом стены.

Фиолетовый — это цвет, который мы часто ассоциируем с мечтательным ночным небом, поэтому вполне логично, что он станет одним из лучших цветов для спальни в следующем году.

Создание мрачной фиолетовой спальни — это принятие насыщенных тонов, глубины и текстуры, чтобы вызвать ощущение роскоши и спокойствия.

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