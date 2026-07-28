Стоит ли использовать йогурт в качестве удобрения для помидоров: садоводы объяснили, почему это не лучшая идея

Помидоры / © ТСН

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Йогурт действительно содержит кальций и белок — два важных питательных вещества, необходимых помидорам для хорошего роста. Хотя может ли растение помидора использовать что-либо из этого — это уже отдельный вопрос.

Эксперты по растениям прокомментировали этот популярный тренд для GardeningKnowHow.

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Утверждение о том, что ложка йогурта, добавленная в воду для полива, может стимулировать рост помидоров, регулярно появляется на садоводческих форумах и обычно представляется как хороший источник кальция для помидоров. Логика заключается в том, что молочные продукты богаты кальцием, а помидоры часто страдают от дефицита кальция, поэтому внесение в почву дозы молочного удобрения может обеспечить растениям то, в чём они нуждаются. Но эта теория не совсем верна.

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На самом деле йогурт не совсем бесполезен в саду. Используйте его вместе с подходящим удобрением для помидоров, и он потенциально может придать растениям немного дополнительной силы, но прежде чем использовать его в качестве удобрения, необходимо принять некоторые меры предосторожности.

Почему садоводы используют йогурт для помидоров

Кальций — главный аргумент в пользу использования йогурта в качестве удобрения для помидоров. Поздняя гниль каждое лето портит плоды, поэтому банка йогурта в холодильнике, пожалуй, является самым доступным источником под рукой. Обычный йогурт содержит достаточное количество кальция по пищевым стандартам, что делает эту связь очевидной.

Однако остальные преимущества выходят за рамки одного лишь этого минерала. Йогурт также является хорошим источником белка, а белок — это азот для растений.

Лактоза — это сахар, который легко усваивается почвенными микроорганизмами, что может улучшить состояние почвы. Кроме того, в йогурте содержатся живые культуры, в основном Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus и Streptococcus thermophilus, которые также соответствуют распространённому представлению о подпитке почвенной микрофлоры.

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Действительно ли йогуртовое удобрение эффективно для помидоров?

Но аргументы в пользу йогурта как источника кальция для помидоров теряют свою убедительность, если присмотреться к цифрам. Столовая ложка (15 мл) йогурта содержит примерно 20 миллиграммов кальция. Помидор в зрелом состоянии поглощает гораздо больше за один сезон, а почва, в которой он растет, почти наверняка уже содержит избыток кальция. Поэтому ложка удобрения в виде йогурта не имеет большого значения.

Однако арифметика — это не настоящая проблема. Кальций в молочных продуктах поступает в связанном с казеином состоянии, а это означает, что почвенные микробы должны расщепить его, прежде чем корни смогут получить какие-либо полезные питательные вещества. Тепло и время делают это по своему собственному графику. Никто не знает, когда появится питательное вещество и появится ли оно вообще, пока растение все еще в нем нуждается.

Гниль цветков редко является следствием недостатка кальция. Чаще всего это связано с нарушением его поступления. Неравномерный полив томатов препятствует поступлению кальция к развивающимся плодам, что приводит к гнили цветков. Йогурт не устраняет механизм блокировки кальция, он лишь добавляет само питательное вещество.

Лучший вид йогурта для использования

Если вы все же хотите попробовать это домашнее удобрение для помидоров, ключевым моментом является выбор правильного йогурта. Обычный йогурт — единственный вариант, подходящий для грядки. Ничто другое из отдела молочных продуктов не подойдет. Обезжиренный йогурт оставляет меньше жирных остатков, чем нежирный. Фрукты, мед, добавленный сахар — ничего из этого не должно попадать в огород.

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Искусственные подсластители — это ещё один ингредиент, которого следует избегать, поскольку они не приносят пользы почве, и никто не может сказать, как их остатки повлияют на грядку. Йогурт с высоким содержанием сахара вызывает более острую проблему, привлекая муравьев, ос и грызунов к корням растений. Ароматизированные йогурты также содержат стабилизаторы, которые ни в коем случае нельзя выливать на огород.

Как приготовить удобрение для помидоров на основе йогурта

Разбавление обеспечивает безопасность удобрения для помидоров на основе йогурта. Одна столовая ложка (15 мл) обычного йогурта, размешанная в полной 9-литровой лейке, — это максимальная доза, которую следует использовать. Хорошо перемешайте, чтобы не образовались комки, затем медленно полейте вокруг капельной линии ваших помидоров, примерно на расстоянии 15–20 см от стебля.

Затем добавьте банку обычной воды, чтобы йогуртовая подкормка проникла ниже поверхности почвы, так как молочные продукты, остающиеся на поверхности, могут вызвать проблемы. Также следите за тем, чтобы ни одна капля не попала на листья. Влажные остатки на листьях в тёплую погоду способствуют развитию грибковых заболеваний помидоров, которые гораздо сложнее исправить, чем любой дефицит питательных веществ.

Как часто применять

Внесение удобрений для помидоров на основе йогурта раз в месяц в течение вегетационного периода — этого достаточно, а если и реже — это нормально. Это касается небольших экспериментов, а не плановой подкормки, поэтому нет большого смысла выстраивать вокруг этого целую рутину.

Любой желающий может сделать это правильно. Обработайте одно растение разбавленной смесью, оставьте рядом такое же растение без обработки и сравните результаты в конце сезона.

Чего ни в коем случае не следует делать, так это заменять запланированную подкормку традиционным удобрением для помидоров исключительно йогуртом. Растение, которое не получает настоящих удобрений, а только йогурт, просто не получает надлежащей подкормки.

Ошибки, которых следует избегать

Добавление неразбавленного йогуртового удобрения представляет собой серьезную проблему для томатов. Капля молока на теплой почве скисает и привлекает мух. Она также может образовывать корку, которая не пропускает воду вместо того, чтобы пропускать её. Больше всего страдают растения в контейнерах, поскольку в горшке мало почвы и отсутствует микробиологическое разнообразие, которое грядка использует для переработки органического вещества.

Повторное внесение удобрений для помидоров на основе йогурта — ещё одна ловушка. Остатки накапливаются, и участок, который обрабатывают снова и снова, начинает неприятно пахнуть и остаётся влажным.

Признаки того, что стоит прекратить употребление йогурта

Кислый запах вокруг основания растения означает, что остатки бродят, а не разлагаются естественным образом. Белый или пушистый налет на поверхности почвы сигнализирует о той же проблеме. Соскребите, что сможете, и промойте участок простой водой.

Насекомые и животные также могут создавать проблемы. Грибные комары, кружащие вокруг стебля, — признак того, что что-то не так, но плодовые мушки — это ещё более тревожный сигнал. Почва, перерытая ночью енотами или крысами, — это самый верный сигнал, поскольку что-то сочло запах интересным. А растение, которое выглядит хуже, чем до начала эксперимента, уже дало ответ на вопрос.

Что использовать вместо этого

Плодоносящие помидоры нуждаются в постоянном поступлении азота, фосфора и калия, причем особое внимание следует уделять последним двум элементам, когда начинается цветение. Растениям также нужны кальций и магний в количествах, которых не хватает в кухонных отходах.

Подкормка удобрениями, содержащими эти элементы, помогает бороться с верхушечной гнилью цветков лучше, чем любая добавка из вашего холодильника. Глубокое, равномерное поливание в постоянном ритме с несколькими сантиметрами мульчи для удержания влаги способствует поступлению кальция в плоды.

В общем, оставьте йогурт на завтрак. Вместо этого купите хорошее органическое магазинное удобрение для помидоров или домашний компост.

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