Стоит ли кормить собаку сырой пищей: эксперты предупреждают о рисках

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Некоторые люди говорят, что собаки ели именно сырую пищу до того, как их одомашнили. Другие эксперты считают, что сбалансированные коммерческие корма для собак — это правильный выбор.

Прежде чем выбросить корм и вблизи столкнуться с сырым мясом, ознакомьтесь с аргументами за и против, которые приводит Daily Paws.

Что такое сырая диета

Сырые диеты для собак обычно включают некоторые или все из этих продуктов: субпродукты, такие как печень или почки; мышечное мясо (часто еще с костью); целые или молотые кости; сырые яйца; свежие фрукты и/или овощи; и некоторые молочные продукты, такие как непастеризованный йогурт или молоко. Ни один из этих продуктов не готовится перед тем, как кормить собаку.

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Обратите внимание, что некоторые фрукты и овощи, такие как виноград и изюм, являются токсичными для собак, и их следует избегать в любой диете, включая сырую пищу. Существует также риск, связанный с кормлением собаки любыми сырыми продуктами животного происхождения, поскольку они могут представлять риск для бактерий, таких как сальмонелла или кишечная палочка.

Существует множество сырых диет, каждая из которых предлагает несколько иную комбинацию продуктов.

Преимущества сырой диеты

Неофициальные данные свидетельствуют о том, что эти преимущества включают блестящую шерсть, здоровую кожу, чистые зубы, больше энергии и меньший кал. Звучит замечательно, не так ли? Разве что нет никаких научных доказательств в подтверждение этих утверждений.

Кроме того, именно питательные вещества в любом конкретном рационе будут определять, какую пользу собака получит от их употребления. Дело не столько в сыром составе пищи, сколько в ее фактических компонентах. Например, если сырая диета содержит больше жира, чем то, что собака ела раньше, то у нее разовьется более блестящая шерсть.

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Риски сырой диеты

Ссылаясь на ряд исследований, эксперты по питанию не рекомендуют употреблять сырое или недостаточно термически обработанное мясо для собак, поскольку оно может содержать потенциально смертельные патогены, которые могут стать причиной заболевания вашего питомца и даже передаться вам и вашей семье. Сырые диеты также могут быть несбалансированными по питательным веществам (что особенно опасно для щенков); высокий уровень белка в рационе может привести к заболеваниям печени или почек. А давать собакам целые кости связано с риском удушья, переломов зубов

Специалисты рекомендуют кормить собак сырой пищей, которая не прошла термическую обработку, не была пастеризована или облучена для уничтожения бактерий. Избегание такой пищи означает, что рацион вашей собаки будет более безопасным и минимизирует риск для вашего здоровья.

Если вы подозреваете, что ваша собака больна, отведите ее в обычную ветеринарную клинику. Ваш ветеринар проведет посев кала вашей собаки, чтобы выявить бактерии, и предложит план лечения, если посев будет положительным.

Если вы очень заинтересованы в том, чтобы кормить свою собаку сырой или домашней пищей, сотрудничайте с ветеринаром или ветеринарным диетологом, чтобы разработать естественно сбалансированный рацион.

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Предостережения относительно диеты на сырой пище

Если вы все же решили кормить свою собаку сырой пищей, избегайте пищевых бактерий, готовя сырое мясо перед тем, как давать его собаке Держите сырое мясо вашего любимца отдельно от мяса, предназначенного для вашей семьи. Мойте фрукты и овощи, прежде чем давать их собаке.

Уборка

Тщательно мойте руки после контакта с сырой пищей. Регулярно дезинфицируйте миски, столешницы, разделочные доски и посуду для собак.

И будьте осторожны, покупая сырое мясо, особенно курицу, в продуктовом магазине, а затем кормят им свою собаку. Это довольно рискованно, потому что магазин предполагает, что мясо будет приготовлено перед подачей. Вы также не можете ожидать, что упаковка будет стерильной снаружи.

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