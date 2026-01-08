Стоит ли накрывать водостоки на зиму, полезные советы / © Associated Press

Реклама

Издание Martha Stewart рассказало, почему зимнее накрытие водостоков — это необходимость и как это правильно сделать.

Многие считают, что водостоки накрывают только осенью. Однако зима приносит собственные вызовы: ветки, опавшие листья, семена, лед, снег и зимняя грязь могут быстро забить желоба. Непокрытые водостоки рискуют замерзать, переполняться и повреждать фундамент, фасад или крышу.

Если вы не успели установить защитные решетки осенью, сейчас самое время позаботиться о зимней безопасности водостоков.

Реклама

Зачем накрывать водостоки

Защита от ледяной пробки . Забитые листьями и грязью водостоки способствуют образованию ледовых пробок. Это может привести к протечкам и повреждениям крыши. Защитные решетки помогают воде свободно стекать и не собираться в кучи льда.

Защита фундамента. Переполненные желоба весной и зимой могут задерживать воду возле фундамента. Цикл замерзания-оттаивания со временем приводит к трещинам, а это один из самых дорогих видов повреждений дома.

Уменьшение нагрузки на систему. Тяжелый снег вместе с мусором может привести к провисанию или отрыву желобов от крыши. Покрытие уменьшает риск таких проблем.

Меньше убор ки: защитные решетки блокируют листья, ветки и иголки, что значительно сокращает количество очисток и уменьшает потребность в работе на лестнице.

Защита фасада и ландшафта. Вода из переполненных желобов может накапливаться за обшивкой, вызывать гниение, плесень и повреждение бордюров. Кроме того, образуются опасные ледовые наросты на тротуарах и дорожках.

Предотвращение вредителей. Мокрые листья в водостоках становятся зимним убежищем для грызунов, птиц и насекомых. Покрытие делает желоба менее привлекательными для них.

Как накрыть водостоки

Металлические или пластиковые сетки, которые сидят поверх желоба и не дают листьям и иглам попадать внутрь.

Твердые накрытия со специальным изгибом, который позволяет воде стекать, а мусору скатываться вниз. Такие сооружения требуют точного монтажа и правильного угла наклона.

Пористые треугольные вставки внутри желоба: вода проходит сквозь пену, а мусор остается сверху.

Премиальный вариант — мелкая сетка из нержавеющей стали в алюминиевой рамке. Обеспечивает максимальную защиту от мусора и выдерживает большие потоки воды.

Типичные ошибки

Самостоятельная установка без опыта может усугубить ситуацию и повредить желоба.

Неправильный тип накрытия для вашего дома — учитывайте количество деревьев и объем осадков.

Игнорирование регулярного осмотра: даже накрытие требует проверки раз-два в год.

Установка на поврежденные или перекошенные желоба — сначала исправьте систему.

Защитные накрытия водостоков — не просто полезная мелочь, а настоящий инструмент сохранения вашего дома зимой. Они помогают избежать дорогостоящей замены крыши, ремонта фундамента и ледовых аварий во дворе, а также сокращают рутинную уборку. Правильно подобранные и установленные решетки продлевают срок службы желобов и делают ваш дом более безопасным в зимний сезон.