Стоит ли накрывать водостоки на зиму — полезные советы
Накрытые водостоки не только облегчают уход, но и защищают крышу, фундамент и придомовую территорию от серьезных повреждений.
Издание Martha Stewart рассказало, почему зимнее накрытие водостоков — это необходимость и как это правильно сделать.
Многие считают, что водостоки накрывают только осенью. Однако зима приносит собственные вызовы: ветки, опавшие листья, семена, лед, снег и зимняя грязь могут быстро забить желоба. Непокрытые водостоки рискуют замерзать, переполняться и повреждать фундамент, фасад или крышу.
Если вы не успели установить защитные решетки осенью, сейчас самое время позаботиться о зимней безопасности водостоков.
Зачем накрывать водостоки
Защита от ледяной пробки. Забитые листьями и грязью водостоки способствуют образованию ледовых пробок. Это может привести к протечкам и повреждениям крыши. Защитные решетки помогают воде свободно стекать и не собираться в кучи льда.
Защита фундамента. Переполненные желоба весной и зимой могут задерживать воду возле фундамента. Цикл замерзания-оттаивания со временем приводит к трещинам, а это один из самых дорогих видов повреждений дома.
Уменьшение нагрузки на систему. Тяжелый снег вместе с мусором может привести к провисанию или отрыву желобов от крыши. Покрытие уменьшает риск таких проблем.
Меньше убор ки: защитные решетки блокируют листья, ветки и иголки, что значительно сокращает количество очисток и уменьшает потребность в работе на лестнице.
Защита фасада и ландшафта. Вода из переполненных желобов может накапливаться за обшивкой, вызывать гниение, плесень и повреждение бордюров. Кроме того, образуются опасные ледовые наросты на тротуарах и дорожках.
Предотвращение вредителей. Мокрые листья в водостоках становятся зимним убежищем для грызунов, птиц и насекомых. Покрытие делает желоба менее привлекательными для них.
Как накрыть водостоки
Металлические или пластиковые сетки, которые сидят поверх желоба и не дают листьям и иглам попадать внутрь.
Твердые накрытия со специальным изгибом, который позволяет воде стекать, а мусору скатываться вниз. Такие сооружения требуют точного монтажа и правильного угла наклона.
Пористые треугольные вставки внутри желоба: вода проходит сквозь пену, а мусор остается сверху.
Премиальный вариант — мелкая сетка из нержавеющей стали в алюминиевой рамке. Обеспечивает максимальную защиту от мусора и выдерживает большие потоки воды.
Типичные ошибки
Самостоятельная установка без опыта может усугубить ситуацию и повредить желоба.
Неправильный тип накрытия для вашего дома — учитывайте количество деревьев и объем осадков.
Игнорирование регулярного осмотра: даже накрытие требует проверки раз-два в год.
Установка на поврежденные или перекошенные желоба — сначала исправьте систему.
Защитные накрытия водостоков — не просто полезная мелочь, а настоящий инструмент сохранения вашего дома зимой. Они помогают избежать дорогостоящей замены крыши, ремонта фундамента и ледовых аварий во дворе, а также сокращают рутинную уборку. Правильно подобранные и установленные решетки продлевают срок службы желобов и делают ваш дом более безопасным в зимний сезон.