Стоит ли обрезать многолетники осенью: советы эксперта-садовода

Осенний сад / © Credits

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В конце лета некоторые многолетники теряют свою привлекательность. После первых заморозков вы можете задаться вопросом: стоит ли срезать почерневшие стебли и сухие соцветия, чтобы облегчить себе работу следующей весной. Однако, прежде чем приступать к уборке, стоит ознакомиться со сроками выполнения этих работ.

Что стоит обрезать осенью, рассказывает GoodHousekeeping.

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Важно понимать, что вовсе не обязательно обрезать все многолетники осенью. Часто это делают лишь для того, чтобы сад выглядел более ухоженным и чтобы уменьшить объем работы весной, когда и без того хватит других садовых дел.

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Однако многие полезные насекомые, такие как пчелы-листорезы и пчелы-муляры, зимуют в полых стеблях растений. Другие насекомые, например шмели, прячутся под землёй или в кучах опавшей листвы. Многие бабочки также зимуют на растительных остатках или под ними на разных стадиях развития.

Поэтому, возможно, стоит отложить обрезку и оставить опавшую листву, ветки и другой растительный мусор на месте до весны. Это не означает, что весь участок должен зарасти сорняками или выглядеть неопрятно: можно убрать листья на основных участках, а несколько уголков оставить нетронутыми, чтобы обеспечить среду обитания и защиту для местных видов.

Стоит ли обрезать многолетники осенью

Решать вам. Некоторые садоводы принимают решение по каждому растению отдельно. Если оставить определенные виды многолетников, они могут служить источником пищи и убежищем для птиц и насекомых. В то же время удаление больных или тех растений, которые превратились в слизь после заморозков (это касается прежде всего хост), также является приемлемым вариантом, если вы предпочитаете аккуратный вид сада.

Не забывайте утилизировать (а не выбрасывать в компост) больные растения или те, что пострадали от нашествия насекомых-вредителей. Лучше избавиться от таких растительных остатков, чем дать болезням и вредителям преимущество в начале следующего сезона.

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Также не торопитесь. Подождите, пока пройдет несколько заморозков, чтобы не срезать еще зеленые стебли. И не стоит удалять абсолютно все растения. Даже в холодном климате многие многолетники (например, декоративные злаки) хорошо смотрятся зимой и оживляют ландшафт, в отличие от пустых клумб или бурого газона.

Как обрезать многолетники осенью

Когда пройдут первые заморозки, воспользуйтесь секатором, чтобы обрезать растения, оставив несколько сантиметров стебля над землей. Не стоит срезать их вровень с почвой, поскольку некоторые многолетники лучше перезимовывают, если сохранить корневую шейку (место соединения стеблей с корнями) в качестве естественной защиты от холода.

Оставленные пни стеблей также помогут вам запомнить, где растут многолетники, чтобы случайно не выкопать их весной до того, как они снова прорастут. Это особенно важно для растений, которые поздно пробуждаются весной, таких как перовсия, платикодон и асклепиас (ваточник).

Многолетники, которые следует обрезать осенью

Обрежьте эти растения после первых заморозков, чтобы удалить неприглядные листья и избавиться от вредителей, которые могут зимовать на них:

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Листья хосты следует обрезать, оставляя несколько сантиметров над землей, поскольку в них могут скрываться яйца слизней, а также они служат укрытием для грызунов (например, полевок), которые поедают растения круглый год.

Листья котовника после заморозков становятся серыми и теряют декоративность, поэтому их можно обрезать, оставив около 15 см над землей.

Флоксы могут быть переносчиками мучнистой росы, поэтому удалите их листья и стебли и утилизируйте их.

Неприглядные бурые листья и стебли лилейников можно срезать и отправить в компост уже сейчас. Листья тысячелистника становятся коричневыми и теряют привлекательный вид, поэтому обрежьте растение до уровня новых прикорневых листьев у основания.

Монарда также подвержена поражению мучнистой росой, поэтому после нескольких заморозков её следует обрезать, оставив побеги высотой около 30 см.

Многолетники, которые не стоит обрезать осенью

Некоторые растения служат источником пищи и укрытием для птиц и полезных насекомых, поэтому их лучше не трогать до весны. Если оставить их нетронутыми, это обеспечит дополнительную защиту корневой системы от холода, а также придаст структуру и визуальную привлекательность зимнему саду. К таким растениям относятся:

Эхинацея

Рудбекия

Многолетняя герань

Хризантемы

Перовския (русский шалфей)

Декоративные злаки

Лаванда

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