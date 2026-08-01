Стоит ли обрезать петунии, если цветы гибнут: что делают опытные садоводы для лучшего цветения

Петунии / © Credits

Реклама

Хотя петунии — это обильно цветущие растения, которые могут цвести с весны до осени, им полезно, чтобы соцветия часто отмирали, и они могут цвести не так обильно, если не получают должного ухода.

В руководстве от The Spruce специалисты по растениям рассказывают, как обрезать петунии для более обильного цветения и как ускорить цветение, если ваши петунии выглядят немного низкорослыми.

Реклама

Стоит ли обрезать петунии, если цветы гибнут

Да! Хотя многим цветущим растениям достаточно обрезать соцветия всего один или два раза в течение вегетационного периода, петуниям полезно частое удаление отцветших соцветий, и они цветут дольше, если регулярно удалять отцветшие цветы с весны до осени.

Реклама

Точное количество отцветших соцветий, необходимое вашим растениям, зависит от сорта петуний, которые вы выращиваете.

Более старые петунии требуют регулярной обрезки отцветших соцветий, чтобы они продолжали цвести. Более новые сорта более урожайны и не требуют удаления большого количества отцветших соцветий, чтобы цвести всё лето.

Объем обрезки петуний, который потребуется в течение вегетационного периода, также может варьироваться в зависимости от сорта петунии. Однако еженедельное прищипывание нескольких стеблей на ваших растениях будет стимулировать любой вид петунии к ветвлению и более обильному цветению.

Что делать с петуниями после того, как цветы отцвели

Петунии отличаются длительным периодом цветения и при надлежащем уходе должны цвести до осени. Однако они могут цвести меньше, если вы не удаляете старые отцветшие цветы или если ваши растения испытывают стресс из-за жары, сухой почвы или других факторов окружающей среды.

Реклама

Хорошая новость заключается в том, что, как правило, вы можете стимулировать повторное цветение растений, удаляя отцветшие цветы и корректируя определенные условия выращивания, которые могут приводить к снижению цветения ваших петуний.

Почему ваши петунии погибли

Увядшие цветы петунии не всегда являются поводом для беспокойства. Но если ваши цветы петунии погибли преждевременно или ваши растения цветут меньше или вообще не цветут, это может быть связано с несколькими различными факторами.

Естественное старение. Каждый цветок петунии живет всего несколько дней, после чего начинает увядать. Это нормальный процесс для растения, но вы можете улучшить внешний вид своих петуний, удаляя отцветшие цветы.

Недостаток воды. Как чрезмерный полив, так и недостаточный полив могут привести к преждевременному увяданию цветов петунии или к тому, что цветы и бутоны опадают прямо с растения. Чтобы этого избежать, поливайте петунии, когда верхний слой почвы на ощупь сухой.

Жара. Чрезвычайно жаркие дни также могут привести к опадению бутонов и увяданию цветов петунии. Тщательно поливайте петунии и временно перемещайте растения в горшках в частично затененные места в самое жаркое время дня.

Слабое освещение. Петунии могут вообще не цвести, если им не хватает света. Растения также могут сбрасывать цветы и перестать цвести, если вы слишком быстро переместите петунии с яркого солнца в чрезмерно затененные места.

Почечные черви. Это маленькие полосатые гусеницы, которые питаются цветками определенных растений и могут прогрызать в цветках и бутонах петунии дырки. Регулярно проверяйте свои растения и удаляйте вручную всех гусениц, которых вы видите.

Как обрезать петунии

Помимо регулярного удаления отцветших соцветий, периодическая обрезка стеблей петунии освежит ваши растения и стимулирует их к более обильному цветению.

Вот как:

Реклама

Обрезайте выше. Обрежьте кончики стеблей петунии до ближайшего листового узла, чтобы растение лучше ветвилось и цвело.

Регулярно обрезайте. В течение вегетационного периода каждую неделю обрезайте несколько самых длинных и старых стеблей петунии на 1/3–½. Каждый обрезанный стебель ветвится и дает больше бутонов.

Обрезайте растения летом. В середине лета рекомендуется обрезать петунии примерно на 1/3–½, особенно если они становятся слишком высокими. Это позволяет удалить увядшие цветы, стимулирует появление свежих бутонов и способствует формированию кустистых растений».

Используйте подходящие инструменты. Увядшие цветы петунии можно просто отщипнуть пальцами во время обрезки отмерших цветков, но лучше всего использовать острые секаторы или ножницы для обрезки стеблей. Очистка и стерилизация секатора после работы с каждым растением может предотвратить распространение болезней петунии.

Новости партнеров