Стоит ли оставлять кормушки для птиц на зиму: полезные советы
Многие ставят кормушку весной, чтобы наслаждаться веселыми гостями во дворе, а когда наступают холода, ее убирают. Однако эксперты говорят, что зимовать вместе с птицами может быть не только интересно, но и полезно для них.
Издание Martha Stewart рассказало, что когда вы оставляете кормушки на зиму, то помогаете птицам выжить в холодные месяцы, когда естественной пищи не хватает, а еще это дает нам шанс наблюдать за их жизнью в собственном дворе.
Зачем оставлять кормушку зимой
Птицы нуждаются в подкормке именно зимой, ведь ресурсы ограничены, особенно во время морозов и снегопадов. Никаких существенных рисков для птиц нет. Они и так находят естественную пищу, но подкормка дает возможность наблюдать их вблизи.
Совет: чтобы птицы не врезались в стекло, размещайте кормушку или очень близко (до 1 м), или далеко (более 9 м) от окна.
Каких птиц можно ожидать
В зависимости от региона, в зимней кормушке можно увидеть воробьев, соек, кардиналов, синиц, щеглов, дубоносов и даже дятлов. Птицы, которые летают за насекомыми летом, зимой переходят на растительную пищу, поэтому тоже с удовольствием посещают ваш двор.
Чем кормить птиц
Эксперты советуют продукты с высокой калорийностью:
семечки подсолнечника
орехи
жирные блоки или пирожные из сала
сушеные червячки
Избегайте неуместных наполнителей и семян, которые птицы не едят, например красного проса или льняного семени.
Чистота
Кормушку важно регулярно чистить, особенно в зимние дожди и снегопады. Стоит чистить хотя бы раз в две недели. Для подкормки на земле используйте только то количество, которое птицы съедят за день, чтобы избежать появления плесени и болезней.
Защита от непогоды
Закрытая кормушка — защита от снега, дождя и града
Нагреваемая поилка — вода зимой дефицитная, нагретая поилка позволяет птицам пить даже в мороз
Розарий и кусты — растения дают дополнительную пищу и укрытие
Шкафчик или сундучок для ночлега — синицы и другие виды любят зимовать в групповых «домиках»
Зимняя подкормка — это не только о заботе о птицах, но и об удовольствии от наблюдения за их жизнью. Выбирайте правильные семена, держите кормушку чистой и не забывайте о воде, тогда ваш двор превратится в настоящий зимний птичий рай.