Стоит ли оставлять кормушки для птиц на зиму: полезные советы

Стоит ли оставлять кормушки для птиц на зиму / © Credits

Издание Martha Stewart рассказало, что когда вы оставляете кормушки на зиму, то помогаете птицам выжить в холодные месяцы, когда естественной пищи не хватает, а еще это дает нам шанс наблюдать за их жизнью в собственном дворе.

Зачем оставлять кормушку зимой

Птицы нуждаются в подкормке именно зимой, ведь ресурсы ограничены, особенно во время морозов и снегопадов. Никаких существенных рисков для птиц нет. Они и так находят естественную пищу, но подкормка дает возможность наблюдать их вблизи.

Совет: чтобы птицы не врезались в стекло, размещайте кормушку или очень близко (до 1 м), или далеко (более 9 м) от окна.

Каких птиц можно ожидать

В зависимости от региона, в зимней кормушке можно увидеть воробьев, соек, кардиналов, синиц, щеглов, дубоносов и даже дятлов. Птицы, которые летают за насекомыми летом, зимой переходят на растительную пищу, поэтому тоже с удовольствием посещают ваш двор.

Чем кормить птиц

Эксперты советуют продукты с высокой калорийностью:

семечки подсолнечника

орехи

жирные блоки или пирожные из сала

сушеные червячки

Избегайте неуместных наполнителей и семян, которые птицы не едят, например красного проса или льняного семени.

Чистота

Кормушку важно регулярно чистить, особенно в зимние дожди и снегопады. Стоит чистить хотя бы раз в две недели. Для подкормки на земле используйте только то количество, которое птицы съедят за день, чтобы избежать появления плесени и болезней.

Защита от непогоды

Закрытая кормушка — защита от снега, дождя и града

Нагреваемая поилка — вода зимой дефицитная, нагретая поилка позволяет птицам пить даже в мороз

Розарий и кусты — растения дают дополнительную пищу и укрытие

Шкафчик или сундучок для ночлега — синицы и другие виды любят зимовать в групповых «домиках»

Зимняя подкормка — это не только о заботе о птицах, но и об удовольствии от наблюдения за их жизнью. Выбирайте правильные семена, держите кормушку чистой и не забывайте о воде, тогда ваш двор превратится в настоящий зимний птичий рай.