Стоит ли оставлять сосульки на крыше, или их надо убрать
У них сказочный вид, будто кадр из рождественского фильма. Однако сосульки на крыше дома имеют гораздо меньше общего с магией и значительно больше с реальными рисками.
Зима часто заставляет нас смотреть на дом по-новому. Снег на крыше, иней на окнах, длинные сосульки вдоль желобов — все это создает атмосферу уюта. Но, как рассказало издание Martha Stewart, сосульки — это сигнал о проблемах, а не просто сезонная эстетика.
Сосульки на крыше никогда не является хорошим знаком. Они могут быть опасными для людей и разрушительными для самого дома.
Почему не стоит оставлять сосульки
Опасность для людей
Сосульки могут:
отрываться, падать и травмировать прохожих
создавать скользкие участки под крышей из-за таяния воды
Особенно внимательными стоит быть семьям с детьми, пожилым людям и владельцам коммерческих помещений, стоит обязательно убирать лед.
Риск для крыши и водостоков
Кроме травм, сосульки могут нанести серьезный ущерб дому:
они блокируют водосточные желоба, из-за чего воде некуда стекать
вода снова замерзает и образует так называемые ледяные пробки
лед может проникать под кровлю и вызывать протечки внутри дома
Большие сосульки также создают нагрузку на желоба и могут деформировать или оторвать их от фасада.
Как убирать сосульки
Главное правило — никакой силы и резких движений. Удары лопатой или ломом могут повредить черепицу, кровельную основу и водостоки.
Кровельные грабли. Самый простой и безопасный вариант. Необходимо работать с земли, а не с лестницы, снимать снег с нижней части крыши и позволить льду таять постепенно, без механического давления.
Нагревательные кабели. Если сосульки появляются регулярно, это может быть долгосрочным решением. Нагревательные кабели прокладываются вдоль карнизов и в желобах, поддерживают стабильную температуру и предотвращают образование льда еще до его появления.
Домашние «шарики для таяния льда». Для крупных «наростов» можно использовать простой хендмейд метод, а именно, кусочки тонких капроновых колгот, наполненные хлоридом кальция и заброшенные на крышу и в желоба. Вещество постепенно тает сквозь ткань и размягчает лед. Сосульки ослабляются и отпадают сами, важно лишь очистить пространство внизу.
Чего делать нельзя
сбивать сосульки с крыши или лестницы
тянуть или дергать желоба
стоять под зоной падения льда
Лестницы скользят, инструменты выпадают из рук, а большие куски льда могут повредить крышу и фасад.
Как предотвратить появление сосулек
Профилактика — лучшее решение. Что действительно работает:
регулярная очистка желобов
качественная теплоизоляция чердака
правильная вентиляция крыши
Это позволяет снегу равномерно таять, а воде беспрепятственно стекать и не превращаться в лед.
У сосулек может быть атмосферный вид, но они — не декор, а предупреждение. Игнорирование проблемы может привести к травмам, протечкам и дорогостоящему ремонту.
Вместо того чтобы любоваться ледяными узорами, лучше позаботиться о безопасности дома — деликатно, разумно и заблаговременно. Потому что настоящий зимний уют начинается там, где нет риска.