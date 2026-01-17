ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
33
Время на прочтение
2 мин

Стоит ли оставлять сосульки на крыше, или их надо убрать

У них сказочный вид, будто кадр из рождественского фильма. Однако сосульки на крыше дома имеют гораздо меньше общего с магией и значительно больше с реальными рисками.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Стоит ли оставлять сосульки на крыше, или надо их убрать

Стоит ли оставлять сосульки на крыше, или надо их убрать / © Associated Press

Зима часто заставляет нас смотреть на дом по-новому. Снег на крыше, иней на окнах, длинные сосульки вдоль желобов — все это создает атмосферу уюта. Но, как рассказало издание Martha Stewart, сосульки — это сигнал о проблемах, а не просто сезонная эстетика.

Сосульки на крыше никогда не является хорошим знаком. Они могут быть опасными для людей и разрушительными для самого дома.

Почему не стоит оставлять сосульки

Опасность для людей

Сосульки могут:

  • отрываться, падать и травмировать прохожих

  • создавать скользкие участки под крышей из-за таяния воды

Особенно внимательными стоит быть семьям с детьми, пожилым людям и владельцам коммерческих помещений, стоит обязательно убирать лед.

Риск для крыши и водостоков

Кроме травм, сосульки могут нанести серьезный ущерб дому:

  • они блокируют водосточные желоба, из-за чего воде некуда стекать

  • вода снова замерзает и образует так называемые ледяные пробки

  • лед может проникать под кровлю и вызывать протечки внутри дома

Большие сосульки также создают нагрузку на желоба и могут деформировать или оторвать их от фасада.

Как убирать сосульки

Главное правило — никакой силы и резких движений. Удары лопатой или ломом могут повредить черепицу, кровельную основу и водостоки.

  • Кровельные грабли. Самый простой и безопасный вариант. Необходимо работать с земли, а не с лестницы, снимать снег с нижней части крыши и позволить льду таять постепенно, без механического давления.

  • Нагревательные кабели. Если сосульки появляются регулярно, это может быть долгосрочным решением. Нагревательные кабели прокладываются вдоль карнизов и в желобах, поддерживают стабильную температуру и предотвращают образование льда еще до его появления.

  • Домашние «шарики для таяния льда». Для крупных «наростов» можно использовать простой хендмейд метод, а именно, кусочки тонких капроновых колгот, наполненные хлоридом кальция и заброшенные на крышу и в желоба. Вещество постепенно тает сквозь ткань и размягчает лед. Сосульки ослабляются и отпадают сами, важно лишь очистить пространство внизу.

Чего делать нельзя

  • сбивать сосульки с крыши или лестницы

  • тянуть или дергать желоба

  • стоять под зоной падения льда

Лестницы скользят, инструменты выпадают из рук, а большие куски льда могут повредить крышу и фасад.

Как предотвратить появление сосулек

Профилактика — лучшее решение. Что действительно работает:

  • регулярная очистка желобов

  • качественная теплоизоляция чердака

  • правильная вентиляция крыши

Это позволяет снегу равномерно таять, а воде беспрепятственно стекать и не превращаться в лед.

У сосулек может быть атмосферный вид, но они — не декор, а предупреждение. Игнорирование проблемы может привести к травмам, протечкам и дорогостоящему ремонту.

Вместо того чтобы любоваться ледяными узорами, лучше позаботиться о безопасности дома — деликатно, разумно и заблаговременно. Потому что настоящий зимний уют начинается там, где нет риска.

Дата публикации
Количество просмотров
33
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie