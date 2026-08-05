Стоит ли срезать отцветшие цветы бархатцев

Бархатцы / © ТСН

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Поскольку бархатцы цветут так часто, вы, возможно, не знаете, что делать с отцветшими цветками бархатцев, когда обнаруживаете их на здоровых растениях.

Чтобы помочь вам ответить на этот вопрос, The Spruce поговорили с экспертами по садоводству о том, как поступать с отцветшими цветами бархатцев.

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Стоит ли срезать бархатцы, если цветы гибнут

Отцветшие цветы со здоровых растений бархатцев можно собирать и компостировать, хотя то, что вы делаете с растением, зависит от того, какой сорт растет в вашем саду. Вы можете либо срезать увядшие цветы, когда они заканчивают цвести, либо позволить им цвести волнами, обрезая всё растение сразу, чтобы удалить увядшие цветы. Это стимулирует растение к новой волне цветения одновременно.

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Иногда цветы бархатцев гибнут из-за неправильного полива или погодных условий. Обычно проблема заключается в условиях: слишком много воды, недостаток воды, сильная жара, похолодание и т. д. Их редко поедают животные и насекомые, и они не подвержены болезням.

В остальных случаях цветы просто завершили свой жизненный цикл. Опыление — это верный признак того, что ваши цветы находятся на последней стадии. В этот момент лепестки увянут и опадут, выполнив свою задачу — привлечение опылителей — и направят свои ресурсы на созревание семян, которые развиваются в этом цветочном соцветии.

Хотя у чернобрылевых растений цветы часто находятся на разных стадиях развития, если не удалять отцветшие цветы, это может привести к сокращению количества цветков в долгосрочной перспективе.

Бархатцы будут продолжать цвести без обрезки отмершей головки, но в целом дадут меньше цветов и закончат цвести раньше в этом сезоне, если не удалять отмершие цветы.

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Как срезать цветы бархатцев

Отцветшие цветы можно срезать ножницами, секатором, ножницами или пальцами, в зависимости от того, что у вас есть под рукой. Стандартная техника удаления отмерших соцветий — это срезка до листа или разветвленного стебля.

Насколько глубоко вдоль стебля срезать цветок — это вопрос личного вкуса.

Если у вас мало времени или под рукой нет садового инвентаря, не волнуйтесь — это не точная наука. Бархатцы достаточно энергичны и выносливы, и хотя обрезка по стандартной методике считается лучшей практикой, их также можно срезать или прищипнуть прямо за цветочной головкой без каких-либо негативных последствий.

Когда ваши бархатцы снова зацветут

Обычно после удаления отцветших соцветий через неделю или две появляются новые цветы бархатцев. Если вы регулярно обрезаете отцветшие соцветия бархатцев, они будут цвести до первых заморозков.

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