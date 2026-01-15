Следует ли выключать отопление, когда зажжен камин: практические советы

Стоит ли выключать отопление, когда зажжен камин / © Credits

Интуиция подсказывает, что так можно сэкономить энергию, но издание Martha Stewart рассказало, что это сложнее, чем кажется.

На первый взгляд, может показаться логичным, «Зачем греть весь дом, если в комнате уже горит камин?» Однако, выключение центрального тепла может создать больше проблем, чем пользы.

Камины замечательные для уюта, но они не равномерно обогревают дом. Часто комната с огнем теплая, а спальни, ванные и второй этаж остаются холодными. А когда огонь погаснет, температура в помещении быстро падает, а система отопления потом тратит больше энергии, чтобы «догнать» тепло.

Почему стоит оставлять отопление включенным

Избежание неравномерного прогрева: камины греют локально, тогда как центральное отопление поддерживает комфорт во всем доме.

Энергосбережение : когда вы выключаете систему, позже она будет работать интенсивнее, чтобы нагреть холодные комнаты, а это повышает счета за электроэнергию.

Безопасность труб : камины на дровах могут втягивать холодный воздух через щели и повышать риск замерзания труб в подвалах или у наружных стен.

Стабильный комфорт: в отличие от постоянной работы обогревателя, огонь со временем угасает, а температура падает.

Как совместить камин и отопление

Не отказывайтесь от центрального отопления, а скорректируйте его работу:

Немного снизьте температуру: опустите термостат на 3-4 градуса, пока горит камин. Это сохраняет энергию, но поддерживает базовое тепло.

Открывайте внутренние двери: чтобы тепло от камина расходилось по дому.

Установите стеклянные дверцы на камин: они позволяют излучать тепло и уменьшать потери через дымоход.

Используйте потолочные вентиляторы: поставьте их на самую низкую скорость по часовой стрелке, чтобы разгонять теплый воздух вниз.

Следите за дымоходом и заслонкой: откройте заслонку во время горения и закройте после, это не дает теплому воздуху вытекать наружу.

Регулярное обслуживание системы: очищайте фильтры и проверяйте систему раз в год-два, чтобы она эффективно работала.

Камин — это источник уюта и локального тепла, но не замена центральному отоплению. Правильное сочетание обоих источников тепла поможет сохранить комфорт во всем доме, сэкономить энергию и избежать холодных комнат или замерзших труб.

Уютный вечер у камина становится еще приятнее, когда не нужно переживать о температуре в доме. Поэтому наслаждайтесь теплом, держите систему отопления на базовом уровне и ваша зима будет действительно комфортной.