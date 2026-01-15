ТСН в социальных сетях

Следует ли выключать отопление, когда зажжен камин: практические советы

Уютная чашка чая у трескучего огня — идеальная зимняя идиллия. Но стоит ли выключать центральное отопление, когда горит камин, попробуем разобраться.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Стоит ли выключать отопление, когда зажжен камин

Интуиция подсказывает, что так можно сэкономить энергию, но издание Martha Stewart рассказало, что это сложнее, чем кажется.

На первый взгляд, может показаться логичным, «Зачем греть весь дом, если в комнате уже горит камин?» Однако, выключение центрального тепла может создать больше проблем, чем пользы.

Камины замечательные для уюта, но они не равномерно обогревают дом. Часто комната с огнем теплая, а спальни, ванные и второй этаж остаются холодными. А когда огонь погаснет, температура в помещении быстро падает, а система отопления потом тратит больше энергии, чтобы «догнать» тепло.

Почему стоит оставлять отопление включенным

  • Избежание неравномерного прогрева: камины греют локально, тогда как центральное отопление поддерживает комфорт во всем доме.

  • Энергосбережение: когда вы выключаете систему, позже она будет работать интенсивнее, чтобы нагреть холодные комнаты, а это повышает счета за электроэнергию.

  • Безопасность труб: камины на дровах могут втягивать холодный воздух через щели и повышать риск замерзания труб в подвалах или у наружных стен.

  • Стабильный комфорт: в отличие от постоянной работы обогревателя, огонь со временем угасает, а температура падает.

Как совместить камин и отопление

Не отказывайтесь от центрального отопления, а скорректируйте его работу:

  • Немного снизьте температуру: опустите термостат на 3-4 градуса, пока горит камин. Это сохраняет энергию, но поддерживает базовое тепло.

  • Открывайте внутренние двери: чтобы тепло от камина расходилось по дому.

  • Установите стеклянные дверцы на камин: они позволяют излучать тепло и уменьшать потери через дымоход.

  • Используйте потолочные вентиляторы: поставьте их на самую низкую скорость по часовой стрелке, чтобы разгонять теплый воздух вниз.

  • Следите за дымоходом и заслонкой: откройте заслонку во время горения и закройте после, это не дает теплому воздуху вытекать наружу.

  • Регулярное обслуживание системы: очищайте фильтры и проверяйте систему раз в год-два, чтобы она эффективно работала.

Камин — это источник уюта и локального тепла, но не замена центральному отоплению. Правильное сочетание обоих источников тепла поможет сохранить комфорт во всем доме, сэкономить энергию и избежать холодных комнат или замерзших труб.

Уютный вечер у камина становится еще приятнее, когда не нужно переживать о температуре в доме. Поэтому наслаждайтесь теплом, держите систему отопления на базовом уровне и ваша зима будет действительно комфортной.

