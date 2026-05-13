Стоит ли выпускать домашних котов на улицу / © Associated Press

Реклама

Издание Good Housekeeping обратилось к ветеринару Джо Майерс, чтобы разобраться в одном из самых частых вопросов владельцев домашних животных, нужно ли котам гулять на улице. И ответ оказался не таким однозначным, как хотелось бы.

Специалист отмечает, что у котов нет биологической потребности в свободном доступе к улице. Но у них есть другая важная потребность, а именно реализовывать естественное поведение, например исследовать пространство, лазить, играть, охотиться, царапать поверхности и получать новые стимулы.

И если все это обеспечено дома, многие кошки могут жить совершенно счастливо без прогулок на улице.

Реклама

Не все коты одинаковы

Именно здесь начинается самое интересное, ведь кошачье счастье не работает по универсальной схеме.

Одни животные с удовольствием исследуют двор, другие — стрессуют от новых запахов, шумов и открытого пространства. Поэтому решение о прогулках должно зависеть не от трендов или советов знакомых, а от конкретного характера животного.

Ветеринар отмечает, что нужно «читать» своего кота. Если животное получает достаточно стимуляции дома, имеет игрушки, места для лазания, когтеточки, внимание и активность, то улица не является необходимостью.

Почему улица привлекает котов

Для некоторых кошек мир за дверью — это огромный источник сенсорного опыта, например, запахов, движений, насекомых, птиц, свежего воздуха, солнце и новых текстур. Именно поэтому многие животные демонстрируют явный интерес к прогулкам.

Реклама

Некоторые животные каждый раз активно реагируют, когда их владельцы приближаются к двери, потому что для них выход на улицу является частью ежедневного ритуала.

Цена свободы

Несмотря на очевидный интерес кошек к внешнему миру, ветеринары полностью не поддерживают идею свободного выгула. Причина проста — слишком много рисков. Среди основных опасностей:

травмы

автомобили

паразиты

токсины

инфекции

контакты с другими животными

хищники

Кроме того, свободно гуляющие кошки оказывают серьезное влияние на экосистему, например, домашние кошки ежегодно убивают сотни миллионов птиц. Именно поэтому многие ветеринары сегодня поддерживают либо полностью домашнюю жизнь для кошек, либо только контролируемый доступ к улице.

Как сделать прогулки безопасными

Современный дружественный к животным подход предлагает компромисс между безопасностью и потребностью животного в новых впечатлениях. Среди самых популярных вариантов, специальные защищенные внешние конструкции для кошек, застекленные или сетчатые веранды, прогулки на шлейке, коляски для животных или специальные оконные платформы.

Реклама

Многие владельцы предпочитают именно шлейку. Они гуляют вместе с кошками во дворе, позволяя им исследовать пространство, наблюдать за птицами, белками и насекомыми, но без риска побега или опасных ситуаций.

Домашние коты тоже могут быть счастливыми

Одно из главных изменений в современном отношении к домашним животным — понимание, что «домашний» не означает «ограниченный». Коты могут получать достаточно стимуляции даже в квартире, если пространство правильно организовано и имеет вертикальные конструкции, полки для лазания, интерактивные игрушки, когтеточки, игрушки сценарии и возможность наблюдения за улицей через окно.

Фактически главный вопрос сегодня звучит не «выпускать ли кота на улицу», а «достаточно ли насыщена его жизнь».

В вопросе кошачьих прогулок нет универсального ответа. Для одних животных безопасный доступ к улице может стать источником радости и стимуляции, для других — стрессом и риском. Именно поэтому современный подход все больше базируется не на мифах о «настоящей кошачьей свободе», а на внимательности к конкретному животному.

Реклама

Новости партнеров