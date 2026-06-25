Нужно ли закрывать шторы в жару / © Associated Press

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Когда температура за окном стремительно растет, даже самые привычные бытовые действия начинают вызывать сомнения. Особенно те, которые кажутся мелочами, например, расположение штор.

Без кондиционера охладить дом становится настоящим вызовом: мы боремся с жарой, ищем советы, экспериментируем и часто не замечаем, что именно простые вещи могут существенно влиять на температуру в доме. Издание Woman&Home рассказало, что одна из самых распространенных ошибок в жару — неправильное использование штор в дневное время.

Закрывать или открывать

Ответ специалистов однозначен: в самые жаркие часы шторы лучше держать закрытыми. Это один из самых простых и эффективных способов сделать дом более комфортным. Солнечный свет не только освещает комнату, но и приносит с собой значительное количество тепла.

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Это очень важно для комнат с окнами, выходящими на юг или запад — именно они нагреваются быстрее всего. Закрытые шторы создают своеобразный барьер, который не позволяет теплу скапливаться внутри.

Однако есть один нюанс: в определенные моменты, например вечером, когда температура понижается, шторы следует снова открыть вместе с окнами, чтобы впустить более прохладный воздух и обеспечить циркуляцию.

Закрытые шторы охлаждают комнату

Это правда, но эффективность зависит от деталей. Закрытые шторы замедляют нагрев комнаты и снижают пиковую температуру в течение дня, но результат зависит от материала и того, как они висят. Например, тонкие тёмные шторы без подкладки могут, наоборот, поглощать тепло и отдавать его в комнату. Гораздо эффективнее шторы с термоподкладкой или блэкаут, особенно если светлая сторона обращена к окну, ведь они лучше отражают тепло.

Важную роль играет и то, как они расположены:

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более широкие шторы, закрывающие края окна, уменьшают проникновение теплого воздуха

плотное прилегание к стене или нише также усиливает эффект

верхний зазор нежелателен, ведь горячий воздух поднимается вверх и «просачивается» в комнату, а это создает эффект теплового канала.

Чем ещё можно закрыть окна в жару

Если жара становится постоянной проблемой, стоит подумать о долгосрочных решениях. Наиболее эффективными считаются наружные системы:

жалюзи

ставни

навесы

Наружное затенение обеспечивает наилучший результат в плане защиты от тепла. Среди внутренних решений хорошо себя зарекомендовали:

сотовые жалюзи, которые удерживают воздушные карманы и замедляют передачу тепла

модели с отражающими слоями и боковыми направляющими

рулонные шторы в кассетах с плотными уплотнителями, особенно из солнцеотражающих материалов.

Стоит сочетать различные подходы: полностью закрывать окна днём, когда солнце светит прямо в окна, и проветривать помещение ночью или ранним утром, когда на улице прохладнее, чем в помещении.

Правильное обращение с шторами в жару — это не мелочь, а простой и доступный способ регулирования микроклимата в доме. Закрывать их в самые жаркие часы, выбирать плотные и продуманные материалы, а также грамотно проветривать помещение — всё это вместе создаёт ощутимо более прохладное пространство.

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