Страх улицы у собак: ветеринар рассказал, как научить животное гулять на поводке

Иногда домашний любимец может отказываться гулять на поводке из-за страха. Эти советы помогут разобраться, как помочь животному.
Прогулка может вызвать страх не только у щенков, впервые выходящих на улицу, но и у взрослых собак по разным причинам. На улице существует множество новых звуков, запахов, объектов, которые могут вызвать не только заинтересованность, шок и испуг, рассказывает ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина.
Адаптация к улице должна быть постепенной:
- Амуниция необычна для животного, поэтому важно приучить любимца к ней заранее.
- Сначала берите щенка на руки, чтобы он привыкал к новым звукам, запахам, объектам вокруг
- Берите с собой лакомство, периодически предлагая их собачке
Эти этапы помогут совершить первую полноценную прогулку менее стрессовой. Что делать, если вы упустили эти этапы. Следуйте этим правилам:
- Измените режим прогулок. Играйте рано утром или поздно вечером, когда меньше людей и автомобилей
- Избегайте агрессивных собак, пока любимец адаптируется к улице
- Берите с собой еду. На этапе адаптации можно кормить животное именно на улице
- Если собачка испугалась, не хватайте ее, не бегите. Подождите, пока собака успокоится и отправляйтесь дальше
- Если собака тянет домой, старайтесь удлинить маршрут, двигаясь по разным траекториям. Периодически делайте остановки и поощряйте лакомством
- Тренируйтесь с любимцем, научите его трюкам, активно играйте с ним
Помните, что улицы и прогулки должны ассоциироваться у собаки только с положительными занятиями: играми, лакомством, общением с вами и другими собаками.
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