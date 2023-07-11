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Страх улицы у собак: ветеринар рассказал, как научить животное гулять на поводке

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Страх улицы у собак: ветеринар рассказал, как научить животное гулять на поводке

Фото: Credits

Иногда домашний любимец может отказываться гулять на поводке из-за страха. Эти советы помогут разобраться, как помочь животному.

Прогулка может вызвать страх не только у щенков, впервые выходящих на улицу, но и у взрослых собак по разным причинам. На улице существует множество новых звуков, запахов, объектов, которые могут вызвать не только заинтересованность, шок и испуг, рассказывает ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина.

Адаптация к улице должна быть постепенной:

  • Амуниция необычна для животного, поэтому важно приучить любимца к ней заранее.
  • Сначала берите щенка на руки, чтобы он привыкал к новым звукам, запахам, объектам вокруг
  • Берите с собой лакомство, периодически предлагая их собачке

Эти этапы помогут совершить первую полноценную прогулку менее стрессовой. Что делать, если вы упустили эти этапы. Следуйте этим правилам:

  • Измените режим прогулок. Играйте рано утром или поздно вечером, когда меньше людей и автомобилей
  • Избегайте агрессивных собак, пока любимец адаптируется к улице
  • Берите с собой еду. На этапе адаптации можно кормить животное именно на улице
  • Если собачка испугалась, не хватайте ее, не бегите. Подождите, пока собака успокоится и отправляйтесь дальше
  • Если собака тянет домой, старайтесь удлинить маршрут, двигаясь по разным траекториям. Периодически делайте остановки и поощряйте лакомством
  • Тренируйтесь с любимцем, научите его трюкам, активно играйте с ним

Помните, что улицы и прогулки должны ассоциироваться у собаки только с положительными занятиями: играми, лакомством, общением с вами и другими собаками.

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Дата публикации
Просмотры
333
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