Стремительный пожиратель кустов: что такое самшитовая огневка и как с ней бороться

Самшитовая гусеница, или самшитовая огневка, способна за считанные дни съесть все ваши самшитовые растения.

Гусеница самшита, также известная как самшитовая огневка, или самшитовая плодожорка, в последние годы стала основным вредителем самшитовых растений в Европе – она может уничтожать листья растений, портя самшитовые шары, топиарии и живые изгороди.

О том, как бороться с этим прожорливым насекомым, рассказывает Gardens Illustrated.

Родом гусеница из Азии, сейчас она встречается на большей части территории Европы, и многие садоводы до сих пор не подозревают о вреде, который она может нанести. Признаки самшитовой гусеницы могут быть аналогичны симптомам самшитовой гнили.

Хотя самшитовые гусеницы обычно не убивают самшитовое растение сразу, они могут ослабить его повторными атаками, поскольку растение теряет способность к фотосинтезу. Когда все листья съедены, гусеницы начинают поедать зеленый слой камбрия коры, что убивает целую ветку. Если основной стебель съесть, растение погибнет.

Никакие хищники, похоже, не оказывают существенного влияния на численность самшитовой огневки, поэтому на данный момент садоводы полагаются на бдительность и биологический контроль.

Что такое самшитовая огневка

Гусеница самшита – это личинки самшитовой плодожорки Cydalima perspectalis. Бабочка откладывает яйца на нижнюю сторону листьев самшита. Из них вылупляются гусеницы, которые создают паутину вокруг места кормления и прогрызают листья. Примерно через месяц гусеница формирует куколку, из которой появляется самшитовая моль, которая затем спаривается, в результате чего откладывается больше яиц. Обычно в году происходит два или три жизненных цикла. Самка бабочки может улетать на расстояние около 10 км от места своего рождения, отсюда ее быстрое распространение.

Гусеницы самшита могут стать проблемой для самшитовых растений с марта по октябрь. Зимуют гусеницы среди листвы самшита, и холодная зима их не губит: они могут пережить температуру до -30°C, но начинают питаться только при температуре 15°C и выше.

Самшитовая огневка / Фото: Credits

Признаки самшитовой огневки

Признаки гусеницы огневки изначально можно спутать с фитофторозом самшита. Сначала вы скорее заметите признаки гусениц, чем самих мотыльков или гусениц. Признаками гусеницы самшита являются:

листья склеены перепонками;

отмирание – листья стали бумажными и бледными;

черная грязь или помет среди листьев;

гусеницы светло-зеленого и черного цвета длиной около 4 см на растении и внутри него;

маленькие желтые яйца на нижней стороне листьев;

моль на растении или вокруг куста.

Гусеницы большие, и их довольно легко обнаружить, если отодвинуть листву – они похожи на гусениц капустной белянки. Их длина составляет 1-4 см, в зависимости от возраста; зрелые гусеницы зелено-желтые, с черными и белыми полосами.

Самшитовая моль имеет коричневые или коричнево-белые крылья и имеет диаметр около 4 см.

Как избавиться от самшитовой гусеницы

Избавиться от гусеницы огневки навсегда невозможно, но есть способы справиться с ней. Главное — проявлять бдительность и принимать меры как можно раньше, если вы заметили признаки заражения.

Удалите гусениц вручную

Обязательно проверьте внутри растения, так как на поверхности они редко видны. Удаление гусениц вручную занимает очень много времени, поэтому это невозможно, если у вас большое количество растений. Вы также можете обрезать кончики побегов, покрытые перепонкой, окружающей гусеницу, с помощью секатора.

Используйте ловушку для самшитовой моли

Ловушка для самшитовой моли привлекает самцов моли с помощью феромона самшитовой моли. Самцы бабочек, попавшие в ловушку, не могут потом размножаться. Однако ловушка вряд ли поймает всю моль в вашем саду.

Самшит

Используйте биологический контроль

Многие садоводы рекомендуют биологический контроль, содержащий микроорганизм Bacillus thuringiensis. Эта бактерия входит в состав препаратов биоинсектицидов, таких как Актофит, Гуапсин, Битоксибациллин, Дендробациллин. Производители утверждают, что когда гусеница съедает обработанные этими препаратами листья, она перестает питаться в течение двух часов и погибает через один или два дня. Применять их нужно как можно раньше и желательно повторять обработку несколько раз. Наиболее эффективно такие препараты работают при температуре воздуха 17-18 градусов. Не стоит сочетать обработку биоинсектицидами с внесением азотных удобрений.

Поскольку это биологический метод борьбы, он не причиняет вреда дикой природе в саду. Обработку необходимо повторять несколько раз в течение сезона. Тщательно распылите, покрывая обе стороны листьев, и обязательно покройте все части растения. Если у вас в саду много ящиков, рекомендуется использовать ранцевый опрыскиватель объемом 3 л — один пакетик растворяют в трех литрах воды, и это облегчает работу. Считается, что химические инсектициды не очень эффективны против коробчатой гусеницы и вредны для других животных в саду.

Обратитесь к профессионалам

Самшитовая огневка действительно очень вредоносное насекомое, поэтому, если у вас в саду много самшитов и огневка довольно сильно распространилась, вам следует вызвать профессиональных садовников, которые опрыскают ваши растения химическими инсектицидами, такими как Энжио, Актеллик или Децис Профи.

Как предотвратить появление самшитовой огневки

Будьте бдительны и действуйте быстро, если заметите признаки заражения. Если в близлежащих садах наблюдаются признаки присутствия гусеницы самшитовой моли, весьма вероятно, что и ваши растения тоже поражены.

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