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Сухой или влажный корм: что полезнее для вашего кота
Как и мы, коты нуждаются в сбалансированном питании, которое не только насыщает, но и поддерживает организм в тонусе.
Что лучше — влажный или сухой корм, можно ли их сочетать, а главное — как не ошибиться, когда вы выбираете продукт среди многообразия на полках, на эти вопросы попробовало ответить издание Martha Stewart, а также поделилось проверенной информацией, которая пригодится заботливым хозяевам.
Главная разница
Основное отличие между сухим и влажным кормом — это уровень воды:
Сухой корм содержит около 10% влаги, остальные — концентрированные питательные вещества.
Влажный корм (в консерве, пакетике или лотке) имеет до 75% воды — то есть меньше калорий, но больше гидратации.
Влажный корм
Преимущества
Гидратация — особенно важна для котов, которые мало пьют (а таких большинство).
Аромат и вкус — нравится привередливым животным.
Полезен при болезнях — в частности, для животных с мочекаменной болезнью, болезнями почек, зубными проблемами или мегаазофагусом (расширение пищевода).
Помогает похудеть — благодаря высокому содержанию воды животное быстрее чувствует насыщение.
Недостатки
Короткий срок хранения — открытую упаковку нужно съесть в течение 24 часов, остальное — хранить в холодильнике.
Больше мороки — миску нужно мыть после каждого кормления, остатки нельзя оставлять надолго.
Дороже — в среднем, влажный корм обходится дороже, чем сухой, особенно если котик большой или имеет хороший аппетит.
Сухой корм
Преимущества
Поддержка зубов — кошки жуют крокеты, а это немного очищает эмаль и уменьшает риск появления зубного налета (особенно если корм — специализированный, стоматологический).
Удобное хранение — не портится при комнатной температуре, не требует холодильника.
Идеален для игровых кормушек — если вы используете интерактивные миски или коврики.
Экономно — особенно в больших упаковках.
Недостатки
Меньше влаги — а значит, кота надо тщательно поощрять пить (фонтаны, дополнительная вода).
Меньше питательных веществ — при экструзии некоторые витамины и микроэлементы теряются.
Риск переедания — часто сухой корм оставляют в миске, а это ведет к ожирению.
Советы
Для молодых и здоровых кошек подойдет любой формат, если корм полноценный и качественный.
Коты с проблемами мочевыделительной системы, почек или зубов лучше переносят влажный корм.
Для снижения веса — предпочтение также стоит отдать влажному корму с низкой калорийностью.
Для активных животных с хорошим здоровьем — сухой корм с добавлением воды или микс с влажным.
Можно ли их смешивать
Да! Многие специалисты рекомендуют комбинированную диету:
Например, утро — влажный корм, вечер — сухой или наоборот.
Или использовать влажный корм как лакомство несколько раз в неделю.
Это позволяет разнообразить рацион, улучшить гидратацию и одновременно контролировать вес.
Коротко о главном
Содержание влаги
Влажный корм — высокий
Сухой корм — низкий
Для зубов
Влажный корм — меньше
Сухой корм — лучше
Цена
Влажный корм — выше
Сухой корм — экономнее
Хранение
Влажный корм — ограниченное
Сухой корм — длительное
Пищевая ценность
Влажный корм — выше
Сухой корм — ниже
Вкусность
Влажный корм — выше
Сухой корм — умеренная
Счастливый кот — это здоровый кот. Выбирайте корм не только по упаковке или рекламе, а учитывая возрастные потребности, состояние здоровья и привычки вашего питомца. И помните, что лучший корм — это тот, который приносит удовольствие вашему любимцу и пользу его организму.