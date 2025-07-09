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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
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48
Время на прочтение
3 мин

Сухой или влажный корм: что полезнее для вашего кота

Как и мы, коты нуждаются в сбалансированном питании, которое не только насыщает, но и поддерживает организм в тонусе.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Сухой или влажный корм: что полезнее и какой выбрать для своего кота

Сухой или влажный корм: что полезнее и какой выбрать для своего кота / © Associated Press

Что лучше — влажный или сухой корм, можно ли их сочетать, а главное — как не ошибиться, когда вы выбираете продукт среди многообразия на полках, на эти вопросы попробовало ответить издание Martha Stewart, а также поделилось проверенной информацией, которая пригодится заботливым хозяевам.

Главная разница

Основное отличие между сухим и влажным кормом — это уровень воды:

  • Сухой корм содержит около 10% влаги, остальные — концентрированные питательные вещества.

  • Влажный корм (в консерве, пакетике или лотке) имеет до 75% воды — то есть меньше калорий, но больше гидратации.

Влажный корм

Преимущества

  • Гидратация — особенно важна для котов, которые мало пьют (а таких большинство).

  • Аромат и вкус — нравится привередливым животным.

  • Полезен при болезнях — в частности, для животных с мочекаменной болезнью, болезнями почек, зубными проблемами или мегаазофагусом (расширение пищевода).

  • Помогает похудеть — благодаря высокому содержанию воды животное быстрее чувствует насыщение.

Недостатки

  • Короткий срок хранения — открытую упаковку нужно съесть в течение 24 часов, остальное — хранить в холодильнике.

  • Больше мороки — миску нужно мыть после каждого кормления, остатки нельзя оставлять надолго.

  • Дороже — в среднем, влажный корм обходится дороже, чем сухой, особенно если котик большой или имеет хороший аппетит.

Сухой корм

Преимущества

  • Поддержка зубов — кошки жуют крокеты, а это немного очищает эмаль и уменьшает риск появления зубного налета (особенно если корм — специализированный, стоматологический).

  • Удобное хранение — не портится при комнатной температуре, не требует холодильника.

  • Идеален для игровых кормушек — если вы используете интерактивные миски или коврики.

  • Экономно — особенно в больших упаковках.

Недостатки

  • Меньше влаги — а значит, кота надо тщательно поощрять пить (фонтаны, дополнительная вода).

  • Меньше питательных веществ — при экструзии некоторые витамины и микроэлементы теряются.

  • Риск переедания — часто сухой корм оставляют в миске, а это ведет к ожирению.

Советы

  • Для молодых и здоровых кошек подойдет любой формат, если корм полноценный и качественный.

  • Коты с проблемами мочевыделительной системы, почек или зубов лучше переносят влажный корм.

  • Для снижения веса — предпочтение также стоит отдать влажному корму с низкой калорийностью.

  • Для активных животных с хорошим здоровьем — сухой корм с добавлением воды или микс с влажным.

Можно ли их смешивать

Да! Многие специалисты рекомендуют комбинированную диету:

  • Например, утро — влажный корм, вечер — сухой или наоборот.

  • Или использовать влажный корм как лакомство несколько раз в неделю.

Это позволяет разнообразить рацион, улучшить гидратацию и одновременно контролировать вес.

Коротко о главном

Содержание влаги

  • Влажный корм — высокий

  • Сухой корм — низкий

Для зубов

  • Влажный корм — меньше

  • Сухой корм — лучше

Цена

  • Влажный корм — выше

  • Сухой корм — экономнее

Хранение

  • Влажный корм — ограниченное

  • Сухой корм — длительное

Пищевая ценность

  • Влажный корм — выше

  • Сухой корм — ниже

Вкусность

  • Влажный корм — выше

  • Сухой корм — умеренная

Счастливый кот — это здоровый кот. Выбирайте корм не только по упаковке или рекламе, а учитывая возрастные потребности, состояние здоровья и привычки вашего питомца. И помните, что лучший корм — это тот, который приносит удовольствие вашему любимцу и пользу его организму.

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