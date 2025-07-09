Сухой или влажный корм: что полезнее для вашего кота

Сухой или влажный корм: что полезнее и какой выбрать для своего кота / © Associated Press

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Что лучше — влажный или сухой корм, можно ли их сочетать, а главное — как не ошибиться, когда вы выбираете продукт среди многообразия на полках, на эти вопросы попробовало ответить издание Martha Stewart, а также поделилось проверенной информацией, которая пригодится заботливым хозяевам.

Главная разница

Основное отличие между сухим и влажным кормом — это уровень воды:

Сухой корм содержит около 10% влаги, остальные — концентрированные питательные вещества.

Влажный корм (в консерве, пакетике или лотке) имеет до 75% воды — то есть меньше калорий, но больше гидратации.

Влажный корм

Преимущества

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Гидратация — особенно важна для котов, которые мало пьют (а таких большинство).

Аромат и вкус — нравится привередливым животным.

Полезен при болезнях — в частности, для животных с мочекаменной болезнью, болезнями почек, зубными проблемами или мегаазофагусом (расширение пищевода).

Помогает похудеть — благодаря высокому содержанию воды животное быстрее чувствует насыщение.

Недостатки

Короткий срок хранения — открытую упаковку нужно съесть в течение 24 часов, остальное — хранить в холодильнике.

Больше мороки — миску нужно мыть после каждого кормления, остатки нельзя оставлять надолго.

Дороже — в среднем, влажный корм обходится дороже, чем сухой, особенно если котик большой или имеет хороший аппетит.

Сухой корм

Преимущества

Поддержка зубов — кошки жуют крокеты, а это немного очищает эмаль и уменьшает риск появления зубного налета (особенно если корм — специализированный, стоматологический).

Удобное хранение — не портится при комнатной температуре, не требует холодильника.

Идеален для игровых кормушек — если вы используете интерактивные миски или коврики.

Экономно — особенно в больших упаковках.

Недостатки

Меньше влаги — а значит, кота надо тщательно поощрять пить (фонтаны, дополнительная вода).

Меньше питательных веществ — при экструзии некоторые витамины и микроэлементы теряются.

Риск переедания — часто сухой корм оставляют в миске, а это ведет к ожирению.

Советы

Для молодых и здоровых кошек подойдет любой формат, если корм полноценный и качественный.

Коты с проблемами мочевыделительной системы, почек или зубов лучше переносят влажный корм.

Для снижения веса — предпочтение также стоит отдать влажному корму с низкой калорийностью.

Для активных животных с хорошим здоровьем — сухой корм с добавлением воды или микс с влажным.

Можно ли их смешивать

Да! Многие специалисты рекомендуют комбинированную диету:

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Например, утро — влажный корм, вечер — сухой или наоборот.

Или использовать влажный корм как лакомство несколько раз в неделю.

Это позволяет разнообразить рацион, улучшить гидратацию и одновременно контролировать вес.

Коротко о главном

Содержание влаги

Влажный корм — высокий

Сухой корм — низкий

Для зубов

Влажный корм — меньше

Сухой корм — лучше

Цена

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Влажный корм — выше

Сухой корм — экономнее

Хранение

Влажный корм — ограниченное

Сухой корм — длительное

Пищевая ценность

Влажный корм — выше

Сухой корм — ниже

Вкусность

Влажный корм — выше

Сухой корм — умеренная

Счастливый кот — это здоровый кот. Выбирайте корм не только по упаковке или рекламе, а учитывая возрастные потребности, состояние здоровья и привычки вашего питомца. И помните, что лучший корм — это тот, который приносит удовольствие вашему любимцу и пользу его организму.

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