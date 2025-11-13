Сундук сокровищ: вещи, которые стоит добавить в свою корзину на секондхенде / © Associated Press

Издание Martha Stewart рассказало, что стоит искать не просто интересные вещи, а настоящие сокровища, которые можно отреставрировать, продать или использовать для декора, фотосессий и интерьеров. Современные товары из масс-маркета быстро изготавливаются и редко становятся семейными реликвиями. Зато старинные предметы, даже в неидеальном состоянии, можно восстановить и ценить годами.

Искусство . Всегда обращайте внимание на ручную работу, например, портреты, натюрморты, картины с едой, цветами или животными. Такие полотна не только украсят кухню или гостиную, они еще и хорошо продаются. Например, найденный коллекционный альбом студенческих работ 1960-х годов легко становится уникальным арт-объектом в новой рамке.

Мебель из масс-маркета сегодня часто делают из дешевых материалов, поэтому ценные вещи лучше искать среди старинных изделий из цельного дерева, готовых к реставрации. Особенно ценятся бренды Baker, Lane, Drexel, Heywood-Wakefield и Herman Miller. Ищите кресла и диваны для перетяжки, барные тележки и плетеную мебель, они быстро находят новых владельцев.

Домашний декор. Именно здесь часто находятся настоящие сокровища, такие как маленькие лампы, подсвечники, мраморные детали, декоративные бюсты и обелиски. Интересные предметы из кухни тоже ценятся: винтажная посуда Pyrex, кастрюли Dansk Købenstyle или классические чаши Cathrineholm всегда в тренде среди коллекционеров.

Винтажные текстильные изделия. Льняные салфетки, вышитые покрывала и шерстяные пледы не только красивы, но и долговечны. Они добавляют тепла и шарма интерьеру и имеют отличную перепродажную ценность. Единственное условие — возможность тщательной стирки и очистки.

Редкие находки. Настоящие сокровища встречаютсяредко, но от этого их ценность возрастает. Ищет винтажные рождественские украшения, декоративные лампы, винтажные ковры, орнаменты Christopher Radko и другие уникальные предметы, которые сразу привлекают внимание. Найти такую вещь — как выиграть в лотерею.

Винтажный шопинг — это не только об экономии, но и о творчестве и восстановлении старинных историй. Каждый поход в секонд-хенд может превратиться в маленькую охоту за уникальными вещами, которые годами будут радовать вас и ваших гостей.