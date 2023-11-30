Суперлайфхак: как хорошо упаковать подарочную бутылку к празднику

Часто на праздники дарят разнообразные напитки, но они не всегда упакованы. Однако это можно легко исправить, только попробуйте такой вариант и ваш подарок точно запомнится.
Вам понадобятся только упаковочная бумага, ножницы, скотч и бутылка, которую вы будете дарить.
- Отрежьте квадратный кусок подарочной бумаги.
- Сложите его треугольником.
- На один край положите бутылку и оберните бумагой до середины треугольника, как показано в видео.
- Другую сторону сложите от края гармошкой и зафиксируйте скотчем.
Подобным образом бутылку можно завернуть в текстильную салфетку и завязать лентой, как показано во втором видео.
Выберите для себя тот вариант, который больше нравится.
Напомним, ранее мы писали о том, как можно быстро сделать поздравительную открытку.
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