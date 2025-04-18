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Сырная паска "Дубайский шоколад": оригинальный рецепт
Если вы в поисках чего-то особенного для праздничного пасхального стола, стоит обратить внимание на необычный десерт, стремительно набирающий популярность — сырную паску со вкусом «дубайского шоколада».
Рецепт предложила автор кулинарного канала Оля Пинс. Это сочетание кремовой нежности сыра, насыщенного шоколада и хрустящего теста катаифи превращает привычную пасху в настоящий деликатес с восточным акцентом.
Название «дубайский шоколад» — неофициальное, но стало популярным благодаря тренду на сочетание фисташек, шоколада и арахисовой пасты в десертах. Это ассоциируется с роскошью, сладостями Ближнего Востока и восточным образом жизни, где шоколад часто дополняют орехами и ароматными пастами.
Ингредиенты
Шоколад (молочный или черный) 180 г
Сливочное масло 100 г
Сливочный творог (жирность 5%) 300 г
Тесто катаифи 100 г
Сахар 25 г
Фисташки очищенные 50 г
Арахисовая паста 10 г
Приготовление
Растопите 140 г шоколада на водяной бане или в микроволновке.
Возьмите силиконовую форму и налейте часть шоколада. Поворачивая форму, распределите шоколад тонким слоем по дну и бокам. Поставьте в холодильник для застывания.
Смешайте в миске 300 г творога, 80 г растопленного сливочного масла и остаток растопленного шоколада (примерно 40 г). Взбейте блендером в кремовую однородную текстуру.
Тесто катаифи оставьте при комнатной температуре на 15–20 мин, чтобы разморозилось, если оно было заморожено. Порежьте ножницами или ножом на короткие волокна.
Разогрейте 20 г сливочного масла на сковороде, всыпьте тесто и обжаривайте, постоянно помешивая.
Добавьте 2 ст. л сахара и жарьте до золотисто-хрустящего состояния. Дайте начинке остыть — после этого она станет еще более хрустящей.
Взбейте в блендере фисташки с арахисовой пастой до пастообразного состояния. По желанию, можете использовать готовую фисташковую пасту — это ускорит процесс.
Соедините обжаренное тесто с ореховой пастой, тщательно перемешайте (можно руками масса должна быть липкой, как основа для батончиков).
Достаньте форму из холодильника. Выложите в нее половину творожной массы и слегка утрамбуйте. Затем выложите слой катаифи (около 2/3 от приготовленной массы) и сверху — оставшийся сырный слой. Хорошо прижмите ложкой или лопаткой.
Накройте форму пленкой или крышкой и поставьте в холодильник на ночь (или не менее 6 часов).
Когда десерт хорошо застынет, аккуратно снимите силиконовую форму. По желанию украсьте измельченными фисташками, шоколадной крошкой или съедобными цветами.
Этот десерт — идеальный вариант для пасхального стола, когда хочется чего-нибудь оригинального, но одновременно домашнего. Творожный кулич «Дубайский шоколад» обязательно поразит ваших гостей и станет новым сладким фаворитом в семье.