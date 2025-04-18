Сырная паска "Дубайский шоколад": оригинальный рецепт

Рецепт предложила автор кулинарного канала Оля Пинс. Это сочетание кремовой нежности сыра, насыщенного шоколада и хрустящего теста катаифи превращает привычную пасху в настоящий деликатес с восточным акцентом.

Название «дубайский шоколад» — неофициальное, но стало популярным благодаря тренду на сочетание фисташек, шоколада и арахисовой пасты в десертах. Это ассоциируется с роскошью, сладостями Ближнего Востока и восточным образом жизни, где шоколад часто дополняют орехами и ароматными пастами.

Шоколад (молочный или черный) 180 г

Растопите 140 г шоколада на водяной бане или в микроволновке.

Возьмите силиконовую форму и налейте часть шоколада. Поворачивая форму, распределите шоколад тонким слоем по дну и бокам. Поставьте в холодильник для застывания.

Смешайте в миске 300 г творога, 80 г растопленного сливочного масла и остаток растопленного шоколада (примерно 40 г). Взбейте блендером в кремовую однородную текстуру.

Тесто катаифи оставьте при комнатной температуре на 15–20 мин, чтобы разморозилось, если оно было заморожено. Порежьте ножницами или ножом на короткие волокна.

Разогрейте 20 г сливочного масла на сковороде, всыпьте тесто и обжаривайте, постоянно помешивая.

Добавьте 2 ст. л сахара и жарьте до золотисто-хрустящего состояния. Дайте начинке остыть — после этого она станет еще более хрустящей.

Взбейте в блендере фисташки с арахисовой пастой до пастообразного состояния. По желанию, можете использовать готовую фисташковую пасту — это ускорит процесс.

Соедините обжаренное тесто с ореховой пастой, тщательно перемешайте (можно руками масса должна быть липкой, как основа для батончиков).

Достаньте форму из холодильника. Выложите в нее половину творожной массы и слегка утрамбуйте. Затем выложите слой катаифи (около 2/3 от приготовленной массы) и сверху — оставшийся сырный слой. Хорошо прижмите ложкой или лопаткой.

Накройте форму пленкой или крышкой и поставьте в холодильник на ночь (или не менее 6 часов).