Такой хрустящий перец: можно ли его есть собакам

Такой хрустящий перец: можно ли его употреблять собакам / © ТСН

Издание Daily Paws рассказало, что собакам можно давать болгарский перец, но с несколькими важными оговорками. Все цвета болгарского перца, красный, желтый, зеленый или оранжевый, безопасны для собак. Более того, они могут стать вкусным и здоровым дополнением к рациону вашего любимца.

Перец содержит клетчатку, которая помогает регулировать пищеварение, способствует ощущению сытости и может быть отличной альтернативой жирным лакомствам, особенно если собака нуждается в контроле веса.

Также этот овощ богат бета-каротином, который превращается в витамин A и поддерживает здоровье глаз. В составе есть витамин Е, который отвечает за блестящую шерсть и здоровую кожу, а также витамин С, который укрепляет иммунитет.

Какой цвет — самый лучший

Если хотите дать собаке максимум пользы, выбирайте красный перец. Именно он содержит в 11 раз больше антиоксиданта бета-каротина, чем зеленый, а еще имеет повышенный уровень калия, фолата и лютеина — важных элементов для сердца, клеток и зрения.

Сколько можно перца

Несмотря на пользу, не стоит превращать перец в основную часть собачьего меню. По словам экспертов, любое лакомство, даже здоровое, должно составлять не более 10% от дневного рациона.

Начните с небольшого кусочка, чтобы проверить, хорошо ли собака переносит продукт. Со временем можно дойти до:

- ¼ перца для маленьких пород;

- до ½ перца для крупных собак.

Если питомцу нравится и нет расстройств пищеварения, можете иногда повторять этот перекус.

Подача

Прежде чем дать собаке перец, удалите плодоножку, семена и листья. Вы можете давать перец сырым, но если собаке трудно его жевать, лучше слегка пропарить.

Главное — никаких специй, соли, масла, лука или чеснока: они могут быть токсичными для животных. Для удобства можно нарезать перец маленькими кусочками или даже сделать пюре и добавить в обычный корм.

Избегайте острых сортов

Не путайте болгарский перец с острым! Чили, халапеньо и другие жгучие сорта содержат капсаицин — вещество, которое может вызвать раздражение желудка, рвоту или диарею.

Итак, болгарский перец — это не только яркий акцент в вашем салате, но и вполне безопасный, даже полезный перекус для собаки. Главное — подавать его умеренно, без специй и тепловой обработки в жире. Ваш четвероногий точно оценит этот хрустящий овощ.