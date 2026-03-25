Такую ошибку с мульчей делает почти каждый: как это понять и все исправить

мульча / © Credits

Реклама

Одна из самых распространенных ошибок садоводов — это слишком высокая насыпка мульчи, что может незаметно нанести больше вреда, чем пользы. Слишком много мульчи может задушить корни растений, задерживать лишнюю влагу и даже способствовать гниению вокруг стеблей и стволов.

Слишком мало, конечно, также не принесет вам или вашим растениям большой пользы, поскольку это оставляет почву открытой для сорняков, перепадов температуры и потери воды. Так где же золотая середина и как получить идеальное соотношение мульчи, рассказывает GardeningKnowHow.

Тест пальцами

Забудьте о линейках или рулетках, потому что это именно то, на что оно похоже: быстрый способ измерить глубину мульчи с помощью указательного пальца.

Реклама

Мульча должна быть на глубине, которая достигает примерно второго сустава указательного пальца. Для большинства людей это примерно 5 см глубиной. К счастью, это идеальное измерение, которое работает на большинстве грядок и бордюров, независимо от того, используете ли вы кору, компост или лиственную мульчу.

Примерно 5 см мульчи должны помогать удерживать влагу в почве, эффективно подавлять сорняки, регулировать температуру почвы и улучшать структуру почвы по мере ее разложения.

Мелкая мульча (например, компост или измельченная кора) должна быть как можно ближе к 5 см. Если вы работаете с более толстым материалом (например, древесной щепой), то можете углубляться немного глубже, но все же стремитесь не более 7,5 см.

Что бы вы ни использовали, последовательность важнее точности. Равномерный слой всегда превзойдет неравномерный, и хотя вам следует повторно наносить мульчу весной или летом, не продолжайте наносить слои бесконечно. Если накопление становится чрезмерным, всегда лучше удалить немного, прежде чем добавлять еще.

Реклама

Независимо от того, придерживаетесь ли вы теста пальцами или нет, у нас есть одно последнее правило мульчирования: избегайте нагромождения мульчи высоко вокруг основания деревьев и растений.

Горы мульчи (или вулканы, как их некоторые называют), подобные этим, будут задерживать влагу на стеблях и стволах, что может привести к гниению, грибковым заболеваниям и даже проблемам с вредителями. Вместо этого держите мульчу немного оттянутой от основания растений, оставляя небольшой зазор для циркуляции воздуха.

Вот и все; секрет хорошего мульчирования требует лишь одного — вашей руки, или, точнее, вашего пальца. Честно говоря, попробовав это раз, вы больше никогда не будете сомневаться в своей мульчировке и ваши растения будут от этого здоровее.