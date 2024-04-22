Техническая магия Пасхи: как создать праздник без лишних забот

Праздник Пасхи – это момент, когда особенно ценна возможность собраться вместе, чтобы насладиться теплом встреч всей семьей. Однако, как правило, уборка дома и приготовление блюд – это еще тот квест для каждого.

Пригодится современная техника из Фокстрота, которая поможет сэкономить не только время, но и средства. С 18 апреля по 8 мая проходит праздничная акция со скидками до 55% –выбирайте то, что вам нравится!

Для идеального дома

Чтобы поддерживать чистоту в вашем доме, удобно иметь пылесос ROWENTA RO7C66EA с контейнером для пыли XXL 2,5 л, который быстро и эффективно очистит любую грязь.

Обычная цена – 11 999 ₴

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Если есть желание делегировать это дело, то робот-пылесос SAMSUNG VR05R5050WK/RU готов это сделать. Этот малыш проведет сухую и влажную уборку за один раз! И скидка приятно удивляет.

Обычная цена – 13 499 ₴

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Для идеального вида скатертей, штор, одежды незаменимым помощником станет гладильная система PHILIPS All-in-One серии 8500 AIS8540/80. Технология двойного нагрева обеспечивает мощное проникновение пара для разглаживания складок. А многоугольная доска может устанавливаться в любое положение.

Обычная цена – 19 999 ₴

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Для приготовления вкусных блюд

Для того, чтобы получился по-настоящему ароматный и душистый кулич, нужен надежный духовой шкаф, как GORENJE BO6735E05B . Температура достигает 200 °C всего за 5 минут. Благодаря форме камеры духовки ваши блюда больше никогда не будут пригорать с одной стороны оставаясь сырыми.

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А если есть желание приготовить другие блюда, чтобы они оставались сочными, то мультипечь PHILIPS HD9285/93 – это идеальное решение. Она имеет 16 разных функций приготовления пищи. А в подарок идет доступ к сотне вкусных, полезных и скорых рецептов.

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Во время приготовления праздничных блюд каждый кулинар заслуживает небольшой перерыв в процессе. Кофемашина KRUPS EA89ZB10 сделает отдых лучше за чашкой кофе. Приготовление одним прикосновением желаемого напитка из только что молотого кофе.

Обычная цена – 36 299 ₴

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После праздничного обеда понадобится очень вместительная с большим объемом посудомоечная машина HOTPOINT ARISTON HFC 3C41 CW X, которая сделает мойку посуды легкой и быстрой. Низкий уровень шума, а наличие системы дополнительных омывателей отлично подходит для мытья загрязненных кастрюль и сковородок.

Обычная цена – 22 799 ₴

Со скидкой* – 19 399 ₴

Не забудьте о хранении праздничных блюд. Холодильник GORENJE RK6201ES4 с морозильной камерой обеспечит оптимальные условия хранения и позволит вам наслаждаться блюдами подольше.

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