- Дата публикации
-
- Категория
- Дом
- Количество просмотров
- 103
- Время на прочтение
- 2 мин
Темнота не пугает: 3 свечи, которые можно сделать из подручных вещей
Темнота больше не кажется такой страшной, когда у вас есть маленький источник света и тепла — свеча. Но что делать, если электричество внезапно выключили, а дома нет запаса восковых свечей или батареек для фонарика.
Не спешите паниковать, даже обычные вещи из кухни или детской комнаты могут стать спасением в темноте. Издание Martha Stewart рассказало, что умение сделать свечу из подручных средств — не только полезная бытовая хитрость, но и настоящий навык безопасности. Она может помочь в условиях отключения света, во время отдыха на природе или просто создать уютную атмосферу дома.
Зачем самостоятельно делать свечи
Аварийное освещение. Свет свечи помогает сохранить спокойствие и чувство контроля в экстремальных условиях.
Аромат и настроение. Домашние свечи из апельсиновой кожуры или масла могут наполнить комнату приятным запахом.
Экологичность. Повторное использование вещей — отличный способ уменьшить отходы.
Даже в мирное время собственноручно сделанные свечи создают ощущение тепла и домашнего уюта.
Свечи из восковых карандашей
Обычные детские восковые карандаши могут стать маленькими «светильниками». Каждый из них горит примерно до часа.
Что нужно:
коробка восковых карандашей
зажигалка или спички
подставка (металлическая крышка, керамическая тарелочка)
Как сделать:
Возьмите карандаш и немного разомните бумажную оболочку.
Растопите низ зажигалкой и прикрепите ее на подставке.
Зажгите верх и все, у вас есть импровизированная свеча.
Совет: сделайте несколько таких свечей сразу, чтобы света хватило надолго.
Свеча из кулинарного жира
Растительный жир или даже топленое сало может заменить парафин. Такая свеча будет гореть несколько часов и станет надежным источником света.
Что нужно:
растительный или животный жир
стеклянная баночка или металлическая емкость
хлопчатобумажный шнур или полоска ткани (фитиль)
масло для пропитки
Как сделать:
Наполните баночку жиром наполовину.
Сделайте в центре отверстие и вставьте туда фитиль.
Хорошо прижмите жир вокруг фитиля.
Оставьте несколько миллиметров фитиля сверху сухим и подожгите.
Свеча из апельсиновой кожуры
Самый ароматный и самый атмосферный вариант.
Что нужно:
Большой апельсин 1 шт.
Нож и ложка
Оливковое масло
Как сделать:
Разрежьте апельсин пополам и осторожно выньте мякоть ложкой.
В одной половинке оставьте белую сердцевину, она станет фитилем.
Налейте оливковое масло так, чтобы сердцевина оставалась над поверхностью.
Зажгите и комната наполнится мягким светом и цитрусовым ароматом.
Как сделать фитиль собственноручно
Если дома нет готовых фитилей, выручат старые футболки или хлопчатобумажная нить.
Нарежьте ткань полосками 6-8 см.
Скрутите их в жгут или заплетите косу.
Пропитайте в масле, оставьте кончик сухим.
Используйте как обычный фитиль.
Даже в темноте можно создать свет собственными руками. Эти простые способы пригодятся во время отключения электричества, а еще — сделают дом уютнее в холодные вечера.