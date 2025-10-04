ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
103
Время на прочтение
2 мин

Темнота не пугает: 3 свечи, которые можно сделать из подручных вещей

Темнота больше не кажется такой страшной, когда у вас есть маленький источник света и тепла — свеча. Но что делать, если электричество внезапно выключили, а дома нет запаса восковых свечей или батареек для фонарика.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
3 свечи, которые можно сделать из подручных вещей

3 свечи, которые можно сделать из подручных вещей / © Credits

Не спешите паниковать, даже обычные вещи из кухни или детской комнаты могут стать спасением в темноте. Издание Martha Stewart рассказало, что умение сделать свечу из подручных средств — не только полезная бытовая хитрость, но и настоящий навык безопасности. Она может помочь в условиях отключения света, во время отдыха на природе или просто создать уютную атмосферу дома.

Зачем самостоятельно делать свечи

  • Аварийное освещение. Свет свечи помогает сохранить спокойствие и чувство контроля в экстремальных условиях.

  • Аромат и настроение. Домашние свечи из апельсиновой кожуры или масла могут наполнить комнату приятным запахом.

  • Экологичность. Повторное использование вещей — отличный способ уменьшить отходы.

  • Даже в мирное время собственноручно сделанные свечи создают ощущение тепла и домашнего уюта.

Свечи из восковых карандашей

Обычные детские восковые карандаши могут стать маленькими «светильниками». Каждый из них горит примерно до часа.

Что нужно:

  • коробка восковых карандашей

  • зажигалка или спички

  • подставка (металлическая крышка, керамическая тарелочка)

Как сделать:

  1. Возьмите карандаш и немного разомните бумажную оболочку.

  2. Растопите низ зажигалкой и прикрепите ее на подставке.

  3. Зажгите верх и все, у вас есть импровизированная свеча.

Совет: сделайте несколько таких свечей сразу, чтобы света хватило надолго.

Свеча из кулинарного жира

Растительный жир или даже топленое сало может заменить парафин. Такая свеча будет гореть несколько часов и станет надежным источником света.

Что нужно:

  • растительный или животный жир

  • стеклянная баночка или металлическая емкость

  • хлопчатобумажный шнур или полоска ткани (фитиль)

  • масло для пропитки

Как сделать:

  1. Наполните баночку жиром наполовину.

  2. Сделайте в центре отверстие и вставьте туда фитиль.

  3. Хорошо прижмите жир вокруг фитиля.

  4. Оставьте несколько миллиметров фитиля сверху сухим и подожгите.

Свеча из апельсиновой кожуры

Самый ароматный и самый атмосферный вариант.

Что нужно:

  • Большой апельсин 1 шт.

  • Нож и ложка

  • Оливковое масло

Как сделать:

  1. Разрежьте апельсин пополам и осторожно выньте мякоть ложкой.

  2. В одной половинке оставьте белую сердцевину, она станет фитилем.

  3. Налейте оливковое масло так, чтобы сердцевина оставалась над поверхностью.

  4. Зажгите и комната наполнится мягким светом и цитрусовым ароматом.

Как сделать фитиль собственноручно

Если дома нет готовых фитилей, выручат старые футболки или хлопчатобумажная нить.

  1. Нарежьте ткань полосками 6-8 см.

  2. Скрутите их в жгут или заплетите косу.

  3. Пропитайте в масле, оставьте кончик сухим.

  4. Используйте как обычный фитиль.

Даже в темноте можно создать свет собственными руками. Эти простые способы пригодятся во время отключения электричества, а еще — сделают дом уютнее в холодные вечера.

Дата публикации
Количество просмотров
103
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie