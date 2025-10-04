Темнота не пугает: 3 свечи, которые можно сделать из подручных вещей

3 свечи, которые можно сделать из подручных вещей / © Credits

Реклама

Не спешите паниковать, даже обычные вещи из кухни или детской комнаты могут стать спасением в темноте. Издание Martha Stewart рассказало, что умение сделать свечу из подручных средств — не только полезная бытовая хитрость, но и настоящий навык безопасности. Она может помочь в условиях отключения света, во время отдыха на природе или просто создать уютную атмосферу дома.

Зачем самостоятельно делать свечи

Аварийное освещение. Свет свечи помогает сохранить спокойствие и чувство контроля в экстремальных условиях.

Аромат и настроение. Домашние свечи из апельсиновой кожуры или масла могут наполнить комнату приятным запахом.

Экологичность . Повторное использование вещей — отличный способ уменьшить отходы.

Даже в мирное время собственноручно сделанные свечи создают ощущение тепла и домашнего уюта.

Свечи из восковых карандашей

Обычные детские восковые карандаши могут стать маленькими «светильниками». Каждый из них горит примерно до часа.

Что нужно:

Реклама

коробка восковых карандашей

зажигалка или спички

подставка (металлическая крышка, керамическая тарелочка)

Как сделать:

Возьмите карандаш и немного разомните бумажную оболочку. Растопите низ зажигалкой и прикрепите ее на подставке. Зажгите верх и все, у вас есть импровизированная свеча.

Совет: сделайте несколько таких свечей сразу, чтобы света хватило надолго.

Свеча из кулинарного жира

Растительный жир или даже топленое сало может заменить парафин. Такая свеча будет гореть несколько часов и станет надежным источником света.

Что нужно:

Реклама

растительный или животный жир

стеклянная баночка или металлическая емкость

хлопчатобумажный шнур или полоска ткани (фитиль)

масло для пропитки

Как сделать:

Наполните баночку жиром наполовину. Сделайте в центре отверстие и вставьте туда фитиль. Хорошо прижмите жир вокруг фитиля. Оставьте несколько миллиметров фитиля сверху сухим и подожгите.

Свеча из апельсиновой кожуры

Самый ароматный и самый атмосферный вариант.

Что нужно:

Большой апельсин 1 шт.

Нож и ложка

Оливковое масло

Как сделать:

Реклама

Разрежьте апельсин пополам и осторожно выньте мякоть ложкой. В одной половинке оставьте белую сердцевину, она станет фитилем. Налейте оливковое масло так, чтобы сердцевина оставалась над поверхностью. Зажгите и комната наполнится мягким светом и цитрусовым ароматом.

Как сделать фитиль собственноручно

Если дома нет готовых фитилей, выручат старые футболки или хлопчатобумажная нить.

Нарежьте ткань полосками 6-8 см. Скрутите их в жгут или заплетите косу. Пропитайте в масле, оставьте кончик сухим. Используйте как обычный фитиль.

Даже в темноте можно создать свет собственными руками. Эти простые способы пригодятся во время отключения электричества, а еще — сделают дом уютнее в холодные вечера.