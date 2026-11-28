Уютная спальня / © Credits

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Чтобы обеспечить максимальное сохранение тепла в доме, необязательно приступать к дорогостоящему ремонту. Иногда достаточно приложить совсем небольшие усилия, чтобы добиться заметного результата.

Предлагаем вам несколько хитростей, которые помогут согреть ваш дом в холодную погоду.

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Три способа утепления окон

Окна — это именно та зона, которая зимой требует особого внимания. Основные теплопотери происходят именно через них.

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Устраните щели. Если ваши окна не треснули, а рамы целые, проблема может заключаться в старой или поврежденной уплотнительной ленте. Чтобы исправить ситуацию, можно воспользоваться пенопластовой лентой. Нужно удалить старую ленту, отрезать пенопластовую ленту нужной длины, снять защитную пленку и приклеить её к раме. Этот способ прост, недорог и быстр. Сшейте подушки для подоконника и шторы. Если окна пропускают воздух снизу, и из-за этого ваше подоконник становится холодным, быстро и элегантно можно решить проблему, сшив удлиненные подушки, которые прикроют источник холодного воздуха. Также не стоит забывать, что тёплые (лучше тяжёлые и с подкладкой) длинные шторы могут значительно повысить температуру в помещении, если, конечно, закрывать их только в тёмное время суток, а в солнечные дни держать их открытыми, чтобы комната нагревалась теплыми лучами. Наклейте пленку для утепления окон. Еще одно недорогое и не слишком сложное решение — пленка для утепления окон. Наклеить её вы сможете сами, если будете следовать инструкции производителя.

Проверьте входную дверь

Входная дверь / © Credits

Ни для кого не секрет, что когда в подъезде холодно, холодный воздух может проникать в квартиру через входную дверь. Проверьте, не нужно ли заменить уплотнитель вашей входной группы. Также неплохим решением для сохранения тепла может стать обшивка дверей утеплителем или, например, теплая штора, повешенная над дверью.

Переставьте мебель

Кажется странным, но иногда холодно не из-за температуры, а из-за того, как расставлена мебель. Если диван или шкаф закрывают батарею, тепло просто «застревает». Оставляйте хотя бы 30 см свободного пространства между радиатором и крупной мебелью. А кровать лучше ставить у внутренней, а не у внешней стены — так она меньше остывает.

Купите теплую домашнюю одежду

Подумайте, какая именно домашняя одежда вам подойдет, учитывая то, как вы привыкли проводить время дома. Из всех вариантов выберите самый тёплый, и лучше всего, если он будет многослойным. Не забудьте позаботиться о тёплых тапочках, желательно на грубой подошве или с утеплённой стелькой.

Утеплите пол

Ковровое покрытие / © Credits

Самым простым и традиционным способом утепления пола является покупка ковра. Безусловно, лучшим решением для этого будет ковровое покрытие от стены до стены, но если такой возможности нет, выбирайте ковер наибольшего из возможных размеров, максимальной толщины и плотности.

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Самые тёплые ковры — это, безусловно, шерстяные. Для их изготовления обычно используется овечья шерсть. В продаже можно найти покрытия из верблюжьей и козьей шерсти, но только в очень дорогих салонах.

Найдите сквозняки и попытайтесь их устранить

Чтобы понять, откуда дует сквозняк, зажгите ароматическую палочку и поднесите её к раме или двери — дым резко закручивается или устремляется в сторону именно там, где проникает холодный воздух. Еще можно смочить тыльную сторону ладони и осторожно протереть края — прохладное дуновение ветра сильнее ощущается влажной кожей, мгновенно указывая на крошечные отверстия. Проверяйте свое жилище в течение нескольких дней, поскольку ветер меняет направление.

Предотвратить поступление холодного воздуха можно с помощью уплотнителей, прокладок и герметиков, которые позволяют решить многие проблемы без серьезных работ.

Три способа согреться в спальне

Спальня / © Associated Press

Смените постельное белье и добавьте несколько слоев. Легкие хлопковые или льняные простыни прекрасно подходят для лета, но осенью они уже не создают того «эффекта объятий». Замените их более плотными тканями, такими как бархат, фланель, шерсть или мягкий велюр. Чтобы согреться в постели, стоит добавить несколько стратегических «слоев»: положите на кровать теплый плед в зоне ног, добавьте одну-две декоративные подушки. Дополнительные слои создают ощущение безопасности, а дизайнеры отмечают, что это еще и способ задать настроение сезона. Возьмите с собой горячую бутылку или грелку. Наполните бутылку или грелку горячей водой и положите её в постель перед сном. Так вы согреете одеяло, а тепло сохранится на несколько часов. Можно держать грелку у ног или под свитером, когда читаете или работаете. Купите себе теплую пижаму. Если вы до сих пор ложитесь в постель в шёлковой пижаме или кружевной ночной рубашке, самое время заменить всё это на термобельё или шерстяную или флисовую одежду для сна. Также не забывайте о тёплых носках и шапке — иногда всё это может быть просто необходимым для комфортного сна.

Изолируйте розетки

Холод может проникать в дом даже через электрические розетки на наружных стенах. Приобретите для них специальные пенопластовые прокладки — они просты в установке, но действительно помогают.

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Не закрывайте духовку после приготовления пищи

После того как вы приготовили в духовке жаркое или выпечку, не закрывайте сразу её дверцу. Тепло из духовки постепенно согреет кухню. Аромат ванили, корицы или горячего теста станет приятным бонусом и создаст атмосферу домашнего уюта. Однако никогда не используйте духовку в качестве обогревателя, это опасно из-за выделения угарного газа.

Используйте пар после душа

Оставьте дверь ванной открытой во время или после горячего душа. Теплый пар повысит влажность воздуха и немного прогреет комнату. Идеально подходит для утренних зимних ритуалов. Также не стоит сразу спускать теплую воду после принятия ванны.

Лайфхак со свечой

Керамический или терракотовый подсвечник может служить мини-обогревателем. Свечи выделяют тепло, которое накапливается в глине и постепенно распространяется по комнате. Однако применять этот метод следует с осторожностью: никогда не оставляйте свечи без присмотра.

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