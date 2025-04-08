Тест на редис: как проверить качество самодельного компоста и почему это важно

Редис / © Associated Press

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Тест на редис — это надежный способ узнать, готов ли ваш самодельный компост к посадке — или он может навредить здоровью ваших растений.

О том, как оценить качество компоста, рассказывает GardeningKnowHow .

Компостирование — отличный способ использовать органические отходы, как со двора, так и с кухни, а также добавить питательные вещества в ваш сад или почву для горшков. Хотя концепция компостирования проста, процесс не всегда проходит без трудностей. Вам нужно создать правильные условия для того, чтобы органика превратилась в пригодный для использования компост.

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Для этого требуется подготовить зону компостирования, добавить правильные материалы, смешать их в правильных пропорциях, перемешать и перевернуть смесь и поддерживать оптимальную температуру и уровень влажности в куче. Даже при всех этих усилиях может пройти много месяцев, прежде чем отходы превратятся в «черное золото», готовое к использованию в саду.

Как узнать, готов ли компост

Чтобы узнать, как выглядит и ощущается готовый компост, есть один простой тест, который садоводы могут провести, чтобы попробовать проверить, готов ли он к использованию.

Садоводы часто стремятся начать сажать растения как можно скорее. Однако слишком раннее внесение компоста может привести к дисбалансу питательных веществ в почве и даже сжечь корни нежных растений.

Есть признаки, по которым можно определить, готов ли компост или ему нужно больше времени в куче. И внешний вид может быть обманчивым. Куча компоста, которая выглядит не совсем правильно, на самом деле может быть готова. Чтобы узнать наверняка, попробуйте провести тест с редисом.

Тест с редисом для готового компоста

Тест с редисом для компоста очень прост. Посейте несколько семян редиса в компост и посмотрите, прорастут ли они и дадут ли ростки. Вы можете сделать это прямо наверху кучи или заполнить пару контейнеров.

Незрелый компост содержит токсины, которые уничтожают зародыши семян. Поэтому, если компост не готов, ваши семена не прорастут. Или, если семена прорастут, но листья пожелтеют, им все еще нужно дальнейшее созревание. Если вы получите здоровые зеленые ростки, то ваш компост готов.

Почему используют семена именно редиса

На самом деле, вы можете использовать любые быстрорастущие семена для этого теста, но редис прорастает и дает ростки особенно быстро. Вы должны увидеть результаты вашего теста через три-десять дней.

Все ли семена должны прорасти

Для наиболее точных результатов теста редиса вы должны определить скорость прорастания. Если 80% семян прорастают, то компост в самый раз. Это означает, что если вы посеете 100 семян редиса, по крайней мере 80 из них прорастут. Вы можете уменьшить это и использовать меньше семян, например, 50 (прорастут 40) или даже 30 (прорастут 24). Но для наиболее точного определения не экономьте на количестве семян. Вам нужен хороший размер выборки.

Что делать со всеми вашими новыми саженцами редиса? Перенесите их в сад и выращивайте дальше.

Компост / © Associated Press

Что делать, если компост не прошел тест

Если вы чувствуете, что компост готов, но он не прошел тест на редис, могут быть другие проблемы. Например, ваш компост может быть готов, но он слишком кислый или с высоким содержанием солей. Если вы подозреваете это, стоит провести тест почвы на компосте перед его использованием.

Другая проблема может заключаться в самих семенах. Они могут быть нежизнеспособными. Вы можете попробовать провести тест на жизнеспособность семян, создав контрольную группу. Попробуйте одновременно прорастить семена в бумажном полотенце или стартовой смеси для семян, чтобы увидеть, жизнеспособны они или нет.

Другие тесты для готового компоста

Тест на редис занимает несколько дней, но это простой и легкий способ проверить зрелость вашего компоста. Вот некоторые другие признаки готового компоста:

Размер. Компостные кучи становятся меньше по мере разложения материала. Когда компост готов, его объем составляет примерно половину объема исходного материала.

Содержимое. Когда вы начинали компостную кучу, вы могли определить, какие отходы туда попадают. Даже если вы измельчали ​​их, вы могли видеть разницу между листьями с сада и банановой кожурой с кухни. В готовом компосте вы больше не можете видеть этих различий. Материалы больше не распознаются.

Запах. Отходы, которые вы кладете в компостную кучу, изначально можно определить по внешнему виду, но также и по запаху. Опять же, вы можете почувствовать разницу между банановой кожурой и садовыми отходами. К тому времени, как они превратятся в готовый компост, вся куча должна пахнуть землей или почвой. Если компост плохо пахнет, он не готов и, возможно, требует некоторого внимания. Вы можете углубиться в тест на запах, проведя небольшой эксперимент. Положите большую горсть компоста в банку и добавьте достаточно воды, чтобы получилось что-то похожее на сырую почву. Закройте банку и проверьте через неделю. Он все еще должен пахнуть только землей. Если у него есть неприятные запахи, он еще не готов.

Ощущение. При проверке готового компоста возьмите большую горсть, чтобы посмотреть и понюхать. Помимо однородности запаха и внешнего вида, компост должен ощущаться рассыпчатым и влажным. Готовый компост может ощущаться или выглядеть не таким однородным, как вы ожидаете. Вот почему другие признаки или тест на редис полезны.

Температура. Если вы используете горячее компостирование, температура в куче должна достичь пика около 71°C, а затем упасть по мере того, как микробная активность стихает. Готовый компост не должен быть горячим.

Определение готовности компоста — это и наука, и искусство. По мере того, как вы будете приобретать больше опыта в работе с компостом, вы сможете лучше определять, когда он готов, просто используя свои знания. Но если вам нравится более научный подход, вы действительно не ошибетесь с тестом на редис.

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