как усовершенствовать сад без лишних затрат / © Associated Press

Современный сад — это не просто место для растений, а продолжение дома, пространство для отдыха, встреч и даже внутреннего баланса. И, так же как интерьер, он подчиняется правилам стиля, об этом рассказало издание Woman&Home.

Хорошая новость в том, что чтобы создать эффект «тихой роскоши», не нужно много денег. Достаточно работать со структурой, светом, цветом и деталями. Именно эти принципы лежат в основе современного ландшафтного дизайна и именно они помогают сделать сад визуально дороже.

Чистота и порядок

Первый шаг — всегда самый простой и эффективный — это уборка. Избавьтесь от лишнего, например:

спрячьте инструменты в сарай или подсобное помещение

очистите террасу, мебель и дорожки

ухаживайте за растениями

Именно внимание к деталям создает ощущение ухоженного пространства. Опрятный сад автоматически выглядит дороже.

Продуманная посадка растений

Правильный выбор растений — ключ к «дорогому» виду. Стоит обратить внимание на:

вечнозеленые растения, например, бирючина

классические цветы, такие как розы и пионы

многолетники для клумб

декоративные или тропические растения, например, пальмы

Молодые растения значительно дешевле взрослых, но со временем дают тот же эффект.

Зонирование пространства

Сад выглядит дороже, когда он структурирован. Разделите пространство на зоны, например:

отдыха

обедов

релакса

Это можно сделать даже без больших затрат, просто расставьте мебель или используйте растения как естественные «перегородки».

Добавьте акцентное освещение

Свет — один из самых сильных инструментов. Используйте его:

солнечные фонари для дорожек

подсветку заборов

гирлянды для атмосферы

Многоуровневое освещение создает глубину пространства и делает сад уютным даже вечером.

Придерживайтесь единой цветовой гаммы

Координированный цвет — признак хорошего вкуса. Лучше всего работают:

нейтральные оттенки, такие как белый, серый, кремовый и черный

естественные тона

мягкие пастельные цвета, например, шалфейный зеленый или нежно-желтый

Такой подход создает эффект «тихой роскоши».

Обновление краской

Краска — самый простой способ все изменить. Обновите:

заборы

стены

садовые постройки

Темные оттенки добавляют глубины, а вот светлые подчеркивают структуру и делают пространство более легким.

Добавьте текстиль

Сад может иметь вид гостиной под открытым небом. Используйте:

подушки

пледы

уличные ковры

Современные материалы устойчивы к солнцу и влаге, поэтому можно не жертвовать стилем.

Ухоженный газон

Идеальный газон, как ухоженные волосы, сразу создает положительное впечатление. Важное:

регулярная подкормка

подсев участков

аэрация почвы

минимизация повреждений, например, от домашних животных

Топиарий

Фигурно подстриженные кусты — символ английских садов. Даже простые формы, например, шары или конусы, добавляют элегантности. И главное, это можно сделать самостоятельно, если у вас есть базовые инструменты.

Водные элементы

Фонтан или небольшая водная инсталляция мгновенно улучшают пространство, а среди плюсов:

создают фокусную точку

добавляют звуковой комфорт

маскируют шум города

Даже компактные варианты подходят для маленьких садов или террас.

Эффект «интерьера на улице»

Один из главных трендов — сад как продолжение дома. Это означает:

зоны для отдыха

мягкое освещение

камины или очаги

комфортная мебель

Сад становится местом для жизни, а не только для растений.

Роскошь — это не всегда расходы, в случае с садом это, прежде всего, о внимании к деталям, гармонии и уходе. Опрятность, свет, структура и правильные акценты способны полностью изменить пространство и самое приятное, что большинство из этих решений доступны каждому.

