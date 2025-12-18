Тихие «пожиратели» электроэнергии: вещи в доме, которые незаметно увеличивают ваши счета

вещи в доме, которые незаметно увеличивают ваши счета / © Credits

Мы привыкли списывать рост расходов на холодную зиму, жаркое лето или «такой период». Но правда в том, что некоторые вещи в вашем доме постоянно и тихо работают против вашего бюджета. Издание Real Simple выяснило, какие бытовые устройства чаще всего незаметно повышают потребление электроэнергии и как легко взять ситуацию под контроль.

Термостат

Отопление и кондиционирование — главные «потребители» электроэнергии в любом доме, но проблема часто не в самой системе, а в термостате. Если он расположен возле окна, батареи, сквозняка или вентиляционного отверстия, показатели температуры могут быть неточными. В результате система работает дольше, чем нужно, и счет растет.

Что делать:

установить программируемый или «умный» термостат

настраивать температуру в соответствии со временем года

снижать или повышать ее, когда никого нет дома

Даже несколько градусов разницы могут дать ощутимую экономию.

Старый холодильник

Старые холодильники кажутся надежными и «еще вполне рабочими». Но если технике более 15 лет, она может потреблять значительно больше электроэнергии, чем новые модели. Особенно это касается старых холодильников в гараже или подвале.

Решение:

заменить старую модель на холодильник с маркировкой Energy Star

сравнить годовое потребление старого и нового прибора

посчитать, за какое время новый холодильник «окупится»

Во многих случаях экономия начинается уже с первого года.

Устройства, которые «выключены», но все равно потребляют электроэнергию

Телевизор выключен, но индикатор светится. Зарядка в розетке — телефон не подключен. Если вам это знакомо, это так называемая «фантомная» или «вампирская» энергия. В список виновников входят:

телевизоры и игровые консоли

зарядные устройства

роутеры, приставки, стриминговые гаджеты

микроволновки, кофеварки, фен

Простой лайфхак: используйте умные удлинители с кнопкой выключения или просто вытаскивайте вилку из розетки, когда прибор не нужен

Загрязненные фильтры в системе вентиляции и кондиционирования

Еще один незаметный, но очень распространенный враг энергоэффективности — грязные воздушные фильтры. Когда фильтр забит пылью и шерстью, система вынуждена работать интенсивнее, чтобы протолкнуть воздух. Результат — плюс 10-20% к счету, даже если вы ничего не меняли в привычках.

Что поможет:

проверять фильтры раз в месяц

менять их каждые 1-3 месяца (чаще, если есть домашние животные)

Это одно из самых дешевых и эффективных действий для экономии.

Водонагреватель со слишком высокой температурой

Никто не предлагает отказываться от горячего душа, но если температура водонагревателя установлена на слишком высокий уровень, он постоянно тратит лишнюю энергию, когда поддерживает ее 24/7. Лучше держать оптимальную температуру — примерно 49°C.

Плюсы:

меньшее потребление электроэнергии

более низкие счета

меньший риск ожогов

Комфорт остается, расходы — уменьшаются.

Энергоэффективность не всегда означает радикальные ограничения или большие расходы. Часто это внимательность к деталям, которые работают в фоновом режиме. Выключить, заменить, настроить — и уже через несколько месяцев счет перестает быть сюрпризом, а ощущение контроля над собственным домом и бюджетом — неоценимо.