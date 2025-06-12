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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
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Время на прочтение
4 мин

Тля на помидорах: чем она опасна, как от нее избавиться и предотвратить возвращение

Тля может быстро повредить помидоры — узнайте признаки заражения и простые шаги для защиты вашего драгоценного урожая в течение всего сезона.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Тля на помидорах

Тля на помидорах / © Credits

Тля на помидорах — это беда для многих садоводов. Хотя эти крошечные насекомые могут выглядеть довольно безвредными, повреждение тли на помидорах может ослабить растение, сделать его уязвимым к болезням или даже убить, если заражение сильное.

Помидоры не только вкусны для нас, они также вкусны для многих посетителей сада. Тля — лишь один из многих потенциальных вредителей помидоров, и хотя обычно не самая разрушительная, она, тем не менее, проклинается производителями помидоров повсюду. К сожалению, избавление от тли является неизбежной частью садоводства, и лучше всего следить за растениями и действовать быстро, как только они появятся, чтобы минимизировать вред.

Как это сделать, рассказывает GardeningKnowHow.

Конечно, правильное выращивание помидоров в значительной степени улучшает шансы растения противостоять нашествию тли.

Как распознать тлю на растениях помидоров

Тля бывает разных цветов. Вы можете увидеть зеленую, розовую, черную, синюю (да, синюю) и белую тлю. Всех их объединяет одно: они высасывают жизненную кровь (сок) из растения.

На растениях помидоров вы можете увидеть черную или белую тлю, или чаще картофельную тлю, грушевидное блестящее насекомое, которое может быть светло-розовым, зелено-розовым или даже светло-зеленым с темной полосой. Эти крохотные насекомые могут быть крылатыми или бескрылыми с длинными ногами, усиками и двумя рогами (трубками), торчащими из их брюшка.

Тля не только ослабляет растения во время питания, но и выделяет сахаристые отходы, которые называются медвяной росой, которая затем становится рассадником для грибков сажистой плесени. Они привлекают медвяную росу, которую обеспечивает тля, и, в свою очередь, защищают ее от естественных врагов.

Как избавиться от тли на растениях помидоров естественным путем

Прежде чем прибегать к химическим средствам борьбы с тлей, всегда лучше сначала попробовать естественные методы:

Используйте природные средства — инсектицидное мыло, применение масла и диатомовой земли — это естественные способы избавить урожай от этих вредителей. Садовое масло также можно применять к насекомым, чтобы удушить их.

  • Смойте их — самый дешевый и самый простой способ избавиться от тли на растениях помидоров естественным путем — это сильная струя воды из шланга. Используйте достаточное давление, чтобы выбить маленьких насекомых из их насест, но не такое, чтобы сломать ветви растения помидоров.

  • Привлекайте полезных насекомых — если ни один из вышеперечисленных способов не помог уничтожить тлю, попробуйте завести полезных насекомых, являющихся естественными хищниками. К ним относятся зеленые златоглазки, личинки сирфидной мухи, паразитические осы и божьи коровки, все из которых охотятся на тлю. Однако недостаточно просто завести этих хищников вам нужно убедиться, что у вас достаточно их любимых растений, чтобы они захотели остаться, иначе они просто пойдут дальше. Вам также нужно принять меры для борьбы с муравьями, защищающими тлю от природных хищников.

  • Используйте растения-компаньоны — растения-компаньоны помидоров могут помочь привлечь полезных насекомых и одновременно отпугнуть тлю. Существует несколько отличных трав для посадки с помидорами, а также идеальные цветы-компаньоны. Например, петрушка привлекает журчалок, которые питаются тлей, тогда как чабрец отпугивает тлю и привлекает паразитических ос. Ловушки, такие как настурция или горчица, могут отпугивать тлю от ваших любимых томатов.

  • Липкие ловушки — Хотя липкие ловушки можно использовать для ловли тли, имейте в виду, что они также могут ловить полезных насекомых.

Когда использовать химические растворы

Если все остальное не помогает, может потребоваться химический контроль. Однако инсектициды следует использовать только в том случае, если заражение сильно, и все другие природные средства контроля не смогли уничтожить тлю.

Для уничтожения тли доступны коммерческие растворы инсектицидного мыла. Это более сильные формулы, требующие прямого контакта для уничтожения.

  • Перметрин — это натуральный химический репеллент, который также распиливается непосредственно на насекомых, чтобы уничтожить их.

  • Малатион — это фосфорорганический инсектицид, который считается достаточно низкотоксичным по сравнению с другими подобными инсектицидами. Однако он все еще может оказать вредное влияние, если использовать его без принятия мер предосторожности. Используйте только по инструкции изготовителя.

Покройте обе стороны листьев и стеблей и применяйте препарат только утром или вечером, когда популяция пчел не так велика.

Предотвращение предстоящих заражений

Чтобы избежать заражения тлей, сосредоточьтесь на выращивании.

  • Сохраняйте здоровые помидоры, поскольку насекомых больше привлекают слабые растения и растения в стрессе.

  • При посадке помидоров окружите их разнообразными сопутствующими травами и цветами, чтобы поощрить полезных насекомых.

  • Если вы завозите естественных хищников, сделайте это в начале сезона, прежде чем популяции тли стремительно вырастут.

  • Накройте растения, чтобы защитить растения не только от тли, но и других вредителей.

  • Держите участок вокруг растений чистым от мусора или сорняков, где скрывается тля и другие вредители.

  • Осматривайте свои растения каждые несколько дней, чтобы выявить заражение на ранней стадии, когда с ними легче бороться.

  • Избегайте чрезмерного удобрения, увеличивающего рост растений, а также питательных веществ в соке растения. Это делает сок еще более привлекательным для соковыжималок, таких как тля и другие. Используйте меньше удобрений во время удобрения помидоров в начале вегетационного периода, чтобы стимулировать рост растений, но не популяции тли.

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Количество просмотров
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