Тля на помидорах: чем она опасна, как от нее избавиться и предотвратить возвращение

Тля на помидорах / © Credits

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Тля на помидорах — это беда для многих садоводов. Хотя эти крошечные насекомые могут выглядеть довольно безвредными, повреждение тли на помидорах может ослабить растение, сделать его уязвимым к болезням или даже убить, если заражение сильное.

Помидоры не только вкусны для нас, они также вкусны для многих посетителей сада. Тля — лишь один из многих потенциальных вредителей помидоров, и хотя обычно не самая разрушительная, она, тем не менее, проклинается производителями помидоров повсюду. К сожалению, избавление от тли является неизбежной частью садоводства, и лучше всего следить за растениями и действовать быстро, как только они появятся, чтобы минимизировать вред.

Как это сделать, рассказывает GardeningKnowHow .

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Конечно, правильное выращивание помидоров в значительной степени улучшает шансы растения противостоять нашествию тли.

Как распознать тлю на растениях помидоров

Тля бывает разных цветов. Вы можете увидеть зеленую, розовую, черную, синюю (да, синюю) и белую тлю. Всех их объединяет одно: они высасывают жизненную кровь (сок) из растения.

На растениях помидоров вы можете увидеть черную или белую тлю, или чаще картофельную тлю, грушевидное блестящее насекомое, которое может быть светло-розовым, зелено-розовым или даже светло-зеленым с темной полосой. Эти крохотные насекомые могут быть крылатыми или бескрылыми с длинными ногами, усиками и двумя рогами (трубками), торчащими из их брюшка.

Тля не только ослабляет растения во время питания, но и выделяет сахаристые отходы, которые называются медвяной росой, которая затем становится рассадником для грибков сажистой плесени. Они привлекают медвяную росу, которую обеспечивает тля, и, в свою очередь, защищают ее от естественных врагов.

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Как избавиться от тли на растениях помидоров естественным путем

Прежде чем прибегать к химическим средствам борьбы с тлей, всегда лучше сначала попробовать естественные методы:

Используйте природные средства — инсектицидное мыло, применение масла и диатомовой земли — это естественные способы избавить урожай от этих вредителей. Садовое масло также можно применять к насекомым, чтобы удушить их.

Смойте их — самый дешевый и самый простой способ избавиться от тли на растениях помидоров естественным путем — это сильная струя воды из шланга. Используйте достаточное давление, чтобы выбить маленьких насекомых из их насест, но не такое, чтобы сломать ветви растения помидоров.

Привлекайте полезных насекомых — если ни один из вышеперечисленных способов не помог уничтожить тлю, попробуйте завести полезных насекомых, являющихся естественными хищниками. К ним относятся зеленые златоглазки, личинки сирфидной мухи, паразитические осы и божьи коровки, все из которых охотятся на тлю. Однако недостаточно просто завести этих хищников вам нужно убедиться, что у вас достаточно их любимых растений, чтобы они захотели остаться, иначе они просто пойдут дальше. Вам также нужно принять меры для борьбы с муравьями, защищающими тлю от природных хищников.

Используйте растения-компаньоны — растения-компаньоны помидоров могут помочь привлечь полезных насекомых и одновременно отпугнуть тлю. Существует несколько отличных трав для посадки с помидорами, а также идеальные цветы-компаньоны. Например, петрушка привлекает журчалок, которые питаются тлей, тогда как чабрец отпугивает тлю и привлекает паразитических ос. Ловушки, такие как настурция или горчица, могут отпугивать тлю от ваших любимых томатов.

Липкие ловушки — Хотя липкие ловушки можно использовать для ловли тли, имейте в виду, что они также могут ловить полезных насекомых.

Когда использовать химические растворы

Если все остальное не помогает, может потребоваться химический контроль. Однако инсектициды следует использовать только в том случае, если заражение сильно, и все другие природные средства контроля не смогли уничтожить тлю.

Для уничтожения тли доступны коммерческие растворы инсектицидного мыла. Это более сильные формулы, требующие прямого контакта для уничтожения.

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Перметрин — это натуральный химический репеллент, который также распиливается непосредственно на насекомых, чтобы уничтожить их.

Малатион — это фосфорорганический инсектицид, который считается достаточно низкотоксичным по сравнению с другими подобными инсектицидами. Однако он все еще может оказать вредное влияние, если использовать его без принятия мер предосторожности. Используйте только по инструкции изготовителя.

Покройте обе стороны листьев и стеблей и применяйте препарат только утром или вечером, когда популяция пчел не так велика.

Предотвращение предстоящих заражений

Чтобы избежать заражения тлей, сосредоточьтесь на выращивании.

Сохраняйте здоровые помидоры, поскольку насекомых больше привлекают слабые растения и растения в стрессе.

При посадке помидоров окружите их разнообразными сопутствующими травами и цветами, чтобы поощрить полезных насекомых.

Если вы завозите естественных хищников, сделайте это в начале сезона, прежде чем популяции тли стремительно вырастут.

Накройте растения, чтобы защитить растения не только от тли, но и других вредителей.

Держите участок вокруг растений чистым от мусора или сорняков, где скрывается тля и другие вредители.

Осматривайте свои растения каждые несколько дней, чтобы выявить заражение на ранней стадии, когда с ними легче бороться.

Избегайте чрезмерного удобрения, увеличивающего рост растений, а также питательных веществ в соке растения. Это делает сок еще более привлекательным для соковыжималок, таких как тля и другие. Используйте меньше удобрений во время удобрения помидоров в начале вегетационного периода, чтобы стимулировать рост растений, но не популяции тли.