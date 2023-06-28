То, что нужно для урожая: садоводы назвали оптимальную температуру для выращивания помидоров

Помидоры — самый популярный овощ для домашнего огорода. Вырастить большой урожай сладких и мясистых помидоров мечтает каждый садовод. Очень важным моментом для выращивания томатов является температурный режим.

Самая теплая температура для выращивания помидоров и самая низкая температура для выращивания помидоров — вечная головоломка для садовода. Восприимчивость помидоров к температуре варьируется в зависимости от сорта, но есть и некоторые общие правила.

Большинство помидоров являются теплолюбивыми растениями, и их следует сажать только после того, как минует угроза заморозков. Стойкость помидоров к экстремальной жаре или резкому похолоданию имеет огромное значение для развития цветения и последующего завязывания плодов. О том, какой температурный режим поможет вам вырастить хороший урожай помидоров, рассказывают садоводы из Gardening know how.

Оптимальная температура для выращивания рассады помидоров

Температура выращивания рассады томатов должна поддерживаться на постоянном уровне в пределах 14-16 C. Пересаживать рассаду в грунт нельзя до тех пор, пока не пройдут последние заморозки.

Критически низкая температура для помидоров

Опадение цветения может произойти весной, если дневная температура теплая, а ночная температура опускается ниже 13 C. С низкими температурами есть смыл бороться. Для этого нужно защитить томаты от замерзания.

Во-первых, если в вашем регионе часто бывают холодные ночи даже летом, вам стоит выбирать холодостойкие сорта. Помимо посадки холодостойких сортов томатов некоторую защиту томатов от замерзания можно обеспечить с помощью мульчи или покрытия. Темное пластиковое покрытие над грядками повысит температуру на 5-10 градусов, а прозрачное согреет помидоры до 20 градусов. Этого может быть как раз достаточно, чтобы спасти урожай. Если же и это не помогает, вам лучше рассмотреть возможность обустройства теплицы для выращивания томатов.

Садоводы назвали оптимальную температуру для выращивания помидоров / Фото: Credits

Критически высокая температура для помидоров

Летом, когда температура поднимается выше 32 градуса днем, а ночью - выше 24 градусов, растение помидора пострадает от повреждения незрелых плодов или потери цветов. Кроме того, когда ночи становятся слишком теплыми, пыльцевые зерна цветка томата начинают лопаться, препятствуя опылению и, следовательно, не завязывая плоды. Это особенно часто происходит, когда воздух влажный.

К сожалению, понизить температуру, особенно ночью, на грядках вам вряд ли удастся, поэтому, если вы выращиваете помидоры в жарком климате, выбирайте жаростойкие сорта.

Холодостойкие помидоры

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Существуют определенные сорта томатов, выведенные для прохладных регионов, которые выдерживают условия на уровне 13 градусов или ниже. Лучшим выбором для более холодного климата являются помидоры с коротким и средним сроком созревания. Эти помидоры завязывают плоды не только в более прохладную погоду, но и достигают зрелости в кратчайшие сроки; около 52-70 дней.

Некоторые примеры гибридных томатов для прохладного климата:

Early Girl (ранняя девочка)

Gold Orange

Orange Pixie (Оранжевый Пикси)

Oregon Spring

Bush Beefsteak (Буш Бифстик)

Galina (Галина)

Gregori’s Altai (Грегори Алтай)

Grushovka (Грушовка)

Manitoba (Мантибора)

Жаростойкие сорта томатов

Существуют сорта томатов, выведенные для зон с жарким климатом.

Некоторые примеры жароустойчивых томатов:

Bella Rosa (Белла Роса)

Big Beef (Биг Биф)

Florida (Флорида)

Homestead (Хоумстед)

Porter (Портер)

Solar Fire (Солнечная вспышка)

Sun Chaser (Сан Чейзер)

Super Fantastic

Super Sioux

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