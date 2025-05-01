Только одно простое правило: как сажать помидоры, чтобы получить хороший урожай

Помидор

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Помидоры являются одними из самых популярных домашних культур, ценятся за свой вкус и универсальность. Существует два способа выращивания помидоров: из семян или из готовой рассады. Каждый метод имеет свой собственный набор трудностей и преимуществ.

Успешное выращивание помидоров, будь то в мешках для выращивания, контейнерах или непосредственно на грядках, зависит от контроля температуры, качества почвы и защиты растений от непредсказуемой погоды. Опытная садовница Сара Рубенс рассказала Еxpress.co.uk об одном очень важном факторе, который определяет качество вашего урожая.

Большинство людей не понимают, что помидоры бывают двух сортов — детерминантные и индетерминантные — и знание разницы является ключом к успешной посадке, говорит она.

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Основное отличие между ними заключается в их способе роста и плодоношении.

Детерминантные помидоры вырастают до определенной высоты, а затем останавливаются, давая все свои плоды примерно одновременно. Они считаются неприхотливыми к уходу и низкоурожайными.

Между тем, индетерминантные помидоры плодоносят в течение всего вегетационного периода. Они считаются высокоурожайными и нуждаются в высоком уходе.

Некоторые помидоры лучше подходят для контейнерных условий, чем другие. Выращивание детерминантных кустовых помидоров в контейнерах и индетерминированных в почве обычно имеет смысл исходя из их потребностей в пространстве и сопротивлении.

Обычно детерминантные помидоры меньше и удобнее в уходе. Они хорошо растут в больших контейнерах для патио, корытах, оконных ящиках и подвесных корзинах.

Сара отмечает, что индетерминантные помидоры лучше подходят для посадки непосредственно в почву, поскольку они требуют прочной подвязки и опоры во время роста.

Детерминантные помидоры хорошо растут в больших контейнерах с высоким тростью для опоры. И многие эксперты по садоводству соглашаются, что контейнерные помидоры превосходят почвенные.

Удобство контейнеров привлекательно, поскольку в них легче оградить помидоры от погодных условий. Контейнеры также служат естественной защитой от некоторых вредителей.

Однако садоводы должны знать, что не выращиваемые в почве помидоры нуждаются в более частом поливе. Урожайность плодов может быть несколько снижена, поскольку помидоры, выращенные в почве, имеют больше места для распространения корней.

Следовательно, детерминативные сорта лучше выращивать в контейнерах, а индетерминированных – на грядках.

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